 Чем опасна эксплуатация Амулсарского рудника в Армении? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 21.08.2019

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Европа

Чем опасна эксплуатация Амулсарского рудника в Армении?

Премьер Армении разрешил разработку Амулсарского месторождения. Экологи опасаются губительных последствий для окружающей среды. О конфликте вокруг месторождения - в материале DW.

Озеро Севан - голубая жемчужина Армении

Озеро Севан - "голубая жемчужина" Армении - может пострадать от эксплуатации Амулсарского рудника

Правительство Армении разрешило продолжить работы по эксплуатации Амулсарского золоторудного месторождения. В видеообращении 19 августа премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что, по имеющейся у армянских властей информации, "разработка проекта не навредит окружающей среде". Некоторые эксперты, напротив, считают, что работы на Амулсарском руднике повлекут за собой губительные последствия для экологии региона. О конфликте вокруг месторождения - в материале DW.

Амулсарский проект - крупнейшая инвестиционная программа в Армении

"Бесплодная гора" - а именно так переводится с армянского слово "Амулсар" - оказалась не такой уж и бесплодной. Месторождение золота, обнаруженное в этой горе в 2006 году, стало вторым по величине в стране. По оценкам специалистов, обнаруженная жила содержит не менее 31 млн тонн руды и 40 тонн чистого золота.

Разведочные работы на месторождении в течении десяти лет вела британо-американская компания Lydian Armenia, она же в 2016 году начала подготовку прииска к эксплуатации. До сегодняшнего дня в разработку рудника инвестировано около 400 миллионов долларов. Бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян назвал Амулсарский проект крупнейшей международной инвестиционной программой в истории страны.

Опасения экологов

Амулсарский рудник находится в долине рек Арпа и Воротан, в непосредственной близости от курортного города Джермук, известного своими минеральными источниками, и недалеко от крупнейшего в регионе пресноводного озера Севан. Местные экологи не разделяют восторгов правительства по поводу привлекательности плана эксплуатации прииска. Они опасаются, что эксплуатация Амулсарского месторождения, в ходе которой будет использоваться цианид натрия, может привести к окислению воды в реках. Загрязненные воды станут непригодными для питья и ирригации и могут нанести непоправимый вред минеральным источникам Джермука и экосистеме Севана.

Karte Gold-Mine-Bau in Armenien RU

Возмущение экологов усиливает тот факт, что тогдашнее правительство страны утвердило проект эксплуатации Амулсарского месторождения, не проведя предварительный анализ рисков для окружающей среды, а доверившись оценкам компании Lydian Armenia. Гарантии безопасности месторождения, предоставленные экспертами американской компании, экологи считают ненадежными и необоснованными.

Летом прошлого года защитники окружающей среды заблокировали въезд на территорию рудника. Новое правительство страны заморозило реализацию проекта и объявило о намерении провести новую экспертизу, оценивающую степень риска разработки Амулсарского месторождения. Следственный комитет Армении по инициативе правительства возбудил уголовное дело по статье 282 УК РА о сокрытии или умышленном искажении сведений о загрязнении окружающей среды.

15 августа 2019 года в рамках уголовного производства СК обнародовал заключение международной экспертной группы Earth Link & Advanced Resources Development (ELARD). Из документа следовало, что экологических угроз от разработки Амулсара нет, а возможные риски контролируемы. В тот же день экологи и граждане вышли на улицы, а 19 августа даже попытались перекрыть центр города.

Вынужденное решение Пашиняна

По мнению эксперта института международных проблем и безопасности Рубена Меграбяна, программа по добыче золота в зоне между курортом Джермук и озером Севан не сочетается с приоритетами развития страны, провозглашенными после "бархатной революции". Премьер-министр Никол Пашинян, напоминает собеседник DW, обещал, что приоритетными направлениями станут расширение производств с новейшими технологиями, сфера IT, туризм и сельское хозяйство.

Дорога к Амулсарскому месторождению

Дорога к Амулсарскому месторождению

С другой стороны, продолжает Меграбян, разрешив продолжить работы на прииске, премьер пообещал, что в случае нарушений в работе инвесторов правительство оставляет за собой право полностью закрыть предприятие. Кроме того, Пашинян пообещал ввести "беспрецедентные для Армении экологические стандарты" не только для компании Lydian Armenia, но и для остальных предприятий горнодобывающей отрасли. Нововведения, в числе прочего, подразумевают постоянный мониторинг и "ноль литров грязной воды в природе".

Инвестиции в Амулсарское месторождение, говорит Меграбян, это "одна из тикающих мин, оставшихся новым властям Армении от прошлых". Заявление Пашиняна о возобновлении работ на прииске он считает вынужденным решением: с одной стороны, правительство Армении стремится сохранить деловую репутацию страны, а с другой - пытается не нанести вред окружающей среде региона и успокоить экологов и активистов, с тревогой наблюдающих за перспективой открытия еще одного горнодобывающего предприятия. Меграбян считает, что премьер-министр Пашинян вынужден был дать разрешение на разработку Амулсарского месторождения, осознавая при этом, что это решение может негативно отразиться на его рейтинге.

Контекст

Протесты были организованы общественной организацией "Адеквад". Акция была приурочена к дню рождения премьера Пашиняна и носила название "Рождение лжи". (01.06.2019)

С середины семидесятых годов исследователи рассчитывают объемы потребления биоресурсов и соотносят их со способностью экосистем восстанавливаться. (29.07.2019)

В интервью DW премьер-министр Армении рассказал об особенностях смены власти в Ереване и отношениях с ЕАЭС и ЕС. Ранее он провел в Берлине переговоры с канцлером Германии. (01.02.2019)

Год назад в Армении мирно сменилась власть. Ереванские политики и журналисты рассказали в Берлине о главных завоеваниях революции. Судя по их высказываниям, работать есть еще над чем. (08.05.2019)

"Расторгнуть договор с Lydian Armenia сложно"

Председатель Консультационного центра потребителей Карен Чилингарян сожалеет, что Армения выбрала не передовой путь развития экономики, а разработку недр, и напоминает, что интенсивная, иногда бесконтрольная, эксплуатация рудников уже приводила к плачевным результатам в экологии. При этом, по его мнению, вред, который может быть нанесен окружающей среде, не сопоставим с прибылью государства от эксплуатации месторождений.

Расторгнуть договор с Lydian Armenia будет сложно, говорит Чилингарян: явных и неоспоримых доказательств того, что разработка недр Амулсара приведет к тяжелым экологическим последствиям, нет. "Перед правительством Пашиняна встала дилемма: принять политическое решение и расторгнуть контракт, что влечет за собой угрозу баснословных штрафов и падение рейтинга страны как надежного партнера, или пойти на риск, разрешив эксплуатацию и доверившись экспертам компании, заверяющим в надежности разработки и соблюдении беспрецедентных мер по охране природы", - объясняет Карен Чилингарян.

Экологи и общественные активисты обещают продолжить акции протеста и блокаду рудника. Какие шаги вынуждено будет принять правительство, чтобы обеспечить выполнение своего решения по эксплуатации Амулсарского месторождения, пока неясно. Между тем, если компания Lydian Armenia подаст иск в международный арбитражный суд, страна может потерять около 700 миллионов долларов в качестве штрафа. Впрочем, пока что инвесторы воздерживаются от обращения в судебные инстанции.

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    Автор: Наталия Королева


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