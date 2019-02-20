Чиновник немецкого МИДа на юбилее иранской революции: в чем проблема?

Госминистр в МИД Германии Нильс Аннен принял участие в праздновании 40-летия создания Исламской Республики в Иране. Что он отвечает на критику за этот поступок - у DW.
Государственный министр в МИД Германии Нильс Аннен (Niels Annen) получил приглашение принять участие в торжестве по случаю 40-летия установления Исламской Республики в Иране. Он согласился и в начале прошлой недели присутствовал на мероприятии в иранском посольстве в Берлине, чем вызвал острую дискуссию в немецком обществе.
Едва ли Аннен хотел тем самым продемонстрировать поддержку последовавших за той революцией убийств, пыток и гонений. Но критики возмущены: разве своим участием он не выражает именно это? Зачем еще госминистру участвовать в подобном мероприятии?
"Ни о чем не жалею"
В интервью DW Нильс Аннен оправдывает свой поступок, указывая на дипломатические отношения стран и одновременно критичный подход правительства ФРГ к иранскому режиму: "Мы говорим с Ираном - под большим нажимом - в том числе о региональной политике, о поддержке террористических организаций, направленных, к примеру, против Израиля".
По мнению чиновника, тем важнее поддерживать диалог с Ираном, в том числе на мероприятиях, подобно тому, в котором он принял участие. "Нам необходимо держать открытыми возможности для диалога с Тегераном. Меня не убеждает стратегия максимального давления, которую практикуют США, поэтому я ни о чем не жалею", - подчеркивает Аннен.
Посол США раскритиковал действия Аннена
Различия в подходах Германии и США к Ирану - это не новость. В очередной раз этот факт нашел подтверждение в речи вице-президента Майка Пенса на недавней Мюнхенской конференции по безопасности. В Мюнхене Пенс едва ли не в ультимативной форме призвал европейцев выйти из ядерного соглашения с Ираном.
Поэтому неудивительно, что посол США в Берлине Ричард Гренелл подверг резкой критике визит Аннена в иранское диппредставительство. "Потребность вести диалог не следует смешивать с участием в мероприятии, на котором празднуют 40 лет жестокости", - заявил Гренелл в интервью телеканалу Fox News.
Немецкий госминистр отметил в беседе с DW, что не видит ничего страшного в критических замечаниях американского посла: "Мы ведем дискуссию об аспектах, по которым у нас нет единства - и это нормально. Но не стоит забывать, что мы вместе придерживаемся мнения, что Иран должен основательно изменить свою внешнюю политику".
Чем недовольны депутаты и правозащитники
Внешнеполитический эксперт фракции оппозиционной Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге, уроженец Ирана Бижан Джир-Сараи отмечает в интервью DW, что ничего плохого во встрече немецкого правительственного чиновника в послом Ирана не видит. Однако в данном случае его не устраивают обстоятельства этой встречи: "Это было мероприятие, я бы даже сказал, практически вечеринка по случаю 40-летия со дня победы исламской революции. Это безвкусно, это историческая амнезия. Надо все-таки соблюдать немного больше дистанции. У Нильса Аннена достаточно других возможностей вести диалог с Ираном".
Джир-Сараи также напомнил, что на такого рода торжествах нередко звучат антиамериканские и антиизраильские лозунги. "Тот факт, что немецкий госминистр участвует в этом, посылает фатальный сигнал", - сетует депутат бундестага. Критикуют действия Аннена и правозащитники. По мнению издателя рассылки о правах человека "Spotlight Menschenrechte" Кристиана Цимермана (Christian Zimmermann), поступок госминистра показывает, что правительство решило "и дальше жать кровавые руки представителей режима" в Тегеране.
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