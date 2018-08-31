 Черногория и Украина поддержали санкции ЕС против России | Новости из Германии о Европе | DW | 31.08.2018

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Европа

Черногория и Украина поддержали санкции ЕС против России

Черногория, Украина, Норвегия и Албания присоединились к решению Евросоюза о продление штрафных мер против Москвы. Они обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС.

Флаги ЕС и России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали продление Евросоюзом санкций против России до 31 января 2019 года. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и  политики безопасности Федерики Могерини, размещенном на сайте Совета ЕС в пятницу, 31 августа.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к заявлению. Они позаботятся о том, чтобы их национальная политика соответствовала решению ЕС", - говорится в сообщении. В документе отмечается, что Евросоюз принимает к сведению решение этих четырех стран и приветствует его.

Контекст

Прошло три года после ввода российских контрсанкций против ЕС. Но, кажется, они нанесли вред самой России, что видно на инфографиках. (31.07.2017)

Американские сенаторы требуют наложить на Россию новые санкции. И хотя президент Трамп не спешит с их введением, республиканцы в Конгрессе вполне могут за них проголосовать. (07.08.2018)

Совет Евросоюза 5 июля продлил секторальных экономических санкций против России до 31 января 2019 года. Ограничения распространяются на финансовый и энергетический секторы российской экономики, оборонную промышленность и производство товаров двойного назначения. Санкции ограничивают возможности ряда работающих в этих отраслях российских компаний размещать на финансовых рынках ЕС свои облигации и получать кредиты от европейских банков, а также ограничивают доступ этих компаний к европейским технологиям.

Секторальные санкции против России были приняты в 2014 году в ответ на аннексию Крыма и конфликт на юго-востоке Украины. Евросоюз также ввел санкции против отдельных компаний и российских граждан.

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    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

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    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

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    Автор: Ирина Филатова


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