Чем закончится "Нашествие" Минобороны на рок-фестиваль

Отказ популярных музыкантов участвовать в фестивале "Нашествие" из-за сотрудничества его организаторов с Минобороны РФ продолжают обсуждать в соцсетях. Сергей Елкин о том, кем заменят артистов.
Смотрите также:
"Элизиум", "Порнофильмы", "Йорш" и "Пошлая Молли" заявили об отказе выступать на "Нашествии" из-за выставки военной техники и размещения призывного пункта. (24.07.2018)
Вокалист группы Rammstein Тиль Линдеман заявил, что курсирующие в Рунете фото его футболки с портретом Путина на самом деле фейковые. Музыкант подключил к делу адвокатов. (30.06.2016)
Украина закрыла въезд на свою территорию более 160 российским певцам, музыкантам и актерам. Кого и почему Киев не пускает к себе на гастроли и как к этому относятся сами украинцы - у DW. (12.07.2017)