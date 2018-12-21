Чем обернется для украинских чиновников наличие родни с гражданством РФ

Службу безопасности Украины (СБУ) обязали проверить государственных служащих на предмет наличия у них родственников, которые могут сотрудничать с российскими спецслужбами и так называемыми "ЛНР" и "ДНР". "У нас есть большое количество госслужащих, в том числе и в правоохранительных органах, которые имеют родственников в Крыму. ... Я обратился к главе СБУ Василию Грицаку, чтобы контрразведка сделала проверку сведений госслужащих", - заявил Петр Порошенко на своей пресс-конференции 16 декабря. По его словам, приоритетно будут проверяться правоохранительные и следственные органы. И в случае наличия оснований, такие чиновники будут привлечены к ответственности или даже уволены.

Сразу после этого заявления СБУ отрапортовала, что проводит проверку государственных служащих и их связей с оккупированным Крымом, "ЛНР", "ДНР" и Россией. "Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции выполняет все поручения президента", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер спецслужбы Елена Гитлянская.

С чем связаны проверки СБУ

Такая активность власти в этом вопросе, скорее всего, обусловлена общественным резонансом после расследования журналистов Bihus.Info в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По сведениям журналистов, его семья якобы владеет дорогой недвижимостью, а ближайшие родственники имеют российские паспорта и постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом. В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство. НАБУ открыло дело в отношении Сергея Семочко по статье "незаконное обогащение", а СБУ - по статье "государственная измена". Расследование пока не завершено.

Петр Порошенко

Однако после подобных заявлений президента у многих украинских чиновников появился повод для волнения. Ведь в Украине 230 тысяч государственных служащих и едва не у каждого есть родственные связи в оккупированном Крыму, Донбассе или в России. "Каждый третий из них имеет родственников в Крыму или РФ. Так сложилось исторически. Но президент не указал, какая степень родства будет проверяться, поскольку так можно уволить всех, кто обслуживает государственную машину", - отмечает аналитик Центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк.

По его словам, подобные проверки чиновников СБУ должна была провести еще в 2014 году и время от времени их повторять. Однако, по мнению эксперта, спецслужба подошла к этой работе формально, а сейчас же, после общественного резонанса и публичных поручений президента, будут показательные "кадровые чистки".

Стоит ли волноваться украинским чиновникам?

Но есть ли для этого правовые основания? Эксперт по реформе публичной администрации из инициативы "Реанимационный пакет реформ" Сергей Сорока, указывает, что в законе о государственной службе не определен порядок проверки родственных связей, в частности, при приеме на работу, поэтому нет правового обоснования проводить такие проверки. "Никаких требований в законе о наличии гражданства других государств у родственников госслужащего нет, если речь не идет о доступе к государственной тайне", - говорит Сергей Сорока.

Претенденты на госдолжность проходят спецпроверку и подают декларации о доходах и имуществе

Как сообщил в интервью DW председатель Нацагентства по вопросам государственной службы Украины Константин Ващенко, всего около двухсот госслужащих, в частности, самого высокого ранга категории "А", имеют доступ к государственной тайне. Это госсекретари министерств, руководители и заместители руководителей государственных органов центральной исполнительной власти, руководители аппаратов судов, Счетной палаты, Антимонопольного комитета и др. Их биографии и родственные связи проверяют спецслужбы еще до приема на работу.

Проверяется ли гражданство госслужащих?

Все остальные государственные служащие проходят спецпроверку, где сведения о кандидате проверяет девять государственных институтов. В частности, претенденты на должность подают в Нацагентство по предупреждению коррупции декларации о доходах и имуществе, указывая там сведения о своем родстве в соответствии с законом о предотвращении коррупции. В этом законе определено, что кандидат должен указывать только информацию о супруге или несовершеннолетних детях.

При приеме на работу человек должен быть гражданином Украины и не иметь гражданства другой страны, объясняет Ващенко. По его словам, кандидат сам должен это указать в анкете. "Это не проверятся, потому что невозможно объективно проверить. Если потом окажется что он имеет гражданство другой страны, то это влечет за собой автоматическое увольнение с госслужбы", - отмечает Константин Ващенко.

Кроме этого, по его словам, госслужащий должен лишь указать, что его родственники не находятся под следствием и не привлекались к уголовной ответственности. "О наличии родственников в других государствах, в том числе в Российской Федерации, такого требования нет в тех документах, которые подает госслужащий", - говорит председатель Нацагентства по вопросам государственной службы Украины.

Правозащитники призывают избегать нарушений

Правозащитники называют инициативы по проверке родственных связей госслужащих возвращением к советской "КГБшной практике" и призывают президента не нарушать права человека. "Есть ли у вас родственники за границей?" - это вопрос из советской анкеты. Такие "родственники" были ограничивающим фактом, и имея их, нельзя было устроиться на работу или учебу. Возвращаясь к старым советским методам, которые практикуют в РФ, мы не выиграем войну с Россией", - уверен председатель Харьковской правозащитной группы, участник диссидентского движения в СССР Евгений Захаров.

Эксперты же считают, что Петр Порошенко понимает репутационные риски своих инициатив и дальше заявлений президента дело не пойдет. "Это больше политическое заявление президента. Реализовать его в отношении всех невозможно", - считает Сергей Сорока. В Нацагенстве по вопросам государственной службы Украины сообщили DW, что никаких поручений от президента или по линии правительства о дополнительных проверках родственных связей госслужащих не поступало.

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