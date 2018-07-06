Черчесов обещает "сделать лучше" на ЧМ-2022 в Катаре

Футболисты сборной России и их тренер Станислав Черчесов в воскресенье, 8 июля, встретились с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве. "Мы были вместе, вы были 12-13-14-15-16-ми нашими игроками. Мы хотели пройти дальше, но нам не удалось. Через четыре года в Катаре мы сделаем лучше, но без вас будет сложно. Так что все туда", - сказал Черчесов.
"Для нас огромная часть и гордость, что мы играем за нашу страну всем сердцем. Все-таки мы доказали, что мы футбольная страна. Спасибо вам огромное", - заявил форвард сборной Артем Дзюба.
"Вчера были слезы у меня и у многих ребят. Тяжело сказать, какие это слезы - горечи или счастья. Мы вылетели, но очень радостно, что праздник удался", - добавил защитник сборной России Сергей Игнашевич. После матча с Хорватией он объявил о завершении карьеры футболиста.
Россия на ЧМ-2018 впервые в истории вышла в плей-офф, а затем обыграла сборную Испании. Команде Хорватии россияне уступили по итогам серии пенальти со счетом 4:3.
Смотрите также:
-
Болельщики сборной России
"Трио в кокошниках" уже прославилось на весь мир. Художник Алекс Мелентьев увековечил их на одном из московских гаражей.
-
Болельщики сборной России
Может, Путин все-таки был на матче с Испанией?
-
Болельщики сборной России
"Боевой раскрас" принес удачу в игре с испанцами.
-
Болельщики сборной России
Эмоции на пределе...
-
Болельщики сборной России
Приятно, когда есть, с кем разделить радость!
-
Болельщики сборной России
Ходим неуверенно, болеем убедительно!
-
Болельщики сборной России
Дед Мороз - с нами!
-
Болельщики сборной России
Сакральный футбол...
-
Болельщики сборной России
Обезоружим противника страхом...
-
Болельщики сборной России
Казалось бы, причем тут Буденный?
-
Болельщики сборной России
Жарко, напряженно, волнительно.
-
Болельщики сборной России
Флаг, который всегда с тобой...
-
Болельщики сборной России
Сувенирная индустрия не поскупилась на идеи...
-
Болельщики сборной России
"Нас не догонят!"
-
Болельщики сборной России
Какая победа без бантика!
Автор: Дарья Брянцева
-
Болельщики и болельщицы ЧМ-2018
Ацтеки ликуют!
-
Болельщики и болельщицы ЧМ-2018
Португалия вылетела...
-
Болельщики и болельщицы ЧМ-2018
Болельщица сборной Испании перед матчем с Россией.
-
Болельщики и болельщицы ЧМ-2018
И она же - после него...
-
Болельщики и болельщицы ЧМ-2018
Не совсем привычный облик английского болельщика. Настоящий джентльмен!
-
Болельщики и болельщицы ЧМ-2018
Самая юная болельщица на стадионах ЧМ-2018. Конечно же, бразильская!
-
Болельщики и болельщицы ЧМ-2018
Французы зажигают!
-
Болельщики и болельщицы ЧМ-2018
Бельгийцы пугают.
-
Болельщики и болельщицы ЧМ-2018
Кто из болельщиц красивей? Эта?
-
Болельщики и болельщицы ЧМ-2018
Или эта?
-
Болельщики и болельщицы ЧМ-2018
Или все-таки эта?
-
Болельщики и болельщицы ЧМ-2018
Сенегал забил гол.
-
Болельщики и болельщицы ЧМ-2018
А Аргентина пропустила...
-
Болельщики и болельщицы ЧМ-2018
У болельщика Коста-Рики парик шикарней, чем прически у ее игроков.
-
Болельщики и болельщицы ЧМ-2018
Одинокий немецкий болельщик среди ликующих фанатов из Южной Кореи.
Автор: Ефим Шуман