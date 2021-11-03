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Чечня

+++++++++++++ Archiv +++++++++++++ Killer, Moerder, Krimineller, Mantel, Mafiakiller, Auftragskiller, Auftragsmoerder, Rache, Rachegelueste, rachsuechtig, Rachsucht, Schattenmann | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/Rudolf

Турецкая разведка назвала имя организатора покушений на чеченских диссидентов 03.11.2021

Как утверждают турецкие спецслужбы, задержанные в Турции россияне готовили нападения на чеченских оппозиционеров, следуя приказам депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 7, 2020: A flower on by a plaque in memory of Russian journalist Anna Politkovskaya on the house at 8 Lesnaya Street where she used to live and was shot dead on October 7, 2006. The limitation period in the murder case expires on October 7, 2021, with the murder contractor unfound. Mikhail Japaridze/TASS

Комментарий: Кремлю не удастся убить память об Анне Политковской 07.10.2021

Журналистка и правозащитница Анна Политковская была убита 15 лет назад. Кремль предпочел бы забыть о ней. Но ее помнят во всем мире как бесстрашного борца за гражданские права, уверен Миодраг Шорич.
ST PETERSBURG, RUSSIA - OCTOBER 7, 2016: Flowers and candles seen by a portrait of Russian journalist Anna Politkovskaya at the Solovetsky Stone. Politkovskaya was shot dead on October 7, 2006. Peter Kovalev/TASS |

Австрийская журналистка: "Политковская была бы сегодня в эмиграции" 07.10.2021

Какой была убитая 15 лет назад Анна Политковская, кто мог за этим стоять и почему сегодня она не могла бы работать в России - интервью DW c австрийской журналисткой Сюзанне Шолль.
07.10.2017 +++ ST PETERSBURG, RUSSIA - OCTOBER 7, 2017: Candles and flowers brought to the Solovetsky Stone in St Petersburg to mark the 11th anniversary of assassination of journalist Anna Politkovskaya. Alexander Demianchuk/TASS Foto: Alexander Demianchuk/TASS/dpa |

15 лет со дня убийства Анны Политковской: о чем нужно помнить 07.10.2021

Спустя 15 лет после убийства Анны Политковской истекает срок давности для неустановленных заказчиков. Коллеги известной далеко за пределами РФ журналистки продолжают поиски и хранят память.
19.09.2021 MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 19, 2021: A woman looks through ballots during the 2021 Russian parliamentary election at polling station No 142. Russia holds legislative elections on 17-19 September 2021; voters are electing members of the Russian State Duma. Artyom Geodakyan/TASS

Явка на выборы в России демонстрирует большой разброс между регионами 19.09.2021

К вечеру заключительного дня голосования на выборах в России средняя явка по стране превысила 45 процентов. В Чечне проголосовали более 90 процентов избирателей, в ряде регионов - немногим более 30.
ARCHIV - 08.10.2018, Russland, Grosny: Blick auf das Stadtzentrum und die Achmat-Kadyrow-Moschee bei Sonnenuntergang. (zu dpa-Story Kadyrows Diktatur macht aus Tschetschenien eine Zeitbombe) Foto: Emile Ducke/A4897/Emile Ducke +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Мемориал" признал политзаключенными двух похищенных чеченцев 14.09.2021

Братья Исмаил Исаев и Салех Магамадов, критиковавшие власти Чечни в интернете, с помощью ЛГБТ-сети бежали в Нижний Новгород и готовились покинуть РФ, но были похищены и вывезены в Чечню.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Außenministerium. 1948-1953 via Efim Schuhmann

Россия вводит санкции против представителей Великобритании 10.08.2021

Санкции вводятся против неуточненного количества неназванных лиц в ответ на британские санкции за преследование ЛГБТ в Чечне и по "списку Магнитского", сообщил МИД РФ.
Der russische Duma-Abgeordnete SERGEI KOWALJOW (aufgenommen am 9. Februar 1995 in Bonn) ist der erste Preisträger des neuen Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises. Kowaljow erhält die mit 25 000 Mark dotierte Auszeichnung am 17. September auch stellvertretend für die vier anderen russischen Abgeordneten, die mit ihm im vergangenen Winter in der umkämpften tschetschenischen Hauptstadt Grosny trotz persönlicher Risiken Verletzungen von Menschenrechten dokumentierten.

Комментарий: "Неудобный" Сергей Ковалев как зеркало морального кризиса 09.08.2021

Покойный Сергей Ковалев раздражал и чиновников, и значительную часть российского общества. Это мало говорит о самом Ковалеве, и много - о государстве и обществе в России, пишет Константин Эггерт.
ABD0079_20200704 - GERASDORF - ÖSTERREICH: ZU APA0273 VOM 04.07.2020 - Mordalarm in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg): Am Samstag, 4. Juli 2020, ist ein Mann in der Nähe eines Einkaufszentrums getötet worden. Das bestätigte der Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Exekutive sei gegen 19.30 Uhr verständigt worden. Eine Großfahndung sei im Laufen. - FOTO: APA/HERBERT P. OCZERET - 20200704_PD10433 |

Чеченец получил в Австрии пожизненный срок за убийство чеченского диссидента 06.08.2021

Выходец из Чечни признан виновным в убийстве проживавшего в Австрии земляка, который на своем видеоканале на YouTube критиковал политику Кадырова и сотрудничал с австрийской контрразведкой.
17.06.2019, Baden-Württemberg, Karlsruhe: «Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof» steht auf einem Schild am Eingang zum Gebäude der Bundesanwaltschaft. Nach Hinweisen auf einen rechtsextremen Hintergrund übernimmt der Generalbundesanwalt die Ermittlungen im Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Foto: Christoph Schmidt/dpa | Verwendung weltweit

Сотрудник спецслужбы ФРГ мог помочь в подготовке покушения на чеченского оппозиционера 03.07.2021

Прокуратура ФРГ выясняет, разглашал ли сотрудник Ведомства по охране конституции секретные сведения, которые могли быть использованы для покушения на Мохмада Абдурахманова.
GROZNY, RUSSIA - MAY 26, 2020: The Head of Russia s Chechen Republic, Ramzan Kadyrov, chairs a meeting of Chechnya s emergency response committee for the prevention and control of coronavirus disease. As of 26 May 2020, Chechnya has reported more than 1100 confirmed cases of the novel coronavirus infection. Press Office of the Head And the Administration of the Republic of Chechnya/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0DA63B

Путин предложил Кадырову вновь баллотироваться на выборах главы Чечни 23.06.2021

"Полагаю, что вам нужно идти на выборы", заявил Путин, после того как Кадыров назвал себя его "преданным пехотинцем". Рамзан Кадыров возглавляет Чечню более 14 лет.

В Совете Европы критикуют Россию за Навального, неуважение к ЕСПЧ и нарушения прав человека 23.06.2021

"История с Навальным символична", - считает комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Ведь "она демонстрирует, что в РФ гораздо больше проблем - например, отсутствие независимой судебной системы".
Europaeischer Gerichtshof fuer Menschenrechte (EGMR) mit den zylindrischen Gebaeuden der Gerichtssaele, Architekt Richard Rogers, Strassburg, Strasbourg, Elsass, Frankreich / European Court of Human Rights building (ECtHR) with the cylindrical buildings of the courtrooms by the architect Richard Rogers, Strasbourg, Alsace, France

Россию обязали выплатить компенсации по делу батальона "Восток" в Чечне 22.06.2021

Европейский суд по правам человека постановил, что при операции в станице Бороздиновская в июне 2005 года был нарушен целый ряд статей Европейской конвенции по правам человека. Сумма компенсаций превышает 1,8 млн евро.
Budget 2017. PICTURE POSED BY MODEL File photo dated 09/03/15 of a shadow of a man with a clenched fist as a woman cowers in the corner. Chancellor Philip Hammond announced funding totalling £20 million to support the campaign against violence against women and girls during his budget speech. Issue date: Wednesday March 8, 2017. See PA story BUDGET Main. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:30454932 |

Комментарий: Разгром шелтера в Дагестане касается каждой женщины в России 14.06.2021

Мы в шаге от того, чтобы домашнее насилие стало основанием для предоставления политического убежища, считает Лола Тагаева, оценивая действия полиции в отношении скрывавшихся от насилия женщин в Махачкале.
ILLUSTRATION - Eine Frau versucht, sich vor der Gewalt eines Mannes zu schützen (gestellte Szene), aufgenommen am 02.04.2020 in Osterode. Foto: Frank May/picture alliance (model released) | Verwendung weltweit

Полиция в Дагестане задержала чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в семье 11.06.2021

Халимат Тарамову после задержания в Махачкале увезли обратно в Чечню, откуда она уехала после угроз и побоев из-за своей сексуальной ориентации, сообщила "Российская ЛГБТ-сеть".

"Россией руководит диктатор, а диктаторы сами власть не оставляют" - Виталий Манский #вТРЕНДde 02.06.2021

В программе #вТРЕНДde режиссер Виталий Манский рассказал о срыве показа фильма о гее из Чечни на "Артдокфесте" в Москве, своем восприятии документального кино и отношении к Путину, Навальному и политике в России в целом.
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