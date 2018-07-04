 Чемпионат мира интересует россиян больше пенсионной реформы | Новости из Германии о России | DW | 04.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Чемпионат мира интересует россиян больше пенсионной реформы

ЧМ-2018, согласно опросу Левада-центра, стал самым запомнившимся событием последнего месяца для каждого второго россиянина. Сообщение о пенсионной реформе запомнили менее трети респондентов.

Фанат российской сборной на ЧМ-2018

Фанат российской сборной на ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу уверенно обошел пенсионную реформу в списке самых запоминающихся событий в жизни россиян. Соответствующие результаты опроса в среду, 4 июля, опубликовал Левада-центр.

Контекст

Чемпионат мира по футболу - не только мощнейший инструмент путинской пропаганды, но еще и окно в мир. Который совсем не такой, каким его пытаются показать. Мнение Александра Плющева. (22.06.2018)

Успехи сборной России на домашнем ЧМ играют на руку кремлевской пропаганде. Оттого эти футбольные победы - с оттенком печали, считает Константин Эггерт. (02.07.2018)

Жители десятков российских городов, не принимающих матчи ЧМ-2018, протестуют против повышения пенсионного возраста. Демонстрации организовали сторонники Алексея Навального. (01.07.2018)

По данным социологов, ЧМ-2018 назвали самым запоминающимся событием последних четырех недель 56 процентов респондентов. Решение правительства повысить в стране пенсионный возраст, о котором российский премьер-министр объявил прямо перед началом мундиаля, запомнили только треть респондентов (31%). Замкнули тройку лидеров "повышение цен на бензин, ЖКХ и продукты, а также низкие зарплаты и пенсии" (эти события назвали 13% опрошенных).

Чемпионат мира по футболу затмил налоги, ЖКХ и Трампа с Кимом

Предложения правительства России о повышении в стране налогов, согласно результатам опроса, заинтересовали только 5% жителей. Еще 3% респондентов вспомнили международные события, в частности, встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Открытие Крымского моста запомнили 2 процента опрошенных. События в Сирии и в Украине назвали запоминающимися 1 процент респондентов, а голодовку Олега Сенцова -менее 1%.

Опрос, как указывается в сообщении Левада-центра, был проведен в период с 22 по 26 июня методом личного интервью. Были опрошены 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России. Респонденты сами называли запомнившиеся им события и могли назвать более одного.      

Смотрите также:

  • Протест в Омске против повышения пенсионного возраста

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Всероссийская акция протеста

    Протесты против повышения пенсионного возраста 1 июля охватили не менее чем 39 городов России. Как сообщил политик Алексей Навальный, именно в таком количестве городов его сторонники выступили организаторами или соорганизаторами митингов.

  • Протест против повышения пенсионного возраста в Иваново

    Протесты против пенсионной реформы в России

    К протестам присоединились партии и профсоюзы

    Демонстрации против повышения пенсионного возраста, помимо штабов Навального, организовывали также партии КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Яблоко" и профсоюзы.

  • Митинг против повышения пенсонного возраста в Иваново

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Особые меры безопасности

    Митинги не планировались в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу. Это связано с президентским указом, устанавливающим особые меры безопасности на время мундиаля.

  • Протест в Омске

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Массовая демонстрация в Омске

    Одной из самых массовых акций стала демонстрация в Омске, в которой приняли участие, по данным СМИ, порядка 3-5 тысяч человек.

  • Протест в Омске

    Протесты против пенсионной реформы в России

    "Геноцид российского народа"

    В большинстве городов на протестные акции вышли по несколько сотен человек

  • Протест в Иваново

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Без задержаний

    В ряде городов митинги не были согласованы с властями. Несмотря на это, задержаний зафиксировано не было.

  • Russland Krasnodar Demonstration Nawalny Anhänger Rentenreform (Штаб Алексея Навального в Краснодаре )

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Правительство одобрило законопроект

    Правительство России одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста 14 июня, через два дня он был направлен в Госдуму. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году.

  • Протесты в Омске

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Профсоюзы запустили петицию

    Петицию Общероссийского объединения профсоюзов "Конфедерация труда России" против повышения пенсионного возраста на сайте change.org подписали более 2,5 млн человек.

  • Протест в Омске

    Протесты против пенсионной реформы в России

    80 процентов россиян - против реформы

    По данным последнего опроса фонда "Общественное мнение", 80 процентов населения России выступают против повышения пенсионного возраста.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 03:44
Now live
03:44 мин

Алексей Навальный - пенсионная реформа, футбол и популизм (19.06.2018)

Контекст

Протесты против пенсионной реформы в России

1 июля в протестах против повышения пенсионного возраста приняли участие тысячи жителей десятков российских городов. (01.07.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт Левада-центра

Аудио- и видеофайлы по теме

Алексей Навальный - пенсионная реформа, футбол и популизм (19.06.2018)  

Российские пенсионеры восстали - "Заповедник"  

Навальный против пенсионной реформы: немецкие эксперты говорят о популизме - DW Новости  

Самые читаемые

Немецкие СМИ о победе сборной России: "Русские отдали на поле все"  

После драки с афганцами беженцы из Чечни пожаловались президенту ФРГ  

Британская полиция сообщила о новых случаях отравления под Солсбери  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно