Чем занимаются немцы в жаркий летний вечер (фото)

Чтобы ответить на этот вопрос и увидеть очень длинные тени, поднимемся в небо над Нижней Саксонией.
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