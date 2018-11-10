 Чем примечательна Штутгартская телевышка (фото) | Кадр дня | DW | 11.11.2018

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Кадр за кадром

Чем примечательна Штутгартская телевышка (фото)

Такой вид на столицу земли Баден-Вюртемберг, родину "Мерседесов" и "Порше" открывается со смотровой площадки здешней телевизионной башни.

Штутгарт

11.11.2018, Штутгарт • Длинная тень от 216-метровой телевизионной вышки в столице Баден-Вюртемберга Штутгарте падает на осенний лес в один из ноябрьских дней. Башня была возведена более 60-ти лет назад и стала первой в мире телебашней из железобетона. Вход на смотровую площадку для взрослых стоит 9 евро, для детей - 5 евро, семейный билет - 26 евро.

Ноябрьские кадры из Германии

  • Большой Фельдберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Франкфурт в тумане

    08.11.2018, Большой Фельдберг • Эта фотография была сделана ранним ноябрьским утром на вершине горы Большой Фельдберг (Großer Feldberg, 879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.

  • Альт-Тухебанд

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ушастые совы в дельте Одера

    08.11.2018, Альт-Тухебанд • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

  • Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ноябрьская клубника

    07.11.2018, Мюльхайм-ан-дер-Рур • Клубничный сезон в этом году в Германии выдался превосходный, но летом мало кто мог предположить, что в некоторых местах клубника здесь продолжит созревать под открытым небом до начала ноября - например, в земле Северный Рейн - Вестфалия, где была сделана эта фотография. Пусть не очень крупная, но все же своя!

  • Лидия Смуда (Lydia Smuda) и Петер Ченчер (Peter Tschentscher)

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Самая старая жительница Гамбурга

    07.11.2018, Гамбург • Лидия Смуда родилась в 1906 году в Рейнской области. Сейчас она является самой старой жительницей Гамбурга и всего лишь на один год моложе самого старого жителя Германии - Густава Гернета из Саксонии-Анхальт. На этой фотографии 112-летнюю долгожительницу во вторник, 6 ноября, поздравляет первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Золотой ноябрь" в Нюрнберге

    06.11.2018, Нюрнберг • Жителям Германии, судя по всему, придется привыкать к новой природной реальности - золотому ноябрю. В любом случае, нынешний октябрь на этот статус во многих местах претендовать не мог - погода стояла почти летняя, многие деревья оставались зелеными. Так ноябрь выглядит сейчас в Нюрнберге около средневековой церкви Святого Лаврентия.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Реликт холодной войны

    06.11.2018, Берлин • 120-метровый холм Тойфельсберг состоит из обломков зданий, разрушенных во время Второй мировой войны. В 1950-х годах здесь обосновались американские спецслужбы. После воссоединения Германии шпионский комплекс пришел в запустение и стал популярным среди любителей заброшенных мест. В начале ноября власти Берлина присвоили этой территории статус исторического памятника.

  • Люнебургская пустошь летом во время цветения вереска

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Субботник в среду

    05.11.2018, Зольтау • Немецкие пустоши сформировались в результате многовековой деятельности человека на месте вырубленных лесов. Чтобы они не зарастали, их надо либо использовать в качестве пастбищ, либо регулярно очищать от поросли деревьев - например, берез или сосен. В среду, 7 ноября, свой вклад в это дело внесут школьники в Люнебургской пустоши - чтобы было, где расти и цвести вереску.

  • Хунсрюкская веррукария

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Хунсрюкская веррукария

    05.11.2018, Рейнланд-Пфальц • Первые описания лишайников содержаться в трудах "отца ботаники" - древнегреческого ученого Теофраста. Группа насчитывает более 25 тысяч видов. Недавно немецким ученым из Кобленца удалось открыть новый вид - на этом кварците из национального парка Хунсрюк-Хохвальд. Назвали лишайник по месту находки - хунсрюкской веррукарией (Verrucaria hunsrueckensis).

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кельнские овцы

    04.11.2018, Кельн • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Где эта ратуша, где этот дом?

    03.11.2018, Франкфурт-на-Майне • Старая ратуша и другие достопримечательности исторического центра Франкфурта-на-Майне в земле Гессен отражаются в медном раструбе во время выступления музыкантов на площади Рёмерберг. Старая ратуша Рёмер - одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий она была местом избрания и коронации немецких императоров.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Земляные человечки"

    02.11.2018, Штутгарт • Два маленьких суриката осматриваются в большом вольере под присмотром заботливой родительницы. Они появились на свет в Штутгартском зоопарке восемь недель назад и сейчас впервые вышли на прогулку. "Земляные человечки" (Erdmännchen), как их называют немцы, относятся к числу самых популярных животных в зоопарках Германии.

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Толстый Петр"

    01.11.2018, Кельн • "Толстый Петр" ("Dicker Pitter") - так жители города называют самый большой колокол Кельнского собора, посвященный Апостолу Петру. Он был отлит в 1923 году и весит 24 тонны. Полтора года колокол молчал. Сейчас здесь завершили монтаж новой подвески языка и провели, так сказать, первую репетицию. Всего в соборе насчитывается 11 колоколов. Самые старые были изготовлены в XIV веке.


Смотрите также:
Самые высокие телевизионные башни в Германии

  • Берлинская телевизионная башня на площади Александерплац

    Немецкие телевышки

    Первая десятка + бонус

    В Германии насчитывается почти 80 теле- и коммуникационных башен высотой более 150 метров. Смотровые площадки сейчас работают лишь на семи. Раньше было больше, но несколько закрыли - в основном, из-за нерентабельности. Представляем десятку самых высоких немецких телебашен плюс в качестве бонуса - еще те, на которые можно подняться. О существовании некоторых из них вы вряд ли подозревали!

  • Берлинская телевизионная башня на площади Александерплац

    Немецкие телевышки

    Берлин

    1. Берлинская телебашня (Berliner Fernsehturm). Год постройки: 1968. Высота: 368 метров. Ресторан (208 метров) и смотровую площадку (204 метра) ежегодно посещает более миллиона человек.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие телевышки

    Франкфурт-на-Майне

    2. Европейская башня - Европатурм (Europaturm). Год постройки: 1979. Высота: 337,5 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Нюрнберг

    Немецкие телевышки

    Нюрнберг

    Нюрнбергская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Nürnberg). Год постройки: 1980. Высота: 292,8 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Мюнхен

    Немецкие телевышки

    Мюнхен

    4. Олимпийская вышка - Олимпиатурм (Olympiaturm). Год постройки: 1968. Высота 291,3 метра. Ресторан (182 метра) и смотровую площадку (185 метров) ежегодно посещает более 800 тысяч человек.

  • Ганновер

    Немецкие телевышки

    Ганновер

    5. Ганноверская телебашня - Телемакс (Telemax). Год постройки: 1992. Высота: 282,2 метра. Смотровая площадка (185 метров) используется только для проведения мероприятий.

  • Гамбург

    Немецкие телевышки

    Гамбург

    6. Башня Генриха Герца (Heinrich-Hertz-Turm). Год постройки: 1968. Высота: 279,2 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Кельн

    Немецкие телевышки

    Кельн

    7. Кельнская телебашня - Колониус (Colonius). Год постройки: 1981. Высота: 266 метров. Смотровая площадка закрыта, но городские власти сейчас начали рассматривать и просчитывать варианты открытия.

  • Кобленц

    Немецкие телевышки

    Кобленц

    8. Коммуникационная вышка около Кобленца (Fernmeldeturm Koblenz). Год постройки: 1976. Высота 260,7 метра. Смотровая площадка отсутствует.

  • Дрезден

    Немецкие телевышки

    Дрезден

    9. Дрезденская телевизионная башня (Fernsehturm Dresden). Год постройки: 1969. Высота: 252 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Дюссельдорф

    Немецкие телевышки

    Дюссельдорф

    10. Телевышка в Дюссельдорфе - Рейнская башня (Rheinturm). Год постройки: 1982. Высота: 240,5 метра. Смотровую площадку (166 метров), кафе (170 метров) и ресторан (175 метров) ежегодно посещает 300 тысяч человек. Далее переходим сразу к номеру пятнадцать в списке самых высоких телевышек Германии и трем другим немецким башням со смотровыми площадками.

  • Мангейм

    Немецкие телевышки

    Мангейм

    ... 15. Мангеймская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Mannheim). Год постройки: 1975. Высота: 217,8 метра. Смотровую площадку (121 метр) и ресторан (125 метров) ежегодно посещает около 70 тысяч человек.

  • Штутгарт

    Немецкие телевышки

    Штутгарт

    16. Штутгартская телебашня (Stuttgarter Fernsehturm). Год постройки: 1955. Высота: 216,6 метра. Смотровые площадки (150 метров, 152 метра) и ресторан (147 метров) ежегодно посещает около 300 тысяч человек.

  • Дортмунд

    Немецкие телевышки

    Дортмунд

    ... 18. Дортмундская телебашня - Флориантурм (Florianturm). Год постройки: 1959. Высота: 208,6 метра. Смотровые площадки находятся на высоте 142 метра и 145 метров. Ресторан закрыт.

  • Бунгсберг

    Немецкие телевышки

    Гора Бунгсберг

    ... 30. Телевизионная башня на горе Бунгсберг (Шлезвиг-Гольштейн). Год постройки: 1977. Высота: 179 метров. Смотровая площадка находится на высоте 40 метров. P.S. Смотровые площадки в Германии есть, конечно, не только на телебашнях - например, в Кельне можно подняться на Южную башню собора, а в Берлине - на купол Рейхстага, но эта - тема для следующей галереи.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Где в Германии можно забраться на колокольни

О том, что можно увидеть с телевышек в Германии, мы уже рассказали. Пришла очередь разобраться с колокольнями избранных немецких церквей.  

Как попасть на смотровую площадку Рейхстага

Это - купол Рейхстага в Берлине. Здешняя смотровая площадка - одна из популярных достопримечательностей немецкой столицы.  

Живописный красный закат над Дюссельдорфом

На этой фотографии столица земли Северный Рейн - Вестфалия распознается без особого труда по силуэту телебашни и пилонам вантового моста на излучине Рейна - Рейнкнибрюке.  

Ганзейская колокольня, выжившая в ГДР

Храм Девы Марии в Висмаре являлся одним из важнейших памятников кирпичной готики всего балтийского региона. В 1960 году его взорвали по указанию СЕПГ.  

Луна за Европейской телебашней

Мартовская Луна, пошедшая на убыль, прячется за телевизионной башней Europaturm во Франкфурте-на-Майне.  

10 причин любить Баден-Вюртемберг

Где делают "Мерседесы" и "Порше"? Чем привлекательны Шварцвальд и Боденское озеро? Где в Германии находится больше всего ресторанов, отмеченных звездами "Мишлена"?  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

Кадр за кадром - Ноябрь 2018  

Немецкие телевышки  

Ссылки в интернете

www.fernsehturm-stuttgart.de

Штутгартская телевышка

Аудио- и видеофайлы по теме

Берлинская телебашня - вид на столицу с высоты 203 метров  

Рождественский базар в Штутгарте  

Штутгарт - город "Мерседесов" и "Порше"  

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