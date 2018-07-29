Чем закончится "Нашествие" Минобороны на рок-фестиваль

Невъездные на Украину российские артисты: кого и за что не впускают

Украина закрыла въезд на свою территорию более 160 российским певцам, музыкантам и актерам. Кого и почему Киев не пускает к себе на гастроли и как к этому относятся сами украинцы - у DW. (12.07.2017)