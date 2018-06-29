Чехия и Венгрия опровергли заключение с ФРГ соглашения по беженцам

Чехия и Венгрия опровергают информацию о том, что готовы участвовать в процедуре высылки из Германии мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС. "Ни о чем подобном переговоры не велись", - заявила представительница чешского правительства в интервью информагентству CTK в субботу, 30 июня. "Это тревожное сообщение - полная глупость, - заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время визита во Францию. - Германия не обращалась к нам, и в настоящий момент я не стал бы подписывать такое соглашение".

"Мы не планируем никаких переговоров. Причин для этого нет. Мы это решительно отвергаем", - продолжил Бабиш, говоря о возможности принятия мигрантов с немецкой границы. Еще перед саммитом ЕС 28-29 июня, на котором был достигнут ряд договоренностей по мигрантам, премьер Чехии заявлял, что Прага не станет заключать с Берлином двустороннего соглашения по возвращению беженцев, напоминает агентство dpa.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач также заявил, что Будапешт не заключал с Берлином никаких договоренностей по беженцам. В беседе с агентством Reuters Ковач назвал невозможным, "чтобы мигранты оказывались в Венгрии, предварительно не въехав в какую-либо другую страну ЕС". "В 2015 году Германия пыталась сделать нас первой страной въезда, и мы от этого еще тогда отказались", - напомнил Ковач.

Меркель сообщила о договоренности с 14 странами

Ранее в тот же день стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), возглавляющая Христианско-демократический союз (ХДС), заручилась поддержкой 14 стран в вопросе ускоренной процедуры высылки мигрантов.

Как сообщило агентство dpa со ссылкой на документ, подготовленный Меркель для председателей партий и фракций партнеров ХДС по коалиции - Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), - речь идет о Бельгии, Венгрии, Дании, Латвии, Литве, Люксембурге, Нидерландах, Польше, Португалии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии. Эти страны выразили готовность заключить двусторонние соглашения о приеме мигрантов, которые ранее были в них зарегистрированы, заявил в интервью агентству epd представитель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Ульрих Шарлак (Ulrich Scharlack).

ХСС одобряет договоренности по мигрантам

Между тем премьер-министр Баварии, представитель ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder) положительно оценил сообщение о договоренности с 14 странами, а также итоги последнего саммита ЕС, назвав их "шагами в верном направлении". Это заявление прозвучало в контексте спора, который ранее вспыхнул между Меркель и главой МВД ФРГ и председателем ХСС Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer). Зеехофер настаивает на том, чтобы беженцам без документов или уже зарегистрированным в какой-либо другой стране ЕС, было запрещено пересекать немецкую границу, в то время как Меркель считает эту меру несправедливой и выступает за европейское решение проблемы.

Страны ЕС 28-29 июня согласовали ряд мер по ограничению притока беженцев - в частности, расширение полномочий и увеличение состава пограничной службы ЕС Frontex, открытие лагерей для беженцев в Северной Африке и возможность создать в ЕС закрытые лагеря для мигрантов, чьи прошения об убежище находятся на рассмотрении. Кроме того, Испания и Греция выразили готовность принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что их данные уже внесены в общую базу EURODAC.

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