Чилить, пиво, шашлычок! или Смешные объявления на железной дороге

Сотрудники немецких железнодорожных компаний, которым по долгу службы поручено делать объявления для пассажиров - проводники, машинисты, диспетчеры, нередко проявляют при этом свой веселый характер, демонстрируют юмор, а также приятно удивляют самоиронией и сарказмом. Касается это не только персонала концерна Deutsche Bahn, но и других транспортнрых фирм, работающих в Германии.

Уже много лет такие железнодорожные перлы и прочие путевые жемчужины, присылаемые многочисленными добровольными помощниками, собирает немецкий журналист Марк Крюгер (Marc Krüger). Цитаты голосовых объявлений и фотографии разных необычных надписей на информационных табло публикуются в социальных сетях (www.facebook.com/BahnAnsagen, twitter.com/BahnAnsagen) и даже были изданы пару лет назад в виде книги "Машинист опоздал на поезд: курьезные объявления на железной дороге" ("Der Lokführer hat den Zug verpasst: Kuriose Bahnansagen").

Мы выбрали и перевели (не всегда дословно!) двадцать пять примеров такого железнодорожного фольклора, сопроводив оригинальными цитатами на немецком - для тех, кто захочет предложить свою версию. Читайте, наслаждайтесь и делитесь собственным опытом!

Скоростной поезд ICE

1.

Найден мобильный телефон. Можете забрать в служебном купе, но не приходите все разом!

Wir haben ein Handy gefunden. Bitte in unserem Dienstabteil abholen. Aber jetzt nicht alle kommen!

2.

Пожалуйста, сколь бы практичным это не казалось, не засовывайте детей на багажные полки.

Wir bitten Sie - egal, wie praktisch es ist - keine Kinder in den Gepäckablagen unterzubringen!

3.

Желаю всем школьникам веселых каникул и не беспокойтесь за оценки. У меня был кол по математике, а сейчас, вот, имею право водить поезд!

Ich wünsche allen Schülern tolle Ferien. Wegen der Zeugnisse: Ich hatte eine 5 in Mathe und darf jetzt Zug fahren!

4.

Объявление о причине задержки отправления:​​

На путь выбежала собака, вслед за ней побежала хозяйка, а теперь за ними бегут полицейские.

Ein Hund ist ins Gleis gelaufen, das Frauchen ist hinterhergelaufen - und nun läuft auch noch die Bundespolizei hinterher.

5.

Пожалуйста, не забудьте оставить ваши ценные вещи! Мне нужны новый мобильный телефон и ридер.

Bitte vergessen Sie nicht, ihre Wertgegenstände liegen zu lassen! Ich suche noch ein neues Handy und einen E-Bookreader.

6.

Безбилетники в туалетах, вздохните спокойно! Сегодня в нашем составе нет кондуктора.

Heute fahren wir ohne Fahrbegleiter, das heißt: Die ganzen Schwarzfahrer auf dem Klo können ausatmen.

7.

Всем, кто блокирует двери: достали мобильные и гуглим "фотоэлектрический сенсор"!

So, alle Türblockierer jetzt mal Handy raus und "Lichtschranke" googeln!

8.

Это всего лишь один маленький шаг для всех, кто стоит в дверях и загораживает сенсор, но гигантский скачок для нашей электрички.

Es ist nur ein kleiner Schritt für alle, die in der Lichtschranke stehen. Aber es wäre ein großer Schritt für die Weiterfahrt dieser S-Bahn.

9.

После резкого торможения:

Прошу прощения, только что получил эсэмэску, что стану отцом.

Sorry, ich habe gerade eine SMS bekommen, dass ich Vater werde.

Проверка билетов в региональном поезде

10.

Кондуктор - пассажиру, предъявившему электронный билет на телефоне:

Может, вы хотите сначала прочитать сообщение от Жасмин на Тиндере?

Wollen Sie erst mal die Tinder-Nachricht von Jasmin lesen?

11.

Просьба бригаде поезда: откройте еще раз двери - впустите машиниста.

An das Zugpersonal: Bitte die Türen noch einmal öffnen, damit der Zugführer einsteigen kann!

12.

Поезд нашего машиниста отменили, он сейчас добирается на такси.

Der Zug des Lokführers ist ausgefallen. Er kommt jetzt mit dem Taxi.

13.

Это поезд дальнего следования InterCity. Билеты на пригородные поезда, в кино и общества рыболовов-любителей здесь недействительны.

Dies ist ein IC. Nahverkehrs-Fahrscheine, Kinokarten und Angelscheine haben bei uns keine Gültigkeit!

14.

Запрет на курение также распространяется на употребление каннабиса. Заканчивайте, иначе придется вызвать сюда еще пару пассажиров!

Auch der Konsum von Cannabis fällt unters Rauchverbot. Aufhören, sonst bestelle ich ein paar zusätzliche Fahrgäste!

15.

Поезд прибывает по расписанию. Если хотите, могу открыть двери с пятиминутным опозданием, чтобы не портить наш имидж.

Der Zug ist pünktlich. Wenn Sie möchten, öffne ich die Türen mit 5min Verspätung, um unseren Ruf nicht zu beschädigen.

16.

Уважаемые пассажиры, сегодня за ваши деньги вы получите дополнительные двадцать минут в пути.

Sehr geehrte Reisende, heute bekommen Sie für Ihr Geld 20 Minuten mehr Fahrzeit geboten.

17.

Из-за виражей ездить на велосипедах в поезде запрещается - в том числе, на четырехколесных.

Wegen der Kurven ist das Fahrradfahren im Zug verboten. Auch mit Stützrädern!

18.

Пожалуйста, уберите сумки с кресел. В нашем поезде можно завести новые знакомства - вероятно, даже быстрее, чем на сайте (поиска партнеров - Прим. ред.) Parship.

Bitte nehmen Sie Ihre Taschen von den Sitzen. Man kann hier sogar neue Leute kennenlernen - vielleicht sogar schneller als bei Parship.

19.

Вскоре мы прибудем в конечный пункт назначения - вокзал Мюнхена. Просьба всем пассажирам покинуть состав, иначе вас помоют.

In Kürze erreichen wir unseren Endbahnhof in München. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ansonsten werden Sie gewaschen.

Вокзал Франкфурта-на-Майне

20.

В Дюссельдорфе вы можете продолжить путь на поездах ближнего и дальнего следования или во всех направлениях - пойти пешком.

In Düsseldorf haben Sie Anschluss an den Fern- und Regionalverkehr - und zu Fuß in alle Richtungen!

21.

Уважаемые дамы и господа, в этом поезде нет исправного туалета, так что постарайтесь не пить во время поездки.

Sehr geehrte Damen und Herren, dieser Zug verfügt über kein funktionierendes WC. Bitte Stellen Sie Ihr Trinken ein!

22.

А сейчас - служебное объявление для коллеги в хвосте поезда: ожидаем тебя в купе проводников. С (пока еще) горячим приветом, твой кофе и коллеги.

Hier noch eine dienstliche Durchsage für die Kollegin am Zugschluss: Hier spricht dein Kaffee. Ich stehe im Dienstzimmer und bin noch warm. Die Kollegen und ich, wir warten.

23.

Внимание, к нам обратилась юная дама, которая очень мило беседовала в пути с мужчиной в девятом вагоне - тем, что помог с чемоданом. Если ему было так же приятно, он может зайти к проводникам за номером ее мобильного телефона.

Eine junge Dame hat das Zugpersonal angesprochen. Sie habe sich gut mit einem Mann in Wagen 9 unterhalten, der ihr auch mit dem Koffer geholfen habe. Falls es diesem auch so gegangen sei: ihre Handynummer könne er abholen.

24.

Сообщение для молодого человека в первом вагоне: прекратите разговаривать по мобильному телефону. Вы мешаете машинисту концентрироваться.

An den jungen Mann im ersten Wagen: Hören Sie bitte auf zu telefonieren oder werden Sie leiser! Der Lokführer kann sich nicht konzentrieren.

25.

Желаю Вам приятной поездки. В отличие от меня у большинства из Вас сегодня выходной, а это значит в такую прекрасную погоду - чилить, пиво, шашлычок!

Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt! Die meisten von Ihnen haben ja im Gegensatz zu mir frei. Das Wetter ist gut. Ich sag mal: Grillen, chillen, Kiste killen.

Смотрите также:

Немецкие поговорки о работе

Немецкие поговорки о работе Кто рано встает… … тому бог дает, гласит народная мудрость. В немецком варианте "Morgenstund hat Gold im Mund" - дословно "У утреннего часа золото во рту". Пекари, например, знают это как нельзя лучше - их рабочий день начинается затемно.

Немецкие поговорки о работе Лезть из кожи вон Выражение "sich ins Zeug legen" - дословно "запрягать себя в упряжку" - означает "лезть из кожи вон", "прилагать все усилия", даже если груз кажется непосильным. Изначально речь шла о лошадях и волах, тянувших плуг, с помощью которого распахивали поля.

Немецкие поговорки о работе Из последних сил Сил нет, духу едва хватает, чтобы довести до конца начатое, - в таком случае немцы говорят "свистеть сквозь последнее отверстие" - "Aus dem letzten Loch pfeifen". Эта выражение было в ходу еще в XVII веке и пришло из мира духовых инструментов. Если пальцы при игре на флейте убрать со всех, до последнего, отверстий, можно извлечь самый высокий тон, на который способен данный инструмент.

Немецкие поговорки о работе Поспешишь - людей насмешишь "Eile mit Weile"- дословно "спешить не торопясь". Так советуют поступать немцы, предупреждая о возможных последствиях необдуманных решений и поспешных выводов.

Немецкие поговорки о работе Запаситесь терпением! К долготерпению призывает и эта поговорка: "Abwarten und Tee trinken", которая дословно переводится как "подождать и выпить чаю". Ведь правильное решение не всегда находится в кратчайшие сроки.

Немецкие поговорки о работе В спокойствии - сила! В эффективности этого назидания можно не сомневаться: "In der Ruhe liegt die Kraft". Выражение, призывающее к неторопливому самосозерцанию. Решать очередную задачу стоит лишь после того, как вы успокоились и сконцентрировались.

Немецкие поговорки о работе Сделал дело - гуляй смело! Поговорка "Erst die Arbeit, dann das Vergnügen" - "сначала работа, потом - развлечение" - в Германии известна многим с детства. Не теряет она своей актуальности и во взрослой жизни: добросовестность и исполнительность ценит любой работодатель.

Немецкие поговорки о работе Бить баклуши Ничего не делать, прогуливать - "blau machen" (буквально "делать синим"). Одна из версий: это выражение пришло из жаргона красильщиков. В воскресенье ремесленники закладывали шерсть в раствор с краской. Причем окрашивалась она в синий цвет только после просушки на воздухе. И делалось это в "синий понедельник" - пока ткань становилась синей, красильщики отдыхали.

Немецкие поговорки о работе Завтра! Завтра! Не сегодня! В Германии так любят приговаривать не только студенты, когда к экзаменам еще будет возможность подготовиться. Но... "Morgen, Morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute", то есть того, кто любит откладывать дела на потом, немцы заведомо считают лентяем. А может быть, такие люди просто очень надеются, что все устроится как-нибудь само собою?

Немецкие поговорки о работе Удачи! "Toi, toi, toi" - эта непереводимая игра слов появилась вместо менее приличного троекратного плевка через левое плечо, что практикавалось еще в XVIII веке - "тьфу, тьфу, тьфу". Сегодня это пожелание удачи и успеха - viel Glück! или viel Erfolg! А в ней нуждаются все. Автор: Инга Ваннер





