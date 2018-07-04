Чемпионат мира интересует россиян больше пенсионной реформы

Чемпионат мира по футболу уверенно обошел пенсионную реформу в списке самых запоминающихся событий в жизни россиян. Соответствующие результаты опроса в среду, 4 июля, опубликовал Левада-центр.
По данным социологов, ЧМ-2018 назвали самым запоминающимся событием последних четырех недель 56 процентов респондентов. Решение правительства повысить в стране пенсионный возраст, о котором российский премьер-министр объявил прямо перед началом мундиаля, запомнили только треть респондентов (31%). Замкнули тройку лидеров "повышение цен на бензин, ЖКХ и продукты, а также низкие зарплаты и пенсии" (эти события назвали 13% опрошенных).
Чемпионат мира по футболу затмил налоги, ЖКХ и Трампа с Кимом
Предложения правительства России о повышении в стране налогов, согласно результатам опроса, заинтересовали только 5% жителей. Еще 3% респондентов вспомнили международные события, в частности, встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Открытие Крымского моста запомнили 2 процента опрошенных. События в Сирии и в Украине назвали запоминающимися 1 процент респондентов, а голодовку Олега Сенцова -менее 1%.
Опрос, как указывается в сообщении Левада-центра, был проведен в период с 22 по 26 июня методом личного интервью. Были опрошены 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России. Респонденты сами называли запомнившиеся им события и могли назвать более одного.
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Автор: Ольга Мищенко