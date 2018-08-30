Четверых российских биатлонистов обвинили в допинге

Международный союз биатлонистов (IBU) в Зальцбурге поставил в известность Союз биатлонистов России и четверых российских спортсменов о раскрытии совершенных ими нарушений антидопинговых норм. Об этом сообщается на сайте IBU в четверг, 30 августа. В пресс-релизе указывается, что у российской стороны есть 14 дней, чтобы отреагировать на это уведомление. Если россияне будут отрицать нарушения, то их дело будет официально передано в Антидопинговую комиссию IBU.

Международный союз биатлонистов отказался предоставлять журналистам более подробную информацию о четверых атлетах, обвиняемых в применении допинга, на этом этапе расследования. Как отмечается в официальном заявлении Союза биатлонистов России, "трое из четырех указанных в письме биатлонистов завершили спортивную карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны". По данным агентства ТАСС, в нарушении антидопинговых правил подозревают олимпийскую чемпионку Светлану Слепцову, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова, чемпиона мира среди юниоров и чемпиона Европы Александра Печенкина, чемпиона мира среди юниоров-2011 Александра Чернышев.

Скандал в биатлоне

IBU и российские биатлонисты весной 2018 года оказались в центре допингового скандала. В Австрии идет расследование в отношении экс-руководства Международного союза биатлонистов, которое обвиняют в том, что они покрывали россиян, применявших запрещенные препараты.

Кроме того, Россия лишилась крупных биатлонных турниров после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило проводить международные турниры в странах, где нет полноценно действующих национальных антидопинговых агентств. Российское антидопинговое агентство было лишено аккредитации WADA 9 ноября 2015 года на основании отчета комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Лицензия РУСАДА до сих пор не восстановлена.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:27 Now live 01:27 мин Поделиться Автор фильмов о допинге в РФ: МОК прогнулся перед Кремлем Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2ossR Автор фильмов о допинге в РФ: МОК прогнулся перед Кремлем (06.12.2017)