Австрийская журналистка: "Политковская была бы сегодня в эмиграции"

Какой была убитая 15 лет назад Анна Политковская, кто мог за этим стоять и почему сегодня она не могла бы работать в России - интервью DW c австрийской журналисткой Сюзанне Шолль.