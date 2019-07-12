 Четыре члена экипажа задержанного в Гибралтаре танкера отпущены под залог | Новости из Германии о Европе | DW | 13.07.2019

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Европа

Четыре члена экипажа задержанного в Гибралтаре танкера отпущены под залог

Ни капитану, ни трем отпущенным офицерам не предъявлены обвинения, заявила полиция Гибралтара. Власти британской заморской территории считают, что танкер вез нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС.

Супертанкер Grace 1

Супертанкер Grace 1

Капитан и три офицера - члена экипажа cупертанкера Grace 1, задержанного властями Гибралтара, отпущены под залог. Им не предъявлены какие-либо обвинения, заявила полиция британской заморской территории в ночь на субботу, 13 июля. Власти продолжают расследование, добавили в полиции. Ранее Верховный суд Гибралтара санкционировал задержание корабля как минимум до 21 июля.

Супертанкер Grace 1 был задержан утром 4 июля в Гибралтарском проливе по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. По словам главы правительства британской заморской территории Фабиана Пикардо, шедший под флагом Панамы корабль намеревался доставить свой груз на нефтеперерабатывающий завод в Сирии. Собственником этого предприятия является юридическое лицо, которое подпало под ограничительные меры Европейского Союза, пояснил он. Санкции, введенные в 2011 году, включают нефтяное эмбарго.

Контекст

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Ряд информагентств сообщили, что супертанкер вез нефть из Ирана, взятую на борт в середине апреля. Подобные действия могут означать нарушение санкций США на экспорт нефти из Исламской Республики. Позднее министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что корабль был задержан по запросу США, направленному Великобритании.

В свою очередь, Иран потребовал от Великобритании немедленно освободить Grace 1. Представитель Корпуса стражей исламской революции заявил, что Иран в качестве ответных мер будет обязан задержать британский танкер, если Великобритания не прислушается к призывам Тегерана.

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