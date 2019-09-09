Чем Следственный комитет ответил на "умное голосование"

Волна обысков в штабах Алексея Навального и у его сотрудников прокаталась по всей стране на четвертый день после выборов в России. Карикатурист Сергей Елкин знает, что стало причиной спецоперации.
Обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального и квартирах их координаторов проходят в 41 городе России. По мнению ФБК, возможная причина обысков - успех "умного голосования". (12.09.2019)
Скандальная предвыборная кампания в Москве не обеспечила высокую явку, но привлекла сотни новых наблюдателей. О том, как они работали и какие нарушения фиксировали, - в репортаже DW. (09.09.2019)