Чехия из-за коронавируса полностью закрывает границы

Чехия полностью закрывает границы страны из-за пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Как сообщает в пятницу, 13 апреля, агентство AFP со ссылкой на заявление чешского правительства, начиная с 16 марта, граждане Чехии не смогут покидать пределы страны, а иностранцам будет запрещен въезд.

Днем ранее чешское правительство закрыло свои границы для путешественников из Германии и еще 14 стран, в которых выявлена эпидемия нового коронавируса. Глава правительства Андрей Бабис также объявил о введении 30-дневного чрезвычайного положения, которое включает в себя запрет на проведение мероприятий и собраний с участием более 30 человек.

По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение пандемии COVID-19, в Чехии официально подтверждено 117 случаев заражения новым коронавирусом.

Визит главы МИД ФРГ в Прагу отменен

Запланированный на 13 апреля визит в Прагу министра иностранных дел Германии Хайко Маса (Heiko Maas) отменен из-за развития пандемии коронавируса. В чешской столице глава немецкого внешнеполитического ведомства должен был встретиться со своими коллегами из Вышеградской четверки. В эту неформальную группу, кроме Чехии, входят Польша, Венгрия и Словакия, напоминает dpa.

Дипломаты планировали обсудить, в частности, вопросы миграционной политики и торговые переговоры с Великобританией после "Брекзита". Как заявила представитель МИД Чехии, эта встреча будет проведена в режиме видеоконференции.

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