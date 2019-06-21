 Чешский миллиардер намерен приобрести крупную долю в торговом концерне Metro | Новости из Германии о Европе | DW | 22.06.2019

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Европа

Чешский миллиардер намерен приобрести крупную долю в торговом концерне Metro

Предприниматель Даниэль Кршетинский владеет 10,91-процентной долей Metro и хочет увеличить ее в четыре раза. Он не планирует широкомасштабных сокращений персонала или закрытия филиалов в ФРГ.

Чешский предприниматель Даниэль Кршетинский

Чешский предприниматель Даниэль Кршетинский

Чешский миллиардер Даниэль Кршетинский и его словацкий партнер Патрик Ткач намерены приобрести крупную долю в немецкой компании Metro. Об этом компания EP Global Commerce, принадлежащая бизнесменам, сообщила вечером в пятницу, 21 июня.

Предприниматели не намерены закрывать существующие филиалы Metro в Германии или на иных ключевых рынках, а также не планируют широкомасштабных сокращений персонала, говорится в сообщении. В Metro работают около 146 тысяч сотрудников.

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По информации Metro, EP Global Commerce владеет 10,91-процентной долей компании. При этом Кршетинский и Ткач обеспечили себе доступ к более чем 30 процентам ценных бумаг немецкого ритейлера благодаря приобретению акций и опционам на их покупку. Они утверждают, что пользуются "полной поддержкой основного акционера" Metro - Haniel. Совет директоров и наблюдательный совет Metro намерены тщательно изучить предложение европейских бизнесменов.

По состоянию на осень 2018 года у Metro имелся 771 филиал в 26 странах мира, в том числе 103 в Германии. В последние годы компания столкнулась с проблемами своего подразделения Real, а также слабым развитием бизнеса в России.

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