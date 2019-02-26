Чем грозит нелегальная работа в Германии

Подстригли газон соседу? После работы в автомастерской заехали починить машину другу? Когда речь идет об оказании услуг в порядке личного одолжения, о помощи "по-дружески" родственникам, соседям или просто знакомым, - все чисто. Но если вы подхалтурили, подзаработали, слевачили (по-немецки это называется Schwarzarbeit, буквально - "работа по-черному") и взяли более или менее большие деньги, скрыв это от налогового ведомства, то здесь уже вмешается закон. Любая трудовая деятельность, которая связана с сокрытием налогов, уклонением от уплаты социальных взносов или незаконным обогащением, считается нелегальной. Тем более она нелегальна, если подзаработать решил, скажем, иностранец, у которого вообще нет разрешения на работу в Германии.

Примерно семь тысяч сотрудников немецкой таможни (Zoll) борются против таких нарушителей немецкого законодательства. Первичная их задача - проверять, как соблюдаются соответствующие предписания. А если будут выялены нарушения, то таможенники берут на себя привлечение нарушителей к ответственности - причем как тех, кто таким образом подхалтурил, так и тех, кто заплатил им за это.

Нелегальный труд и ущерб немецкой экономике

Нелегальная занятость уничтожает законные рабочие места, приводит к росту безработицы и лишает государство доходных поступлений за счет налоговых и социальных отчислений.

В 2018 году немецкая экономика не досчиталась более 300 миллиардов евро, подсчитали эксперты Института прикладных экономических исследований. Львиная доля теневой экономики приходится на строительный сектор. Правда, оценки здесь сильно расходятся: от 9 до 30 процентов от общего ущерба.

Так, в середине февраля 2019 году сразу в четырех федеральных землях с участием 250 сотрудников таможни, полиции и других ведомств была проведена массовая проверка строек для того, чтобы выявить, кто работает там нелегально. В поле зрения сотрудников таможни и прокуратуры попали 17 объектов строительной отрасли. Ущерб, нанесенный в результате уклонения от уплаты социальных отчислений, только в одном этом конкретном случае оценивается в миллион евро. И это только вершина айсберга, подчеркивают в штаб-квартире немецкой таможни (Generalzolldirektion).

Нелегальный труд особенно сильно бьет по таким отраслям, где задействованы рабочие низкой квалификации и не так важно знание немецкого языка. Это индустрия общественного питания, строительство, клининг и уборка зданий, - приводят примеры таможенники.

Штраф и высылка из страны

Немцы довольно часто помогают своим соседям или знакомым. Если знакомый помог обрезать деревья и получил за это небольшое денежное вознаграждение, это еще не является правонарушением. Как подчеркивают в штаб-квартире немецкой таможни, "одолжение или услуги, оказанные в рамках помощи соседям, не являются незаконными, - даже, если за эту услугу платят небольшую сумму". Какая именно сумма считается здесь небольшой? Твердых границ не существует. Решающим является тот факт, объясняют немецкие таможенники, что эта услуга предоставляется без цели получения прибыли, то есть нет намерения оказывать такую помощь за плату снова и снова.

"Предоставление работы иностранцу, у которого нет соотвествуюшего разрешения на пребывание в Германии, может преследоваться наказанием в виде наложения штрафа в размере до полумиллиона евро. При определенных условиях на работодателя может быть наложено наказание в виде лишения свободы", - объясняют в немецкой таможне. Теоретически - до десяти лет, если работодатель много, организованно и не первый раз использовал или предоставлял нелегальную рабочую силу.

Но это самое жесткое наказание. Как правило, речь все-таки идет об административном правонарушении, а здесь максимальный размер штрафа - 50 тысяч евро. Плюс придется заплатить социальные отчисления, - даже на уборщицу, которая приходила раз в неделю и получала "налом" 20-30 евро. В общем, тоже немало.

Сотрудники тамложни проверяют рабочих на стройке. Как считают эксперты, львиная доля теневой экономики приходится в Германии на строительный сектор

Конечно, электрика, который время от времени подхалтуривает после завершения своего "официального" рабочего дня, или уборщицу, которая моет полы в чьей-то квартире, поймать трудно. А вот если речь идет об организованной группе, фирме, промышляющей такой нелегальной деятельностью, то блюстители закона почти наверняка выйдут на след нелегалов. Достаточно будет сравнить объем работы, количество работающих, размер социальных отчислений и так далее.

И еще один момент, на который обращает особое внимание немецкая таможня: граждане государств, которые не входят в ЕС, в том числе россияне и украинцы, дожны иметь соотвествующее разрешение на пребывание в стране, которое дает им право заниматься той или иной трудовой деятельностью. Если такого разрешения нет, то и работать не разрешено. Что грозит, если поймают? Правонарушителя могут выдворить из страны, да еще после этого запретить на несколько лет въезд в шенгенскую зону. Впрочем, как сообщили DW в штаб-квартире немецкой таможни, "граждане России и Украины не были особо замечены среди таких нелегальных рабочих".

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