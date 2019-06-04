 Четверть миллиона чехов в Праге требуют отставки премьера Бабиша | Новости из Германии о Европе | DW | 23.06.2019

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Европа

Четверть миллиона чехов в Праге требуют отставки премьера Бабиша

Андрея Бабиша обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий ЕС. 26 июня в парламенте Чехии пройдет голосование о недоверии премьеру. Протесты 23 июня - крупнейшие со времен "бархатной революции".

Участники протестов в Праге, 23 июня 2019 года

Участники протестов в Праге, 23 июня 2019 года

На массовые акции протеста в Чехии против премьер-министра республики Андрея Бабиша выходит все больше участников. От 250 до 300 тысяч человек вышли на улицы Праги с требованием отставки чешского премьера, заявили инициаторы акции, гражданское объединение "Миллион мгновений за демократию". Тем самым демонстрация в воскресенье, 23 июня стала крупнейшей со времен "бархатной революции" 1989 года.

26 июня в парламенте Чехии состоится голосование о недоверии Бабишу. Оппозиция признает, что шансы на успех невелики, однако подчеркивает значимость "морального жеста".

Контекст

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После победы партии Андрея Бабиша на выборах в Чехии в ЕС заговорили об усилении правых настроений в Восточной Европе. Тут стоит воздержаться от огульных обвинений, считает Кено Ферсек. (23.10.2017)

Обвинения Бабиша в мошенничестве

Массовые акции протеста против действующего главы правительства и бывшего предпринимателя Андрея Бабиша начались в конце апреля. Его обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий Евросоюза в пользу холдинга Agrofert.

Изначально субсидии были предназначены для поддержки малых предприятий. Сам мультимиллиардер отрицает конфликт интересов и называет дело политически мотивированным, отвергая предложения о переговорах.

Ранее ряд чешских СМИ опубликовали аудиторский доклад Еврокомиссии. Из него следует, что ЕС может потребовать вернуть до 17,4 млн евро, которые были выданы в качестве субсидий фирмам, связанным с премьером Чехии. Бабиш раскритиковал доклад, заявив, что документ содержит "признаки атаки" на него.

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    Автор: Ефим Шуман


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