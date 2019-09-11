 Чиновников в России наказали из-за отъезда вероятного шпиона Смоленкова | Новости из Германии о России | DW | 13.09.2019

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Россия

Чиновников в России наказали из-за отъезда вероятного шпиона Смоленкова

Сотрудник администрации президента РФ выехал в Черногорию, несмотря на установленный запрет для госслужащих, пишет "Интерфакс". Москва ввела его после обвинений в причастности к попытке госпереворота в Черногории.

Московский Кремль на закате

Московский Кремль

Чиновники, разрешившие предполагаемому американскому шпиону Олегу Смоленкову выезд из России, понесли дисциплинарное наказание - "вплоть до увольнения". Об этом информагентство "Интерфакс" сообщает в пятницу, 13 сентября, со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с положением дел. По его словам, действия должностных лиц после проверки, проведенной из-за исчезновения госслужащего, "были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля".

Олег Смоленков на момент поездки в Черногорию (в июне 2017 года) являлся действующим сотрудником администрации российского президента. При этом весной того же года власти России ввели запрет на поездки чиновников в Черногорию, объяснил собеседник агентства. Позиция российской стороны была связана с обострением отношений двух стран, возникших после обвинений в адрес Москвы в причастности к попытке государственного переворота в Черногории.

Правоохранительные органы в сентябре 2017 года возбудили дело об убийстве после того как Смоленков и его родные перестали выходить на связь, добавил еще один неназванный собеседник "Интерфакса". Однако его закрыли через несколько месяцев после появления информации об отъезде госслужащего на Балканский полуостров.

В Кремле подтвердили, что возможный шпион работал в АП

В начале сентября 2019 года телеканал CNN сообщил, что в 2017 году разведка США была вынуждена эвакуировать из РФ секретного агента из окружения высшего российского руководства. По данным CNN, сотрудник "высочайшего уровня" работал на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов на протяжении более чем десяти лет и являлся источником информации непосредственно из Кремля и высших структур национальной безопасности.

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Согласно этой информации, агент обладал непосредственным доступом к президенту РФ Владимиру Путину и даже имел возможность предоставлять снимки документов с рабочего стола российского лидера.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков работал в администрации российского президента. По информации Кремля чиновник "не относился к высоким или высшим должностным лицам" и позднее был уволен. "А был он шпионом, не был шпионом - это нам неизвестно, это вопрос к специальным службам", - подчеркнул Песков.

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