Чехия отказывается принимать беженцев по перераспределению в ЕС

Чехия уверена в необходимости специального "плана Маршалла" для помощи африканским государствам с целью долгосрочного решения проблемы миграции в Европу. В то же время Прага не готова участвовать в предусмотренном Дублинским соглашением перераспределении беженцев в Европейском Союзе. Об этом заявил во время рабочего визита в Германию чешский премьер-министр Андрей Бабиш, слова которого цитирует в четверг, 6 сентября, газета Die Welt.

Днем ранее 64-летний Бабиш, политик и долларовый миллиардер, провел в Берлине первую с момента его вступления в должность премьера в декабре 2017 года двустороннюю встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Глава германского правительства выразила уверенность в том, что справедливое распределение беженцев в пределах ЕС и проблема поддержки Италии, находящейся у внешних границ Евросоюза, остаются "важной темой".

В свою очередь Бабиш заявил об однозначной позиции Праги на этот счет: "Чехия никогда не согласится с принудительным распределением беженцев". "Однако я согласен с федеральным канцлером, что нам необходимо соглашение с государствами Северной Африки для борьбы с контрабандой людей, а также "план Маршалла" для Африки. Прага примет в этом участие", - подчеркнул он. Бабиш также напомнил, что с 2015 года Чехия выделила 100 млн евро в помощь странам, участвующим в решении проблемы беженцев.

Андрей Бабиш ранее неоднократно говорил, что необходимо помогать потенциальным мигрантам в их родных странах, чтобы они "вообще не отправлялись в путь". По его словам, Чехия "не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, так как принимает людей из Украины".



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