 Чехия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим | Новости из Германии о Европе | DW | 12.09.2018

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Европа

Чехия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим

Открытие в Иерусалиме "Чешского дома" станет первым шагом, говорится в заявлении руководства Чехии. Ранее свои посольства в Израиле перенесли США, Гватемала и Парагвай.

Вид на Старый город Иерусалима

Чехия намерена перенести посольство в Израиле в Иерусалим. Об этом говорится в опубликованном в среду, 12 сентября,совместном заявлении президента Чехии Милоша Земана, премьер-министра страны Андрея Бабиша, а также спикера палаты депутатов и чешских министров иностранных дел и обороны. Это произойдет только "в соответствии с международным правом", подчеркивается в документе.

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Открытие в ноябре "Чешского дома" в Иерусалиме станет "первым шагом", говорится в заявлении. В этом учреждении, по словам официального представителя президента Чехии, разместятся чешский центр при министерстве иностранных дел, а также представительства торгового агентства CzechTrade и туристического ведомства. В этом же месяце Милош Земан посетит Израиль с официальным визитом. В мае Чехия открыла в Иерусалиме почетное консульство.

Кто уже перенес посольства в Израиле?

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля, и пообещал переместить туда посольство из Тель-Авива. Так и произошло в середине мая 2018 года. Решение Вашингтона вызвало в ряде мусульманских и арабских стран массовые протесты, которые частично переросли в столкновения.

Позднее свои посольства в Иерусалим перенесли Гватемала и Парагвай. В начале сентября Парагвай вернул посольство в Израиле в Тель-Авив, объяснив свой шаг желанием "поддержать дипломатические усилия по достижению устойчивого мира в регионе".

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    В 1535 году, после захвата Египта и арабских стран османскими турками, Иерусалим вошел в состав Османской империи. Во время Первой мировой войны, после победы британских войск над османами в 1917 году, находившийся на территории Палестины город переходит под контроль Великобритании.

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    Древний Иерусалим - яблоко раздора

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  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

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  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Исламские святыни

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  • Вид на Иерусалим сверху

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Неопределенный статус

    Иерусалим и по сей день остается камнем преткновения на пути к миру между Израилем и Палестиной. В 1980 году Израиль провозгласил древний город своей "вечной и неделимой столицей". После того как в 1988 году Иордания отказалась от своих претензий на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, палестинцы приняли декларацию о независимости, одновременно с этим объявив Восточный Иерусалим своей столицей.

    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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Чем чреват перенос американского посольства в Иерусалим?

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Посольство США в Иерусалиме и десятки погибших в секторе Газа - DW Новости  

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Решение Трампа привело к стычкам в Иерусалиме  

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