Чету Хонеккеров не хотят хоронить на Мемориале социалистов в Берлине

Бывший руководитель ГДР Эрих Хонеккер (Erick Honecker) и его жена Маргот не будут захоронены на Мемориале социалистов на Центральном кладбище Фридрихсфельде в Берлине. Захоронение на территории мемориала невозможно, сообщило Управление по охране окружающей среды Берлинского Сената в четверг, 25 октября, в ответ за парламентский запрос фракции ХДС в земельном парламенте.

В официальном ответе администрации отмечается, что на Мемориале социалистов на кладбище Фридрихсфельде захоронений не проводится с 1989 года и этот объект находится под охраной как памятник старины.

Мемориал был официально открыт руководством Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) в 1951 году. На его территории захоронены люди, внесшие большой вклад в реализацию идей социализма. Левая партия ежегодно поминает в январе коммунистических лидеров Розу Люксембург (Rosa Luxemburg) и Карла Либкнехта (Karl Liebknecht), убитых в 1919 году.

В ожидании последнего пристанища

Внук Хонеккеров Роберто Яньес в своей новой книге "Я был последним гражданином ГДР" подчеркнул, что его дед и бабушка принадлежат немецкой истории и должны быть похоронены на кладбище Фридрихсфельде рядом с соратниками.

Урны с прахом Эриха Хонеккера, скончавшегося в 1994 году, и его супруги Маргот - бывшего министра народного образования ГДР, умершей в 2016 году, по словам Яньеса, все еще не захоронены и находятся у друга семьи в ожидании последнего пристанища. Супруги Хонеккеры последние годы жизни провели в Чили.

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