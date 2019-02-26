 Чем грозит нелегальная работа в Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 27.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Учеба и карьера

Чем грозит нелегальная работа в Германии

Похалтурить и угодить за решетку? Немецкая экономика ежегодно теряет до 300 миллиардов евро от нелегалов, но и блюстители закона не спят.

Уборка квартиры

Подстригли газон соседу? После работы в автомастерской заехали починить машину другу? Когда речь идет об оказании услуг в порядке личного одолжения, о помощи "по-дружески" родственникам, соседям или просто знакомым, - все чисто. Но если вы подхалтурили, подзаработали, слевачили (по-немецки это называется Schwarzarbeit, буквально - "работа по-черному") и взяли более или менее большие деньги, скрыв это от налогового ведомства, то здесь уже вмешается закон. Любая трудовая деятельность, которая связана с сокрытием налогов, уклонением от уплаты социальных взносов или незаконным обогащением, считается нелегальной. Тем более она нелегальна, если подзаработать решил, скажем, иностранец, у которого вообще нет разрешения на работу в Германии.

Примерно семь тысяч сотрудников немецкой таможни (Zoll) борются против таких нарушителей немецкого законодательства. Первичная их задача - проверять, как соблюдаются соответствующие предписания. А если будут выялены нарушения, то таможенники берут на себя привлечение нарушителей к ответственности - причем как тех, кто таким образом подхалтурил, так и тех, кто заплатил им за это.

Нелегальный труд и ущерб немецкой экономике

Нелегальная занятость уничтожает законные рабочие места, приводит к росту безработицы и лишает государство доходных поступлений за счет налоговых и социальных отчислений.

В 2018 году немецкая экономика не досчиталась более 300 миллиардов евро, подсчитали эксперты Института прикладных экономических исследований. Львиная доля теневой экономики приходится на строительный сектор. Правда, оценки здесь сильно расходятся: от 9 до 30 процентов от общего ущерба.

Контекст

В нескольких землях ФРГ прошли массовые облавы против отмывания денег в строительной отрасли. В них участвовали служащие полиции и таможни.

Портал Gehalt.de опубликовал свежую статистику о зарплатах в разных регионах Германии. Самый высокий заработок - у жителей Гессена. (12.02.2019)

Александр и София Кондрашовы - украинские специалисты, нашедшие работу в высокотехнологичных фирмах Германии. Корреспондент DW встретился с молодой семейной парой в Берлине. (08.01.2019)

Крупные немецкие города открыли сервисные центры, которые помогают иностранцам при устройстве на работу в Германии. Что они предлагают специалистам из СНГ? (28.05.2015)

Немецкие "зеленые" выступают за легализацию тысяч уборщиц из стран Восточной Европы, работающих в Германии. Председатель фракции "зеленых" в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт потребовала ввести грин-кард для уборщиц. (09.01.2004)

70 лет назад, 13 октября 1948 года, в Восточной Германии был установлен рекорд выработки угля. Кто был этот немецкий Стаханов и что с ним случилось потом? (13.10.2018)

Нелегальная перевозка людей - это один из важнейших источников прибыли организованной преступности в Европе, утверждается в отчете Интерпола. (17.05.2016)

Так, в середине февраля 2019 году сразу в четырех федеральных землях с участием 250 сотрудников таможни, полиции и других ведомств была проведена массовая проверка строек для того, чтобы выявить, кто работает там нелегально. В поле зрения сотрудников таможни и прокуратуры попали 17 объектов строительной отрасли. Ущерб, нанесенный в результате уклонения от уплаты социальных отчислений, только в одном этом конкретном случае оценивается в миллион евро. И это только вершина айсберга, подчеркивают в штаб-квартире немецкой таможни (Generalzolldirektion).

Нелегальный труд особенно сильно бьет по таким отраслям, где задействованы рабочие низкой квалификации и не так важно знание немецкого языка. Это индустрия общественного питания, строительство, клининг и уборка зданий, - приводят примеры таможенники. 

Штраф и высылка из страны

Немцы довольно часто помогают своим соседям или знакомым. Если знакомый помог обрезать деревья и получил за это небольшое денежное вознаграждение, это еще не является правонарушением. Как подчеркивают в штаб-квартире немецкой таможни, "одолжение или услуги, оказанные в рамках помощи соседям, не являются незаконными, - даже, если за эту услугу платят небольшую сумму". Какая именно сумма считается здесь небольшой? Твердых границ не существует. Решающим является тот факт, объясняют немецкие таможенники, что эта услуга предоставляется без цели получения прибыли, то есть нет намерения оказывать такую помощь за плату снова и снова. 

"Предоставление работы иностранцу, у которого нет соотвествуюшего разрешения на пребывание в Германии, может преследоваться наказанием в виде наложения штрафа в размере до полумиллиона евро. При определенных условиях на работодателя может быть наложено наказание в виде лишения свободы", - объясняют в немецкой таможне. Теоретически - до десяти лет, если работодатель много, организованно и не первый раз использовал или предоставлял нелегальную рабочую силу.

Но это самое жесткое наказание. Как правило, речь все-таки идет об административном правонарушении, а здесь максимальный размер штрафа - 50 тысяч евро. Плюс придется заплатить социальные отчисления, - даже на уборщицу, которая приходила раз в неделю и получала "налом" 20-30 евро. В общем, тоже немало.

Сотрудниик таможни проводят проверку на строительном объекте

Сотрудники тамложни проверяют рабочих на стройке. Как считают эксперты, львиная доля теневой экономики приходится в Германии на строительный сектор

Конечно, электрика, который время от времени подхалтуривает после завершения своего "официального" рабочего дня, или уборщицу, которая моет полы в чьей-то квартире, поймать трудно. А вот если речь идет об организованной группе, фирме, промышляющей такой нелегальной деятельностью, то блюстители закона почти наверняка выйдут на след нелегалов. Достаточно будет сравнить объем работы, количество работающих, размер социальных отчислений и так далее.

И еще один момент, на который обращает особое внимание немецкая таможня: граждане государств, которые не входят в ЕС, в том числе россияне и украинцы, дожны иметь соотвествующее разрешение на пребывание в стране, которое дает им право заниматься той или иной трудовой деятельностью. Если такого разрешения нет, то и работать не разрешено. Что грозит, если поймают? Правонарушителя могут выдворить из страны, да еще после этого запретить на несколько лет въезд в шенгенскую зону. Впрочем, как сообщили DW в штаб-квартире немецкой таможни, "граждане России и Украины не были особо замечены среди таких нелегальных рабочих".

Смотрите также:

  • Врач

    Признание квалификации в Германии: шпаргалка по профессиям

    Врач

    Эта профессия регламентированная, то есть квалификация должна соответствовать немецким стандартам. Для работы врачом в Германии специалисты не из ЕС должны получить разрешение. Оно может быть временным и действительным только для федеральной земли, которая его выдает. Другой вариант - разрешение без ограничений. Для него нужно сдавать экзамен на проверку знаний по специальности - Approbation.

  • Медсестра

    Признание квалификации в Германии: шпаргалка по профессиям

    Медсестра или медбрат

    И по этой специальности можно работать только с разрешения земельных властей. Проверки квалификации не избежать. Некоторые расхождения в учебной программе могут быть компенсированы опытом работы. Если же разница существенная, то специалисту предложат сразу сдать экзамен или сначала пройти трехлетний курс обучения. Как и в случае врачей, важное условие - владение обиходным и медицинским немецким.

  • Инженер

    Признание квалификации в Германии: шпаргалка по профессиям

    Инженер

    Звание "инженер" в Германии защищено законом, использовать его может только специалист, подтвердивший свою квалификацию. Но для работы инженером признание диплома, полученного за рубежом, - не обязательно. Работодатель сам решает, подходит ли претендент. Правда, подтвержденная квалификация повышает шансы на рынке труда. О требованиях читайте в статье "В Германию - с иностранным дипломом инженера".

  • Информатик

    Признание квалификации в Германии: шпаргалка по профессиям

    Информатик

    Эта профессия - не регламентированная. На подходящую вакансию можете сразу отправлять заявку. По данным IT Job Market Report, вырос спрос на аналитиков и специалистов по разработке информационных систем. Больше всего шансов - в сферах логистики, автомобиле- и машиностроения. Опыт работы с облачными технологиями, соцсетями или мобильными приложениями - большое преимущество.

  • Специалисты с профобразованием

    Признание квалификации в Германии: шпаргалка по профессиям

    Специалисты с профобразованием

    С 2013 года облегчено трудоустройство на немецких предприятиях для представителей рабочих специальностей из так называемого "белого списка" Федерального агентства по труду (Positivliste). В числе самых востребованных - специалисты по металлообработке, монтажу металлоконструкций, мехатронике и электротехнике, а также слесари-сантехники, кровельщики и каменщики.

  • Специалисты с профобразованием

    Признание квалификации в Германии: шпаргалка по профессиям

    Специалисты с профобразованием

    У таких специалистов должны быть знания немецкого языка и законченное профобразование. Подтверждать квалификацию в Германии не требуется, но Федеральное агентство по труду рекомендует проверить диплом на соответствие немецким стандартам. Рассмотрением документов занимаются торгово-промышленные и ремесленные палаты. Подать заявку можно, находясь за рубежом. Рассмотрение занимает до трех месяцев.

  • Куда обращаться

    Признание квалификации в Германии: шпаргалка по профессиям

    Куда обращаться

    Проверить, обязательно ли вам подтверждать свой зарубежный диплом для работы в Германии, можно на сайте www.anerkennung-in-deutschland.de в разделе Anerkennungsfinder. Здесь же размещены и адреса ведомств, которые рассматривают документы. Получить информацию можно и в службах, о которых мы рассказывали в статье "Признание квалификации в Германии: кто окажет первую помощь".

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

Признание квалификации в Германии: шпаргалка по профессиям

В каких отраслях с нехваткой кадров от иностранных специалистов потребуют специальное разрешение, а где можно работать без признания квалификации в Германии? (17.11.2016)  

Ссылки в интернете

Сайт таможни

Аудио- и видеофайлы по теме

Как получить Blue Card и ПМЖ в Германии - история двух специалистов из России  

Как врачи из России и Украины устраиваются на работу в Германии  

Работа в Германии: правила трудоустройства упростили  

Также по теме

Ukraine | Busreise von Kiew nach Moskau

Миграция и коррупция: как украинские гастарбайтеры устраиваются в РФ 06.12.2017

Высокие поборы за легализацию украинских гастарбайтеров в России открывают широкое поле для коррупции. Как российские чиновники делают на этом бизнес, выясняла DW.

Russland Baustelle in Moskau

На работу в Россию: чем украинцев манит Москва? 08.09.2017

Жители запада Украины продолжают уезжать на заработки в РФ, несмотря на конфликт в Донбассе и ухудшившиеся отношения Киева и Москвы. Чем привлекает украинских гастарбайтеров Россия?

Gastarbeiter aus Zentralasien auf einer Baustelle in Moskau

Узбекистан поворачивается лицом к своим трудовым мигрантам 08.05.2017

При президенте Мирзиёеве Узбекистан заметил своих трудовых мигрантов. Ташкент и Москва хотят упорядочить поток гастарбайтеров в Россию. Справится ли с этим узбекская бюрократия?

Реклама

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS