Чем примечательна Штутгартская телевышка (фото)

11.11.2018, Штутгарт • Длинная тень от 216-метровой телевизионной вышки в столице Баден-Вюртемберга Штутгарте падает на осенний лес в один из ноябрьских дней. Башня была возведена более 60-ти лет назад и стала первой в мире телебашней из железобетона. Вход на смотровую площадку для взрослых стоит 9 евро, для детей - 5 евро, семейный билет - 26 евро.
Ноябрьские кадры из Германии
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Франкфурт в тумане
08.11.2018, Большой Фельдберг • Эта фотография была сделана ранним ноябрьским утром на вершине горы Большой Фельдберг (Großer Feldberg, 879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Ушастые совы в дельте Одера
08.11.2018, Альт-Тухебанд • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Ноябрьская клубника
07.11.2018, Мюльхайм-ан-дер-Рур • Клубничный сезон в этом году в Германии выдался превосходный, но летом мало кто мог предположить, что в некоторых местах клубника здесь продолжит созревать под открытым небом до начала ноября - например, в земле Северный Рейн - Вестфалия, где была сделана эта фотография. Пусть не очень крупная, но все же своя!
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Самая старая жительница Гамбурга
07.11.2018, Гамбург • Лидия Смуда родилась в 1906 году в Рейнской области. Сейчас она является самой старой жительницей Гамбурга и всего лишь на один год моложе самого старого жителя Германии - Густава Гернета из Саксонии-Анхальт. На этой фотографии 112-летнюю долгожительницу во вторник, 6 ноября, поздравляет первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
"Золотой ноябрь" в Нюрнберге
06.11.2018, Нюрнберг • Жителям Германии, судя по всему, придется привыкать к новой природной реальности - золотому ноябрю. В любом случае, нынешний октябрь на этот статус во многих местах претендовать не мог - погода стояла почти летняя, многие деревья оставались зелеными. Так ноябрь выглядит сейчас в Нюрнберге около средневековой церкви Святого Лаврентия.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Реликт холодной войны
06.11.2018, Берлин • 120-метровый холм Тойфельсберг состоит из обломков зданий, разрушенных во время Второй мировой войны. В 1950-х годах здесь обосновались американские спецслужбы. После воссоединения Германии шпионский комплекс пришел в запустение и стал популярным среди любителей заброшенных мест. В начале ноября власти Берлина присвоили этой территории статус исторического памятника.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Субботник в среду
05.11.2018, Зольтау • Немецкие пустоши сформировались в результате многовековой деятельности человека на месте вырубленных лесов. Чтобы они не зарастали, их надо либо использовать в качестве пастбищ, либо регулярно очищать от поросли деревьев - например, берез или сосен. В среду, 7 ноября, свой вклад в это дело внесут школьники в Люнебургской пустоши - чтобы было, где расти и цвести вереску.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Хунсрюкская веррукария
05.11.2018, Рейнланд-Пфальц • Первые описания лишайников содержаться в трудах "отца ботаники" - древнегреческого ученого Теофраста. Группа насчитывает более 25 тысяч видов. Недавно немецким ученым из Кобленца удалось открыть новый вид - на этом кварците из национального парка Хунсрюк-Хохвальд. Назвали лишайник по месту находки - хунсрюкской веррукарией (Verrucaria hunsrueckensis).
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Кельнские овцы
04.11.2018, Кельн • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
Где эта ратуша, где этот дом?
03.11.2018, Франкфурт-на-Майне • Старая ратуша и другие достопримечательности исторического центра Франкфурта-на-Майне в земле Гессен отражаются в медном раструбе во время выступления музыкантов на площади Рёмерберг. Старая ратуша Рёмер - одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий она была местом избрания и коронации немецких императоров.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
"Земляные человечки"
02.11.2018, Штутгарт • Два маленьких суриката осматриваются в большом вольере под присмотром заботливой родительницы. Они появились на свет в Штутгартском зоопарке восемь недель назад и сейчас впервые вышли на прогулку. "Земляные человечки" (Erdmännchen), как их называют немцы, относятся к числу самых популярных животных в зоопарках Германии.
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Кадр за кадром - Ноябрь 2018
"Толстый Петр"
01.11.2018, Кельн • "Толстый Петр" ("Dicker Pitter") - так жители города называют самый большой колокол Кельнского собора, посвященный Апостолу Петру. Он был отлит в 1923 году и весит 24 тонны. Полтора года колокол молчал. Сейчас здесь завершили монтаж новой подвески языка и провели, так сказать, первую репетицию. Всего в соборе насчитывается 11 колоколов. Самые старые были изготовлены в XIV веке.
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Самые высокие телевизионные башни в Германии
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Немецкие телевышки
Первая десятка + бонус
В Германии насчитывается почти 80 теле- и коммуникационных башен высотой более 150 метров. Смотровые площадки сейчас работают лишь на семи. Раньше было больше, но несколько закрыли - в основном, из-за нерентабельности. Представляем десятку самых высоких немецких телебашен плюс в качестве бонуса - еще те, на которые можно подняться. О существовании некоторых из них вы вряд ли подозревали!
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Немецкие телевышки
Берлин
1. Берлинская телебашня (Berliner Fernsehturm). Год постройки: 1968. Высота: 368 метров. Ресторан (208 метров) и смотровую площадку (204 метра) ежегодно посещает более миллиона человек.
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Немецкие телевышки
Франкфурт-на-Майне
2. Европейская башня - Европатурм (Europaturm). Год постройки: 1979. Высота: 337,5 метра. Смотровая площадка закрыта.
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Немецкие телевышки
Нюрнберг
Нюрнбергская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Nürnberg). Год постройки: 1980. Высота: 292,8 метра. Смотровая площадка закрыта.
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Немецкие телевышки
Мюнхен
4. Олимпийская вышка - Олимпиатурм (Olympiaturm). Год постройки: 1968. Высота 291,3 метра. Ресторан (182 метра) и смотровую площадку (185 метров) ежегодно посещает более 800 тысяч человек.
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Немецкие телевышки
Ганновер
5. Ганноверская телебашня - Телемакс (Telemax). Год постройки: 1992. Высота: 282,2 метра. Смотровая площадка (185 метров) используется только для проведения мероприятий.
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Немецкие телевышки
Гамбург
6. Башня Генриха Герца (Heinrich-Hertz-Turm). Год постройки: 1968. Высота: 279,2 метра. Смотровая площадка закрыта.
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Немецкие телевышки
Кельн
7. Кельнская телебашня - Колониус (Colonius). Год постройки: 1981. Высота: 266 метров. Смотровая площадка закрыта, но городские власти сейчас начали рассматривать и просчитывать варианты открытия.
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Немецкие телевышки
Кобленц
8. Коммуникационная вышка около Кобленца (Fernmeldeturm Koblenz). Год постройки: 1976. Высота 260,7 метра. Смотровая площадка отсутствует.
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Немецкие телевышки
Дрезден
9. Дрезденская телевизионная башня (Fernsehturm Dresden). Год постройки: 1969. Высота: 252 метра. Смотровая площадка закрыта.
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Немецкие телевышки
Дюссельдорф
10. Телевышка в Дюссельдорфе - Рейнская башня (Rheinturm). Год постройки: 1982. Высота: 240,5 метра. Смотровую площадку (166 метров), кафе (170 метров) и ресторан (175 метров) ежегодно посещает 300 тысяч человек. Далее переходим сразу к номеру пятнадцать в списке самых высоких телевышек Германии и трем другим немецким башням со смотровыми площадками.
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Немецкие телевышки
Мангейм
... 15. Мангеймская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Mannheim). Год постройки: 1975. Высота: 217,8 метра. Смотровую площадку (121 метр) и ресторан (125 метров) ежегодно посещает около 70 тысяч человек.
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Немецкие телевышки
Штутгарт
16. Штутгартская телебашня (Stuttgarter Fernsehturm). Год постройки: 1955. Высота: 216,6 метра. Смотровые площадки (150 метров, 152 метра) и ресторан (147 метров) ежегодно посещает около 300 тысяч человек.
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Немецкие телевышки
Дортмунд
... 18. Дортмундская телебашня - Флориантурм (Florianturm). Год постройки: 1959. Высота: 208,6 метра. Смотровые площадки находятся на высоте 142 метра и 145 метров. Ресторан закрыт.
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Немецкие телевышки
Гора Бунгсберг
... 30. Телевизионная башня на горе Бунгсберг (Шлезвиг-Гольштейн). Год постройки: 1977. Высота: 179 метров. Смотровая площадка находится на высоте 40 метров. P.S. Смотровые площадки в Германии есть, конечно, не только на телебашнях - например, в Кельне можно подняться на Южную башню собора, а в Берлине - на купол Рейхстага, но эта - тема для следующей галереи.
Автор: Максим Нелюбин