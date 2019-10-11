Чем пахнет в Кишиневе, Или город на грани экологической катастрофы

Кишинев задыхается от зловония. Каждый вечер в одно и то же время - хоть часы сверяй - город накрывает облако удушливого смрада, проникающего в жилые дома даже сквозь закрытые окна. Вторая волна начинается около пяти утра и рассеивается к девяти. Однозначного ответа на вопрос, что это за запах и откуда он идет нет. Правительство, генпрокуратура, столичная мэрия и профильное муниципальное предприятие Apa-canal Chisinau (Кишиневский водоканал) ищут и находят разных виновников "газовой атаки".

Когда бродит биомасса…

Наиболее вероятная причина зловония - меркаптаны, сернистые соединения с очень неприятным запахом. Так считает профессор кафедры экологической химии Молдавского госуниверситета Виктор Ковалев. Они образуются в геотубах - огромных мешках из высокопористого полипропилена, в которые для обезвоживания закачиваются тонны осадков из очистных сооружений. В теплое время года геотубы нагреваются и в них начинается процесс анаэробного брожения биомассы, отчего и образуется отвратительный запах.

Водоочистные сооружения в Саксонии

Геотубы обычно используются для инженерно-технических работ по очистке и реабилитации озер, рек, других водных объектов. "На кишиневских очистных сооружениях они появились в 2015 году перед очередными местными выборами, - напоминает в беседе с корреспондентом DW муниципальный советник Василий Киртока. - Тогда никто не проводил никакой экспертизы, не было технического обоснования для закачки в геотубы огромного объема коммунальных отходов. Главное для тогдашнего руководства города было победить на выборах". Василий Киртока утверждает, что "газовая атака" носит сезонный характер: с наступлением холодов вонь в молдавской столице прекратится.

Запах и политика

Но не только в геотубах дело. Периодически эти резервуары нужно очищать от шлама и куда-то убирать образовавшийся ил. Вот уже 12 лет его складывают на территориях, прилегающих к столичным очистным сооружениям. Там накопилось уже более миллиона кубометров. Полным ходом идет ферментация, выделяются газы, вода.

Кишинев

"Мы не можем ни загрузить, ни вывезти куда-то ил, - цитируют местные СМИ начальника департамента обеспечения контроля и качества воды Apa-canal Chisinau Аркадия Руснака. - Мы вообще не знаем, что с этим со всем делать". По словам Руснака, запах в Кишиневе будет только усиливаться. И это несмотря на то, что в 2018 году началась реконструкция очистных сооружений. Ил лежит на открытой территории, и "газовые атаки" продолжатся до тех пор, пока не будет найдено решение для его вывоза и утилизации.

Другой вероятный источник зловония специалисты связывают с нелегальным сбросом экономическими агентами отходов производства в городскую канализацию и реку Бык. Об этом говорится в пресс-релизе Apa-canal Chisinau. Раз в несколько дней концентрация вредных веществ в сточных водах, поступающих на очистные станции, резко повышается, однако выявить нарушителей никак не удается, сообщают авторы пресс-релиза. При этом, отмечается в нем, "в настоящее время нет четкого механизма, который позволил бы обязать потребителей, осуществляющих производственную деятельность, построить собственные (локальные) очистные сооружения". На предприятии предполагают, что нестерпимая вонь в столице - это "спланированная, политически мотивированная акция накануне местных выборов", которые состоятся 20 октября.

Что говорит прокуратура

Генпрокуратура видит причину бед в неправильной работе очистной станции. 2 октября на руководство Apa-canal Chisinau было заведено уголовное дело. По мнению прокуроров, нарушение технологических процессов на очистных сооружениях и плохое управление средствами муниципального предприятия привели к убыткам от загрязнения окружающей среды почти на 70 млн леев (почти 4 млн. долларов). Река Бык, куда идут сточные воды, находится в критическом состоянии.

Главные ее загрязнители - "коммунальные стоки, отходы перерабатывающей промышленности, эрозия почв", перечисляет в интервью DW глава неправительственной организации Eco-Tiras Илья Тромбицкий. "В воду попадают азот, фосфор, другая органика, моющие средства, остатки медицинских препаратов. Состояние Быка очень плохое. Эта река впадает в Днестр и тем самым вносит существенный вклад уже в его загрязнение", - говорит эксперт.

Еще в начале 2019 года власти Румынии пообещали выделить Кишиневу 10 млн. евро на очистку русла реки на протяжении 40 км. Однако, полагает Тромбицкий, такая очистка почти ничего не даст. Необходимо прочистить все 155 км русла, но для этого нужны дополнительные средства.

Здоровье населения под угрозой

Солнце, воздух и вода давно уже не лучшие друзья кишиневцев и жителей других регионов республики. По данным Государственной экологической инспекции, за последние 30 лет из 233 станций по очистке сточных вод в Молдавии осталось только восемь. Сточные воды спускаются в реки без предварительной очистки. Речную воду используют для полива сельхозугодий, откуда фрукты и овощи попадают в магазины и на рынки.

А от вони и загрязнения воздуха страдают не только кишиневцы, но и жители других населенных пунктов. Согласно исследованию, опубликованному в марте этого года в European Heart Journal, почти 5400 молдаван ежегодно умирают от болезней, вызванных загрязненным воздухом. На 100 тысяч жителей приходится 200 смертей. Это самый высокий показатель смертности в Европе.

"За экологическую катастрофу в Кишиневе и стране в целом должны отвечать конкретные чиновники", - убежден директор Института проблем безопасности Валерий Осталеп. "Это уже давно должно было стать объектом расследования для Службы информации и безопасности, профильных министерств и ведомств, журналистов, наконец. Странно, почему такое расследование не ведется", - комментирует эксперт ситуацию для DW.

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