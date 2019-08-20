Чем опасна эксплуатация Амулсарского рудника в Армении?

Правительство Армении разрешило продолжить работы по эксплуатации Амулсарского золоторудного месторождения. В видеообращении 19 августа премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что, по имеющейся у армянских властей информации, "разработка проекта не навредит окружающей среде". Некоторые эксперты, напротив, считают, что работы на Амулсарском руднике повлекут за собой губительные последствия для экологии региона. О конфликте вокруг месторождения - в материале DW.

Амулсарский проект - крупнейшая инвестиционная программа в Армении

"Бесплодная гора" - а именно так переводится с армянского слово "Амулсар" - оказалась не такой уж и бесплодной. Месторождение золота, обнаруженное в этой горе в 2006 году, стало вторым по величине в стране. По оценкам специалистов, обнаруженная жила содержит не менее 31 млн тонн руды и 40 тонн чистого золота.

Разведочные работы на месторождении в течении десяти лет вела британо-американская компания Lydian Armenia, она же в 2016 году начала подготовку прииска к эксплуатации. До сегодняшнего дня в разработку рудника инвестировано около 400 миллионов долларов. Бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян назвал Амулсарский проект крупнейшей международной инвестиционной программой в истории страны.

Опасения экологов

Амулсарский рудник находится в долине рек Арпа и Воротан, в непосредственной близости от курортного города Джермук, известного своими минеральными источниками, и недалеко от крупнейшего в регионе пресноводного озера Севан. Местные экологи не разделяют восторгов правительства по поводу привлекательности плана эксплуатации прииска. Они опасаются, что эксплуатация Амулсарского месторождения, в ходе которой будет использоваться цианид натрия, может привести к окислению воды в реках. Загрязненные воды станут непригодными для питья и ирригации и могут нанести непоправимый вред минеральным источникам Джермука и экосистеме Севана.

Возмущение экологов усиливает тот факт, что тогдашнее правительство страны утвердило проект эксплуатации Амулсарского месторождения, не проведя предварительный анализ рисков для окружающей среды, а доверившись оценкам компании Lydian Armenia. Гарантии безопасности месторождения, предоставленные экспертами американской компании, экологи считают ненадежными и необоснованными.

Летом прошлого года защитники окружающей среды заблокировали въезд на территорию рудника. Новое правительство страны заморозило реализацию проекта и объявило о намерении провести новую экспертизу, оценивающую степень риска разработки Амулсарского месторождения. Следственный комитет Армении по инициативе правительства возбудил уголовное дело по статье 282 УК РА о сокрытии или умышленном искажении сведений о загрязнении окружающей среды.

15 августа 2019 года в рамках уголовного производства СК обнародовал заключение международной экспертной группы Earth Link & Advanced Resources Development (ELARD). Из документа следовало, что экологических угроз от разработки Амулсара нет, а возможные риски контролируемы. В тот же день экологи и граждане вышли на улицы, а 19 августа даже попытались перекрыть центр города.

Вынужденное решение Пашиняна

По мнению эксперта института международных проблем и безопасности Рубена Меграбяна, программа по добыче золота в зоне между курортом Джермук и озером Севан не сочетается с приоритетами развития страны, провозглашенными после "бархатной революции". Премьер-министр Никол Пашинян, напоминает собеседник DW, обещал, что приоритетными направлениями станут расширение производств с новейшими технологиями, сфера IT, туризм и сельское хозяйство.

Дорога к Амулсарскому месторождению

С другой стороны, продолжает Меграбян, разрешив продолжить работы на прииске, премьер пообещал, что в случае нарушений в работе инвесторов правительство оставляет за собой право полностью закрыть предприятие. Кроме того, Пашинян пообещал ввести "беспрецедентные для Армении экологические стандарты" не только для компании Lydian Armenia, но и для остальных предприятий горнодобывающей отрасли. Нововведения, в числе прочего, подразумевают постоянный мониторинг и "ноль литров грязной воды в природе".

Инвестиции в Амулсарское месторождение, говорит Меграбян, это "одна из тикающих мин, оставшихся новым властям Армении от прошлых". Заявление Пашиняна о возобновлении работ на прииске он считает вынужденным решением: с одной стороны, правительство Армении стремится сохранить деловую репутацию страны, а с другой - пытается не нанести вред окружающей среде региона и успокоить экологов и активистов, с тревогой наблюдающих за перспективой открытия еще одного горнодобывающего предприятия. Меграбян считает, что премьер-министр Пашинян вынужден был дать разрешение на разработку Амулсарского месторождения, осознавая при этом, что это решение может негативно отразиться на его рейтинге.

"Расторгнуть договор с Lydian Armenia сложно"

Председатель Консультационного центра потребителей Карен Чилингарян сожалеет, что Армения выбрала не передовой путь развития экономики, а разработку недр, и напоминает, что интенсивная, иногда бесконтрольная, эксплуатация рудников уже приводила к плачевным результатам в экологии. При этом, по его мнению, вред, который может быть нанесен окружающей среде, не сопоставим с прибылью государства от эксплуатации месторождений.

Расторгнуть договор с Lydian Armenia будет сложно, говорит Чилингарян: явных и неоспоримых доказательств того, что разработка недр Амулсара приведет к тяжелым экологическим последствиям, нет. "Перед правительством Пашиняна встала дилемма: принять политическое решение и расторгнуть контракт, что влечет за собой угрозу баснословных штрафов и падение рейтинга страны как надежного партнера, или пойти на риск, разрешив эксплуатацию и доверившись экспертам компании, заверяющим в надежности разработки и соблюдении беспрецедентных мер по охране природы", - объясняет Карен Чилингарян.

Экологи и общественные активисты обещают продолжить акции протеста и блокаду рудника. Какие шаги вынуждено будет принять правительство, чтобы обеспечить выполнение своего решения по эксплуатации Амулсарского месторождения, пока неясно. Между тем, если компания Lydian Armenia подаст иск в международный арбитражный суд, страна может потерять около 700 миллионов долларов в качестве штрафа. Впрочем, пока что инвесторы воздерживаются от обращения в судебные инстанции.

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