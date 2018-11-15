 Чертовски красивый мост (фото) | Кадр дня | DW | 16.11.2018

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Кадр за кадром

Чертовски красивый мост (фото)

Эта достопримечательность Саксонии очень популярна среди фотографов - в любое время года и любую погоду.

Парк Кромлау

16.11.2018, Гёрлиц • Парк Кромлау находится в немецкой земле Саксония на границе с Польшей. Он был заложен в 1844 году и знаменит своей коллекцией азалий и рододендронов. Любимый здешний мотив для фотографов - "Чертов мост", он же - Ракотцбрюкке (Rakotzbrücke), возведенный из базальта примерно полтора века назад.

Ноябрьские кадры из Германии

  • Радебойль

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Саксонское вино

    15.11.2018, Радебойль • Первое письменное упоминание виноградников в Саксонии датировано 1161 годом. Сейчас этот винодельческий регион является самым восточным и самым небольшим в Германии. Здесь специализируются на игристых винах. Центром саксонского виноделия считается замок Ваккербарт, расположенный между Дрезденом и Мейсеном. Эта беседка в парке замка была построена в эпоху барокко.

  • Гросэберсдорф

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Полицейское пугало

    14.11.2018, Гросэберсдорф • Через этот городок проходит оживленная автомобильная трасса федерального значения. Поток - интенсивный, и на ограничение скорости далеко не все обращают внимание. Жители требуют построить объездной путь, а пока для острастки установили манекен. Многие водители считают его незаконным, но "пугало" стоит на частой территории, так что имеет полное право здесь находиться.

  • Энгельскирхен

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Рождественский почтамт

    13.11.2018, Энгельскирхен • В Германии вновь заработал рождественский почтамт. На письма детей отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, Рождественское Дитя, Святой Николай и ангелы-помощники. Письма приходят со всего мира. С этого года на них впервые отвечают также на русском и белорусском языках. Название Энгельскирхена в Северном Рейне - Вестфалии можно перевести как "Ангело-Церковск".

  • Вернигероде

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Город советского Мюнхгаузена

    13.11.2018, Вернигероде • Он входит в число самых красивых фахверковых городов Германии, но на этой фотографии фахверковые достопримечательности окутаны живописным осенним туманом. В здешнем замке снимался советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен", главную роль в котором сыграл Олег Янковский. Расположен Вернигероде на окраине региона Гарц в земле Саксония-Анхальт.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Норвежский омар в Ваттовом море

    12.11.2018, Санкт-Петер-Ординг • В Ваттовом мелководье Северного моря встречается 3200 видов животных, но для норвежских омаров здесь слишком тепло, то есть это не их среда обитания. Поэтому находка, сделанная в земле Шлезвиг-Гольштейн, не могла не привлечь к себе внимание. Живого норвежского омара здесь увидели впервые, о чем сообщили в национальном парке Ваттовое море, подкрепив новость снимком.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Штутгартская телевышка

    11.11.2018, Штутгарт • Длинная тень от 216-метровой телевизионной вышки в столице Баден-Вюртемберга Штутгарте падает на осенний лес в один из ноябрьских дней. Башня была возведена более 60-ти лет назад и стала первой в мире телебашней из железобетона. Вход на смотровую площадку для взрослых стоит 9 евро, для детей - 5 евро, семейный билет - 26 евро.

  • Бохум

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Монастырский джин

    10.11.2018, Бохум • Считается, что немецкие монахи умели и умеют прекрасно  варить пиво, но они могут предложить и что-то покрепче. Например, отец Юстинус Пех из цистерцианского монастыря в Бохуме наладил производство джина по собственному рецепту. Приобрести бутылочку-другую "Monastic Dry Gin" можно в монастырской лавке или через интернет - 39,50 евро за 0,5 литра. Prost!

  • Потсдам

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Овцы в Сан-Суси

    09.11.2018, Потсдам • Про этих овец, как раз тогда коротко подстриженных, мы рассказывали в начале лета. Так они выглядят сейчас после нескольких месяцев, проведенных в потсдамском парке Сан-Суси, где это стадо, так сказать, заменяло газонокосилки. В ноябре с чувством выполненного долга они отправились зимовать в родную овчарню, напоследок попозировав приглашенным по этому поводу корреспондентам.

  • Люббенау

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Немецкая капуста

    09.11.2018, Люббенау • Типичная немецкая кухня - это не только колбаски, рульки и шварцвальдский торт, но и квашеная капуста (Sauerkraut). Очень вкусную делают в "Немецкой Венеции" - Шпревальде. По традиции в начале сезона сюда приглашают корреспондентов, чтобы все узнали: процесс пошел! Нашинкованную капусту утрамбовывают в чанах, посыпают солью и добавляют экстракт из семян тмина (Kümmel).

  • Большой Фельдберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Франкфурт в тумане

    08.11.2018, Большой Фельдберг • Эта фотография была сделана ранним ноябрьским утром на вершине горы Большой Фельдберг (Großer Feldberg, 879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.

  • Альт-Тухебанд

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ушастые совы в дельте Одера

    08.11.2018, Альт-Тухебанд • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

  • Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ноябрьская клубника

    07.11.2018, Мюльхайм-ан-дер-Рур • Клубничный сезон в этом году в Германии выдался превосходный, но летом мало кто мог предположить, что в некоторых местах клубника здесь продолжит созревать под открытым небом до начала ноября - например, в земле Северный Рейн - Вестфалия, где была сделана эта фотография. Пусть не очень крупная, но все же своя!

  • Лидия Смуда (Lydia Smuda) и Петер Ченчер (Peter Tschentscher)

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Самая старая жительница Гамбурга

    07.11.2018, Гамбург • Лидия Смуда родилась в 1906 году в Рейнской области. Сейчас она является самой старой жительницей Гамбурга и всего лишь на один год моложе самого старого жителя Германии - Густава Гернета из Саксонии-Анхальт. На этой фотографии 112-летнюю долгожительницу во вторник, 6 ноября, поздравляет первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Золотой ноябрь" в Нюрнберге

    06.11.2018, Нюрнберг • Жителям Германии, судя по всему, придется привыкать к новой природной реальности - золотому ноябрю. В любом случае, нынешний октябрь на этот статус во многих местах претендовать не мог - погода стояла почти летняя, многие деревья оставались зелеными. Так ноябрь выглядит сейчас в Нюрнберге около средневековой церкви Святого Лаврентия.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Реликт холодной войны

    06.11.2018, Берлин • 120-метровый холм Тойфельсберг состоит из обломков зданий, разрушенных во время Второй мировой войны. В 1950-х годах здесь обосновались американские спецслужбы. После воссоединения Германии шпионский комплекс пришел в запустение и стал популярным среди любителей заброшенных мест. В начале ноября власти Берлина присвоили этой территории статус исторического памятника.

  • Люнебургская пустошь летом во время цветения вереска

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Субботник в среду

    05.11.2018, Зольтау • Немецкие пустоши сформировались в результате многовековой деятельности человека на месте вырубленных лесов. Чтобы они не зарастали, их надо либо использовать в качестве пастбищ, либо регулярно очищать от поросли деревьев - например, берез или сосен. В среду, 7 ноября, свой вклад в это дело внесут школьники в Люнебургской пустоши - чтобы было, где расти и цвести вереску.

  • Хунсрюкская веррукария

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Хунсрюкская веррукария

    05.11.2018, Рейнланд-Пфальц • Первые описания лишайников содержаться в трудах "отца ботаники" - древнегреческого ученого Теофраста. Группа насчитывает более 25 тысяч видов. Недавно немецким ученым из Кобленца удалось открыть новый вид - на этом кварците из национального парка Хунсрюк-Хохвальд. Назвали лишайник по месту находки - хунсрюкской веррукарией (Verrucaria hunsrueckensis).

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кельнские овцы

    04.11.2018, Кельн • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Где эта ратуша, где этот дом?

    03.11.2018, Франкфурт-на-Майне • Старая ратуша и другие достопримечательности исторического центра Франкфурта-на-Майне в земле Гессен отражаются в медном раструбе во время выступления музыкантов на площади Рёмерберг. Старая ратуша Рёмер - одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий она была местом избрания и коронации немецких императоров.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Земляные человечки"

    02.11.2018, Штутгарт • Два маленьких суриката осматриваются в большом вольере под присмотром заботливой родительницы. Они появились на свет в Штутгартском зоопарке восемь недель назад и сейчас впервые вышли на прогулку. "Земляные человечки" (Erdmännchen), как их называют немцы, относятся к числу самых популярных животных в зоопарках Германии.

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Толстый Петр"

    01.11.2018, Кельн • "Толстый Петр" ("Dicker Pitter") - так жители города называют самый большой колокол Кельнского собора, посвященный Апостолу Петру. Он был отлит в 1923 году и весит 24 тонны. Полтора года колокол молчал. Сейчас здесь завершили монтаж новой подвески языка и провели, так сказать, первую репетицию. Всего в соборе насчитывается 11 колоколов. Самые старые были изготовлены в XIV веке.


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    Паломническая церковь Девы Марии на винограднике около нижнефранконского города Фолькаха (Бавария). "Виноградник" (Weingarten) в данном случае не только указывает на место, но и входит в полное название храма XIII века на немецком языке - Wallfahrtskirche Maria im Weingarten.

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    Парк развлечений в Лихтенау (Саксония). Благодаря необычно теплой осени многие такие парки в Германии в этом году продлили сезон.

    Автор: Максим Нелюбин


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