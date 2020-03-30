 Чемпионат мира по легкой атлетике в США перенесен на июль 2022 года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.04.2020

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Мир

Чемпионат мира по легкой атлетике в США перенесен на июль 2022 года

Мировое легкоатлетическое первенство в американском штате Орегон перенесено на 15-24 июля 2022 года. Новые даты вызваны переносом летней Олимпиады и Паралимпиады в Токио из-за коронавируса на 2021 год.

Участницы чемпионата мира по лёгкой атлетике 2019 года в Катаре

Участницы чемпионата мира по лёгкой атлетике 2019 года в Катаре

Перенос летних Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции заставил организаторов чемпионата мира по легкой атлетике  отыскать новые даты проведения. Мировое легкоатлетическое первенство состоится в американском штате Орегон c 15 по 24 июля 2022 года, заявила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в среду, 8 апреля. Первоначально ожидалось, что чемпионат пройдет в августе 2021 года.

Решение о переносе было принято после продолжительных консультаций с организаторами двух других крупных спортивных мероприятий - Игр Содружества в британском Бирмингеме, которые запланированы на июль-август 2022 года, и чемпионата Европы по летним видам спорта, ожидающегося в августе 2022 года в германском Мюнхене. Таким образом, спортсмены могут принять участие в трех мероприятиях.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий легочное заболевание COVID-19, проник уже в 209 стран и территорий с момента вспышки в Китае к конце 2019 года. Его распространение уже привело к отмене или переносу многих экономических, спортивных и культурных мероприятий по всему миру.

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    Автор: Наталия Королева


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