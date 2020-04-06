Чешские власти требуют защитить посольство в Москве

В воскресенье активисты из "Другой России" бросили на территорию посольства Чехии дымовые шашки и установили баннер "Стоп фашизм".
Чешские власти намерены обратиться в российский МИД в связи с инцидентом, произошедшим у стен посольства Чехии в России. "Чешская Республика протестует против нападения на территорию дипломатического представительства, которое страна пребывания обязана защищать, - заявила в понедельник, 6 апреля, пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова. - Мы ожидаем, что российские власти примут меры для предотвращения повторения подобных инцидентов".
5 апреля группа людей в масках вывесила на ограждение вокруг посольства Чехии в Москве плакат с надписью "Стоп фашизм!" и бросила несколько дымовых шашек на территорию посольства. Задержать участников акции не удалось.
Ответственность за акцию взяла на себя незарегистрированная партия "Другая Россия". Она объяснила ее проведение сносом в Праге памятнику маршалу Ивану Коневу. На своем сайте партия опубликовала следующее заявление, в котором говорится, что "уничтожение памятника советскому маршалу - часть общей стратегии европейских государств по пересмотру итогов второй мировой войны".
Споры вокруг памятника Коневу
3 апреля власти Праги демонтировали монумент в честь маршала Ивана Конева, под руководством которого красноармейцы освободили город 9 мая 1945 года. Решение о сносе принято на уровне совета городского района Прага-6. Представитель районных властей Ондржей Шраме пояснил, что памятник отправят в хранилище и впоследствии статуя станет частью экспозиции Музея памяти XX века.
Памятник Коневу был установлен в Праге в 1980 году. В последние годы он все чаще подвергался вандализму. Критики в Чехии считали монумент символом советского гнета. В то же время сторонники считали памятник Коневу символом победы над фашизмом.
Советская армия под командованием маршала освободила Прагу от нацистов в мае 1945 года. Войска во главе с Коневым также участвовали в битве за Берлин. Впоследствии - в 1956 году - Конев в качестве главнокомандующего Объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора руководил подавлением народного восстания против коммунистических властей в Венгрии. Во времена возведения Берлинской стены он занимал пост главнокомандующего группой советских войск в Германии.
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