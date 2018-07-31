ЧЕ по летним видам спорта: федерации борются против всевластия футбола

Зигфрид Кайдель (Siegfried Kaidel) уже думает о будущем: "Было бы неплохо, если бы следующий шаг уже был в направлении проведения чемпионата мира по летним видам спорта, может быть, раз в четыре года", - делится председатель Немецкого гребного союза (DRV) в интервью DW. Чемпионат Европы по летним видам спорта, который пройдет в Глазго и в Берлине со 2 по 12 августа, Кайдель, представитель олимпийских и неолимпийских спортивных федераций в Германском олимпийском спортивном союзе (DOSB), хочет использовать для того, чтобы набраться опыта и получить возможность сравнивать.

Потому что сегодня всем ясно одно: летние виды спорта должны искать новые пути развития. В последние десятилетия они все больше отодвигались на периферию, отступая под напором приковывающего к себе исключительное внимание футбола. При этом присутствие спорта номер один в мировых медиа неизменно расширяется, а большинства других летних видов - сокращается. Многие спортивные федерации жалуются на уменьшение числа их членов, привлекать в свои ряды новое поколение им становится все сложнее.

Зимние виды спорта как образец для подражания

Между тем зимние виды спорта наглядно продемонстрировали, насколько возможно выживание в условиях обостряющейся конкуренции. Биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт и горные лыжи уже многие годы сохраняют стабильные квоты в сетке вещания телеканалов. На протяжении нескольких часов - особенно по субботам и воскресеньям - они мгновенно переносят телезрителей с одной спортивной арены на другую.

Немецкое телевидение трудно представить без прямых трансляций соревнований по биатлону

Спортивные болельщики не могут оторваться от телеэкрана, на котором лыжные гонки сменяет эстафета биатлонистов или состязания конькобежцев, что пробуждает интерес к разным дисциплинам, о которых у многих ранее было довольно смутное представление.

Похоже, эту модель готовы перенять популярные летние виды спорта. Гребцы, гимнасты, гольфисты, пловцы, велосипедисты и мастера триатлона будут бороться в шотландском Глазго за медали европейского континентального первенства по летним видам, а легкоатлеты - одновременно с этим в Берлине. То, что это вообще стало возможным, связано с уже заключенными контрактами федерации легкой атлетики.

100 часов спортивных трансляций в прямом эфире на ТВ

"Это эксперимент, - говорит спортивный директор второго канала немецкого телевидения (ZDF) Томас Фурман (Thomas Fuhrmann). - Мы надеемся, что наши зрители помогут перенести рецепт телевизионного успеха зимних видов спорта на летние". Немецкие общественно-правовые телеканалы в течение десяти дней в прямом эфире будут рассказывать о соревнованиях в Глазго и Берлине - объем телетрансляций в общей сложности составит 100 часов. Некоторые из них будут начинаться уже в 9 часов утра, другие - завершаться поздно вечером.

Легкоатлеты поборются за медали чемпионата Европы в Берлине

"Возможность для подобного рода трансляций спортивных соревнований существует только лишь во время Олимпийских игр", - не может скрыть своей радости спортивный координатор первого канала немецкого телевидения (ARD) Аксель Балкауски (Axel Balkausky). Помимо этого, ARD и ZDF многие соревнования покажут в интернете. Там параллельно будут вестись прямые трансляции до трех разных состязаний, но не все они будут сопровождаться комментарием.

"Идея такого совместного проведения чемпионатов по разным видам спорта существует давно", - отмечает Зигфрид Кайдель. ARD и ZDF уже много лет назад обсуждали этот вопрос с национальными федерациями, все упиралось только в сроки. В разных видах спорта самые важные турниры приходятся на различное время.

Зигфрид Кайдель

В то время как, например, у гребцов пик сезона в сентябре - когда разыгрываются медали чемпионата мира, у велосипедистов-шоссейников есть сразу несколько престижных соревнований - многодневки Giro d'Italia и Tour de France, а также чемпионат мира, которые длятся с мая по октябрь. В такой ситуации прийти к консенсусу не так просто.

EBU приложил руку к успеху проекта

В итоге, для реализации проекта потребовалось участие Европейского вещательного союза (EBU), объединяющего общественно-правые телекомпании Европы и Северной Африки. И уже в 2015 году в сотрудничестве с EBU европейские федерации легкой атлетики, плавания, велоспорта, гребли и триатлона договорились провести свои индивидуальные первенства континента в рамках единого чемпионата Европы по летним видам спорта. Чуть позже к ним присоединились федерации гимнастики и гольфа, которые проведут в Глазго свои вновь воссозданные европейские командные чемпионаты.

Конечно, кто-то подумает, что все это можно было бы легче организовать, если бы использовались возможности уже существующих Европейских игр, которые проводят Европейские олимпийские комитеты (ЕОК). Это не так, объясняет в интервью DW Штефан Кюртен (Stefan Kürten), директор по спорту в EBU. По его словам, чемпионат Европы по летним видам спорта имеет более убедительную для телевещателей концепцию.

В отличие от Европейских игр, он - новое, но не дополнительное спортивное событие, поскольку объединил под одной крышей уже ранее проводившиеся континентальные первенства по разным видам спорта. К тому же в данном случае речь идет о тех из них, которые и ранее были интересны для бесплатного телевидения.

Чемпионат мира по летним видам едва ли возможен

Для Штефана Кюртена самым большим вызовом при реализации проекта чемпионата Европы по летним видам спорта стала увязка интересов всех заинтересованных сторон.

По выражению, Кюртена, за кратчайший срок каждый участник проекта должен был ускориться так, чтобы добиться максимального результата, стартовав фактически с нулевой отметки. "Готовность рисковать и применять инновации, а также должная доля решимости сплотили всех нас", - объясняет секрет успеха представитель EBU.

Ожидается, что в первом чемпионате Европы по летним видам спорта примут участие около 4500 спортсменов из 52 стран, 3000 из них будут бороться за медали в Глазго и 1500 - в Берлине. Зигфрид Кайдель хотел бы в долгосрочной перспективе рассчитывать на большее представительство.

Тем не менее планы проведения чемпионата мира по летним видам спорта он все-таки ставит под сомнение: "Организация такого мероприятия для Европы - трудная задача, а для всего мира - с точки зрения спортивного календаря - еще намного сложнее". Представитель EBU Кюртен, один из отцов европейского чемпионата по летним видам спорта, с ним солидарен: "Для этого у нас есть Олимпийские игры".

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