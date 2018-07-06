 Черчесов обещает ″сделать лучше″ на ЧМ-2022 в Катаре | Новости из Германии о России | DW | 08.07.2018

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Россия

Черчесов обещает "сделать лучше" на ЧМ-2022 в Катаре

"Все-таки мы доказали, что мы - футбольная страна", - сказал Артем Дзюба, выступая перед болельщиками. "Мы вылетели, но очень радостно, что праздник удался", - уверен Сергей Игнашевич.

Сборная России выступает перед болельщиками на Воробьевых горах в Москве

Сборная России выступает перед болельщиками на Воробьевых горах в Москве

Футболисты сборной России и их тренер Станислав Черчесов в воскресенье, 8 июля, встретились с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве. "Мы были вместе, вы были 12-13-14-15-16-ми нашими игроками. Мы хотели пройти дальше, но нам не удалось. Через четыре года в Катаре мы сделаем лучше, но без вас будет сложно. Так что все туда", - сказал Черчесов.

Контекст

Успехи сборной России на домашнем ЧМ играют на руку кремлевской пропаганде. Оттого эти футбольные победы - с оттенком печали, считает Константин Эггерт. (02.07.2018)

Память, культура, спорт и другие сферы, которые власти РФ использует для пропаганды, - общее достояние. И любая победа сборной России принадлежит не Путину, а всем нам, считает Александр Плющев. (02.07.2018)

"Для нас огромная часть и гордость, что мы играем за нашу страну всем сердцем. Все-таки мы доказали, что мы футбольная страна. Спасибо вам огромное", -  заявил форвард сборной Артем Дзюба.

"Вчера были слезы у меня и у многих ребят. Тяжело сказать, какие это слезы - горечи или счастья. Мы вылетели, но очень радостно, что праздник удался", - добавил защитник сборной России Сергей Игнашевич. После матча с Хорватией он объявил о завершении карьеры футболиста.

Россия на ЧМ-2018 впервые в истории вышла в плей-офф, а затем обыграла сборную Испании. Команде Хорватии россияне уступили по итогам серии пенальти со счетом 4:3.

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