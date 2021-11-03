"История с Навальным символична", - считает комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Ведь "она демонстрирует, что в РФ гораздо больше проблем - например, отсутствие независимой судебной системы".
Европейский суд по правам человека постановил, что при операции в станице Бороздиновская в июне 2005 года был нарушен целый ряд статей Европейской конвенции по правам человека. Сумма компенсаций превышает 1,8 млн евро.
В программе #вТРЕНДde режиссер Виталий Манский рассказал о срыве показа фильма о гее из Чечни на "Артдокфесте" в Москве, своем восприятии документального кино и отношении к Путину, Навальному и политике в России в целом.