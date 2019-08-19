Чеченец оспорил штраф за репост статьи DW. Новый суд увеличил сумму

Он думал, что такое с ним может произойти только в России: молодой беженец из Чечни получил в Германии штраф за репост журналистской статьи. До сих пор немецкие власти не преследовали за подобные действия: штраф может стать прецедентом с далеко идущими последствиями.

В понедельник, 19 марта, суд баварского города Аугсбурга признал брата известного чеченского блогера и критика Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманова, Мохмада виновным и приговорил к штрафу в 1350 евро за два поста в "Фейсбуке". Один из них - репост статьи Deutsche Welle на русском языке о том, какими путями террористы из "Исламского государства" получают оружие. Мохмад Абдурахманов прокомментировал репост замечанием к титульной фотографии, на которой изображены боевики с оружием: "Не знаю, кто, куда и что поставлял, но на фото изображены автоматы Калашникова". Суд решил, что чеченец таким образом распространил в интернете запрещенную символику террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Мохмада Абдурахманова обвиняют в пропаганде терроризма за репост статьи DW

Второй эпизод касался двух коротких видеороликов, запечатлевших, как израильские солдаты травят собаками палестинского ребенка. Facebook показывает ролик только после уведомления: "Данное видео может содержать сцену насилия по отношению к ребенку или подростку. Мы не удалили эти материалы с Facebook, поскольку они могут спасти этого ребенка". Комментариев под этим постом Мохмад не оставил. Суд пришел к выводу, что по этому эпизоду чеченец виноват в распространении видео, унижающего человеческое достоинство.

За репост статьи в Германии не привлекают. Не должны

Логику в отношении последнего эпизода можно понять: распространять ролики со сценами насилия, тем более без комментария, - как правило, сомнительная идея. Но штраф за репост критического журналистского материала показался абсурдным не только обвиняемому, но и "всем, с кем я говорила", сказала на суде адвокат обвиняемого Йоханна Кюнне (Johanna Künne).

В ноябре прошлого года суд в первый раз вынес обвинительное решение по этому делу, тогда еще без публичных слушаний. Кюнне в ответ отправила в Аугсбург письменное обоснование, почему судьям следует решение отменить. В разговоре с DW она тогда выразила надежду на то, что, как и в "двух похожих абсурдных случаях", дело будет прекращено. Ведь речь идет о журналистской статье, на которую распространяется свобода слова. До сих пор в Германии эта свобода распространялась и на тех, кто размещает статьи в своих аккаунтах социальных сетей, хотя четких правил на этот счет нет. Но неписанный, так сказать, конфликт между либеральной столицей и консервативной провинцией исчерпать не удалось. Суд Аугсбурга вызвал на повторное, уже публичное, слушание.

"Статью перепостили многие, а судят только одного"

Но с первых слов судьи на процессе стало понятно, что никаких оснований для пересмотра решения она не видит. Прокуратура тоже не отказалась от обвинений в адрес чеченца. Защитница Абдурахманова возражала, мол, этой публикацией он, наоборот, хотел показать, что негативно относится к ИГ, а запрещенные символы террористической организации на фотографии, по ее словам, не увидел. Сторона защиты обратила внимание судьи на то, что этот символ в принципе плохо видно: полицейские даже увеличили скриншот, который приложен к материалам дела.

Репост статьи в социальных сетях может оказаться не таки уж безопасным поступком

Наконец, Кюнне заметила, что репост статьи в "Фейсбуке" сделали свыше 80 человек, но преследованию подвергся один лишь Мохмад Абдурахманов. Суд никакие аргументы не убедили: более того, после пересмотра судья увеличила первоначальный размер штрафа 24-летнему Мохмаду еще на 200 с лишним евро. В итоге штраф значительно превышает месячное пособие, которое Мохмад получает на свою семью.

Беженцы борются за то, чтобы остаться в Европе

Братья Тумсо и Мохмад Абдурахмановы бежали из Чечни после того как Тумсо, по его словам, подвергся давлению со стороны родственника Рамзана Кадырова, Ислама, который тогда занимал пост руководителя администрации главы Чечни. После побега сначала в Грузию, а затем - в Польшу конфликт Тумсо с чеченскими властями только усилился: помощник Кадырова, спикер парламента республики Магомед "Лорд" Даудов в сети "Инстаграм" пообещал Тумсо кровную месть.

Сейчас оба брата борются за то, чтобы остаться в Европе. Дело Тумсо, как он сообщил DW, сейчас рассматривает Верховный суд Польши, так как польские власти отказали ему в убежище. Мохмад также получил отрицательный ответ - от властей Германии - на просьбу предоставить ему статус беженца, и в настоящее время оспаривает данное решение. Несмотря на отказы, юридические возможности для обоих добиться убежища в Европе пока не исчерпаны.

Однако судебное дело против Мохмада Абдурахманова может негативно повлиять на его судьбу в Германии, беспокоится адвокат Йоханна Кюнне: "Это дело представляет его не тем, кто он есть. Власти уже хотят отправить Мохмада на курсы для тех, кто недостаточно уважает ценности ФРГ". Сам Мохмад уверен, что власти в Германии, не разобравшись в деталях его дела, заранее с подозрением относятся к нему как к выходцу из Чечни и мусульманину. Как он рассказал после судебных слушаний, получил от местной полиции сообщение, что за ним велось наблюдение в течение 4 месяцев, по итогам которого у него прошел обыск. Во время обыска ничего противозаконного найдено не было.

Точка в деле не поставлена: адвокат намерена обжаловать решение суда Аугсбурга.

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