Черные казарки на пути в Сибирь (фото)

По пути к местам своих гнездовий в России эти птицы делают остановку в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, где этому так рады, что проводят даже специальный фестиваль.
Хооге • Перед нами - побережье Северного моря в немецком Национальном парке Шлезвиг-Гольштейнские ватты. На здешних мелководьях каждой весной по пути в Сибирь делают остановку тысячи черных казарок (нем. Ringelgans). В этих местах они могут отдохнуть, набраться сил и подкрепиться сочной травой, растущей вокруг халлигов - маршевых островов, которые становятся собственно островами во время штормовых приливов.
Уже более двух десятилетий по случаю остановки этих перелетных птиц здесь проводят специальный фестиваль - Дни черных казарок (Ringelganstage). В 2019 году он открывается 27 апреля и продолжится до 12 мая. В программе - многочисленные экскурсии на катерах и пешком, прогулки, доклады, семинары и так далее, посвященные не только пернатым гостям Шлезвиг-Гольштейна, но также истории этих мест и уникальной экологической системе ваттовых мелководий, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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