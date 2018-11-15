Чертовски красивый мост (фото)

Эта достопримечательность Саксонии очень популярна среди фотографов - в любое время года и любую погоду.
16.11.2018, Гёрлиц • Парк Кромлау находится в немецкой земле Саксония на границе с Польшей. Он был заложен в 1844 году и знаменит своей коллекцией азалий и рододендронов. Любимый здешний мотив для фотографов - "Чертов мост", он же - Ракотцбрюкке (Rakotzbrücke), возведенный из базальта примерно полтора века назад.
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