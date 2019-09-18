Четырехдневная рабочая неделя в России: реально ли это?

Более трех месяцев в России не утихают споры о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю. Есть как сторонники, так и противники этой инициативы. Тему поднял в июне премьер РФ Дмитрий Медведев, после чего ее начали оживленно обсуждать. ВЦИОМ провел опрос, который показал, что почти половина россиян идею не поддерживает, боясь потери доходов. Инициатива обсуждалась на уровне РСПП и профсоюзов. Выказывал свои соображения и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

На этой неделе Минтруд проведет совещание, на котором будет обсуждаться экспериментальный перевод ряда предприятий на новый формат работы. А к 30 сентября ведомство представит премьеру свои оценки. Насколько инициатива реализуема, и что стоит за ее активным продвижением в информационном пространстве, выясняла DW.

Как четырехдневка повлияет на зарплаты россиян?

Одним из главных заверений премьера Медведева, стало обещание, что в случае сокращения рабочей недели уровень зарплат останется неизменным. Он, а впоследствии и Максим Орешкин, заявили, что необходимым условием для этого является рост производительности труда. Здесь возникает основное препятствие для перехода на новую систему реального сектора экономики, считает доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

Многие россияне выступают против четырехдневки, опасаясь уменьшения заработка

"Российские промышленные предприятия не настолько оснащены современной техникой, которая позволила бы, сократив рабочее время, поддерживать нормальный уровень производительности труда. Со временем этот вопрос может быть решен, но это будет зависеть от интенсивности переоснащения новыми производственными мощностями. В условиях санкций это представляется затруднительным, и в обозримом будущем на это не стоит надеяться", - заявил он DW. Основных успехов в импортозамещении в России добилось сельское хозяйство, но там, по словам Алисенова, переход на четыре дня работы невозможен по объективной причине - в силу сезонного фактора.

Эксперт считает гипотетически возможным применение новой схемы работы к отраслям, в которых преимущественно используются современные технологии - IT, финансы, консалтинг. "Кредитные и страховые компании уже сегодня активно внедряют автоматизацию, что приводит к сокращению численности персонала", - отмечает он.

Какие отрасли могут перейти на четырехдневную рабочую неделю?

Пока неизвестно, на каких конкретно предприятиях пройдет апробация, как неизвестно и то, смогут ли они отказаться от участия в эксперименте. Больше всего эксперты опасаются того, что внедрение новой системы может начаться "по команде". "Если это будет делаться директивно, это может вылиться в ухудшение условий труда и в снижение зарплат, - говорит Алисенов. - Будет важно выполнить распоряжение и отчитаться об этом, как это делается сейчас для исполнения майских указов. На бумаге все будет хорошо, а на самом деле не очень. Государство же сможет, руководствуясь новыми "успехами", сократить финансирование разного рода программ".

Рабочие на заводе АвтоВАЗ в Тольятти (фото из архива)

Ничего хорошего переход на четыре рабочих дня не несет в себе и для самого государства, считает профессор базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Павел Журавлев. "Вопрос о сокращении рабочей недели прорабатывался еще в 60-70-е годы прошлого века. Считалось, что человек к моменту построения коммунизма должен иметь достаточно свободного времени для самореализации. Высвободить же время возможно только за счет научно-технического прогресса. Промышленность в России не развивается", - говорит Журавлев. В итоге, предостерегает профессор, при сокращении рабочей недели на день в текущих экономических реалиях, ВВП страны может упасть на 20 процентов.

Почему многие россияне против четырехдневки?

"В рамках рациональности эта инициатива необъяснима, - заявила DW директор региональной программы Независимого института социального развития Наталья Зубаревич. - Это глупо и нереализуемо". Тем не менее, несмотря на всю фантастичность инициативы, провести ее в юридическом плане вполне возможно, уверены юристы. "В закон, как и в любой бумажный документ, можно внести любые изменения", - говорит партнер ФБК Legal Александр Ермоленко.

По его словам, в Трудовом кодексе закреплена норма о 40-часовой рабочей неделе. "Отсюда вытекает пятидневная рабочая неделя с 8 часами труда. Когда говорят про четырехдневную рабочую неделю, вероятно, имеется в виду, что это будет не 40 часов в неделю, а 32. Однако никто не сможет обязать работодателя платить за 32 часа столько же, сколько платили раньше за 40. Если заставить это сделать, будут просто "подгоняться" зарплаты", - убежден Ермоленко.

Сохранить зарплату, по его мнению, можно было бы только у государственных служащих с тарифными ставками, в коммерческой организации это невозможно: "Там и сейчас люди работают столько, сколько нужно. И получают за это ту зарплату, на которую договорились. Большого количества споров по переработкам и работе в выходные мы что-то не видим".

Почему Медведев предложил работать четыре дня в неделю

Самой большой загадкой на сегодня остается вопрос о том, для чего при всей своей нереализуемости тема продолжает активно обсуждаться. Некоторые эксперты считают, что это чистой воды популизм. "Думаю, что это попытка перебить негативную повестку, связанную с повышением пенсионного возраста. Что касается муссирования темы, то так положено - что премьер сказал, то надо обсуждать. Россия - страна вертикали, поэтому вертикаль будет трепыхаться до тех пор, пока не дадут команду "отбой", - полагает Наталья Зубаревич.

Павел Журавлев, пытаясь найти рациональное зерно, говорит о желании властей таким образом избежать необходимости бороться с теневой занятостью (оценивается в 15-20 млн человек) и создавать рабочие места: "Введение четырехдневной рабочей недели дает возможность спрятать нехватку рабочих мест. Новые качественные вакансии не нужно будет создавать. На деле это будут старые рабочие места, которые будут по-другому считаться в штатном расписании".

"Вообще это похоже на то, как Медведев отменял сезонный перевод времени (в 2011 году оно стало постоянно "летним", но потом - в 2014 - было переведено на постоянно "зимнее"), - резюмирует Александр Ермоленко. - Есть вещи, которые чиновникам неподвластны. Иногда кажется, что в правительстве этого не понимают, думают, что закон напишут, и все так и будет, но жизнь идет своим чередом. Все равно люди будут работать, и естественно, что те, кто хочет больше зарабатывать, будут работать больше".

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