 Четырнадцатый фигурант по делу о протестах не признал своей вины | Новости из Германии о России | DW | 11.08.2019

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Россия

Четырнадцатый фигурант по делу о протестах не признал своей вины

Активист Валерий Костенок после обыска в его квартире был доставлен в Следственный комитет, ему предъявлено обвинение в "массовых беспорядках", сообщается на сайте партии "Яблоко".

Демонстранты с плакатами стоят у полицейского заграждения в Москве

Демонстранты в Москве требуют освободить задержанных по делу о "массовых беспорядках"

Волонтер партии "Яблоко" Валерий Костенок, задержанный в Москве в воскресенье, 11 августа, по делу о так называемых массовых беспорядках на акции протеста 27 июля, не признавал своей вины. Опровержение распространенной ранее рядом СМИ информации о признании Костенком вины опубликовано на сайте партии "Яблоко".

Контекст

Масс-медиа Германии, анализируя состоявшуюся в Москве акцию протеста, отмечают, что у властей России растет нервозность и что протесты едва ли удастся подавить с помощью грубой силы. (29.07.2019)

В Москве прошел один из самых крупных митингов оппозиции за последние несколько лет - без речей Навального и других известных оппозиционеров, но со звездами YouTube и рэпером Face. Репортаж DW. (11.08.2019)

Как уточняется в тексте опровержения, "Валерию Костенку предъявлено обвинение по части 2 статьи 212 УК РФ - "участие в массовых беспорядках". Завтра, 12 августа, в 12 часов Басманный суд определит ему меру пресечения. Эту ночь Костенок проведёт в ИВС".

В тот же день сообщалось, что Валерий Костенок стал четырнадцатым задержанным в рамках заведенного Следственным комитетом РФ (СКР) уголовного дела. В его квартире был произведен обыск, после чего задержанного увезли на допрос в управление СКР по Москве.

Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются несколько недель. 10 августа в Москве на проспекте Сахарова состоялся санкционированный властями митинг за честные выборы, собравший до 60 тысяч человек.

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    Автор: Евгений Жуков


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Ссылки в интернете

Сайт партии "Яблоко"

Аудио- и видеофайлы по теме

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости  

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве  

Что говорят в Германии о жестком подавлении протеста в Москве?  

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