Четырехдневная рабочая неделя: близкая реальность?

Четыре дня работай, три дня отдыхай, проводи время с семьей - и все это в идеале без потерь в зарплате. Большинству наемных работников эта идея пришлась бы по душе. Тем более, что сторонники четырехнедельной рабочей недели обещают не только повышение удовлетворенности людей своей жизнью, но и более высокую производительность труда.

В Великобритании с июня проводят самый крупный в мире эксперимент. Около семи десятков в основном небольших фирм и более трех тысяч сотрудников участвуют в пилотном проекте, который инициировали авторы глобальной кампании "4 Day Week Global". Они способствуют продвижению 32-часовой рабочей недели в разных странах и вместе с учеными из Кембриджа, Оксфорда и Бостона исследуют эффективность этой модели.

Какие еще страны задумываются над ее применением или, может, уже ее внедрили? DW собрала несколько примеров.

Бельгия и Исландия: короткая неделя - уже реальность

В феврале 2022 года Бельгия закрепила в законе четырехдневную рабочую неделю. Самим сотрудникам дана возможность решать, разделить ли свое рабочее время на четыре или пять дней. По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, это должно сделать экономику более динамичной и улучшить совместимость работы с семьей и личной жизнью. Тем не менее, при полной занятости отдельные рабочие дни могут быть длиннее прежних - норма в 38 часов сохраняется.

Исландия опробовала аналогичную схему в период с 2015 по 2019 годы, но при этом сократила рабочее время с 40 до 35 часов с той же зарплатой.

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир: в ее стране большинство могут работать четыре дня

В тестировании этой модели приняли участие 2 500 работников. Результаты эксперимента оказались многообещающими: самочувствие сотрудников значительно улучшилось, рабочие процессы были оптимизированы. И самое важное - производительность труда осталась прежней или даже возросла. По завершении тестового этапа исландские профсоюзы договорились о сокращении рабочего времени на постоянной основе. В итоге около 86 процентов наемных работников теперь имеют право на четырехдневную рабочую неделю.

Шотландия, Уэльс, Швеция: дорогой эксперимент

Опробовать эту модель решило и правительство Шотландии. Компании, участвующие в эксперименте, получают субсидии от государства в размере около 10 миллионов фунтов стерлингов. Присматриваются к этому проекту и в Уэльсе. Комиссар по защите интересов будущих поколений Софи Хоу предлагает ввести четырехдневную рабочую неделю хотя бы для госслужащих.

В Швеции такой режим труда опробовали еще в 2015 году, однако результат оказался неоднозначным. Даже шведские левые сочли его внедрение слишком дорогим мероприятием. Тем не менее, отдельные фирмы еще раньше поддержали идею сокращения рабочего времени. Например, автомобильная компания Toyota около десяти лет назад уменьшила количество смен для механиков, и они до сих пор работают по этой схеме.

Финляндия: ложное сообщение

В заголовки мировых СМИ ненадолго попала и Финляндия - из-за планов резко сократить рабочее время. По сообщениям прессы, эта североевропейская страна хотела ввести как четырехдневную неделю, так и шестичасовой рабочий день. Но эти сведения оказались ложными и были опровергнуты правительством страны.

Испания: почти на старте

В Испании по ходатайству левой партии Más País тоже хотят опробовать четырехдневную рабочую неделю. Около 6000 сотрудников из 200 малых и средних предприятий смогут продлить свои выходные на один день, не потеряв в зарплате. Испытательный этап займет не менее одного года. Пока только неясно, когда он начнется. К слову, Испания также планирует дополнительные отпускные дни для женщин, страдающих от болезненных менструаций. В Европе это новшество.

Германия: смелость проявляют стартапы

В Германии, по данным опроса, проведенного институтом Forsa, 70 процентов немцев не против работать только четыре дня в неделю. И некоторые профсоюзы выступают за переход на 32 часа без потери в окладе. Но пока на такой эксперимент решаются лишь небольшие стартапы.

Четырехдневная неделя: крупные работодатели в Германии проявляют скепсис

Например, фирма Bike Сitizens с офисами в Берлине и австрийском Граце, специализирующаяся на разработке мобильного приложения Bike Citizens Fahrrad для велосипедных маршрутов по 450 городам, ввела четырехдневную неделю еще в 2014 году и придерживается ее по сей день. Основатель стартапа и его директор Андреас Штюкль (Andreas Stückl) объявил пятницу нерабочим днем. Онлайн-изданию Business Insider он сказал по этому поводу следующее: "Нам это не повредило. Компания растет, и мы успешны. Это говорит само за себя". Берлинская фирма Braineffect прошлым летом предлагала своим сотрудникам такой бонус и осталась довольна. Однако в стартапе хотят использовать эту модель не постоянно, а в зависимости от обстоятельств, чтобы она не превратилась в обыденную практику.

Бывший сопредседатель Левой партии Катя Киппинг (Katja Kipping) в пандемию предложила ввести сокращенную рабочую неделю по всей Германии, отметив, что она делает сотрудников "счастливее, здоровее и продуктивнее". Но в близком к работодателям Институте немецкой экономики в Кельне (IW) такую идею восприняли в штыки.

Эксперт по рынку труда Хольгер Шефер (Holger Schäfer) уверен в том, что сокращение рабочего времени приводит к снижению производства и, как результат, к уменьшению налоговых поступлений. "Поэтому это предложение вредное", - подчеркнул он в интервью изданию Business Insider. По его словам, желающие меньше работать могут договориться об этом со своими работодателями. Тем более, что в Германии уже существует законное право на неполный рабочий день.

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