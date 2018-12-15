 От глинтвейна до драников: чек-лист для рождественской ярмарки | Советы туристам в Германии | DW | 16.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Туристу на заметку

От глинтвейна до драников: чек-лист для рождественской ярмарки

Что нельзя пропустить и что нужно обязательно сделать во время похода на рождественские рынки в Германии?

  • Вернигероде

    Рождественский рынок. Что делать?

    Рождественский чек-лист

    Каждый рождественский рынок в Германии прекрасен по-своему, но на всех этих рынках есть вещи, их объединяющие. Одна из них - глинтвейн, с которого мы решили начать наш список того, что должен попробовать, купить или сделать каждый их посетитель - если не за один раз, то хотя бы в течение четырех предпраздничных недель.

  • Глинтвейн

    Рождественский рынок. Что делать?

    1. Глинтвейн ✓

    Глинтвейн (Glühwein) - традиционный алкогольный напиток зимнего времени. Готовится на основе нагретого до 70-80 градусов красного вина, в которое добавляются сахар и пряности. В последние годы популярным стал также глинтвейн на основе белого вина. По желанию в кружку или стакан могут подлить немного шнапса. Prost!

  • Гамбург

    Рождественский рынок. Что делать?

    2. Колбаски ✓

    Жареные колбаски (Bratwurst) продают в Германии круглый год. Рождественские рынки - не исключение. Особыми деликатесами считаются колбаски нюрнбергские и тюрингские. Guten Appetit!

  • Майнц

    Рождественский рынок. Что делать?

    3. Драники ✓

    Reibekuchen - немецкие картофельные оладьи, то есть драники или деруны. Вносят более чем весомый вклад в общий счет калорий, потребляемых в предпраздничные недели, но без них посещение рождественского базара представить себе трудно. Классический спутник немецких драников - яблочное пюре, но можно выбрать более дорогой вариант - копченый лосось.

  • Ротенбург-об-дер-Таубер

    Рождественский рынок. Что делать?

    4. Свечки ✓

    Во время коротких перебежек между питейно-гастрономическими киосками позаботьтесь о сувенирах и вещицах для создания праздничной атмосферы дома. Рождество - время покупать свечки. Выбор на базарах огромный, а выглядят они, как настоящие произведения искусства - так, что зажигать их даже не хочется.

  • Дрезден

    Рождественский рынок. Что делать?

    5. Елочные игрушки ✓

    Во многих немецких семьях елочные игрушки переходят от поколения к поколению, но это никак не снижает спроса на новые украшения. На рождественских базарах в Германии свою продукцию предлагают небольшие художественные и ремесленные мастерские, что объясняет их огромное разнообразие.

  • Аннаберг-Буххольц

    Рождественский рынок. Что делать?

    6. Музыка ✓

    Рождественские песни и мелодии очень способствуют праздничному настроению. Постарайтесь попасть на рынок во время одного из концертов под открытым небом. Расписание можно узнать прямо на месте или в интернете, где у каждого более-менее крупного рынка есть свой сайт.

  • Рождественский кекс из Дрездена

    Рождественский рынок. Что делать?

    7. Кексы ✓

    Рождественские рынки - сладкий рай. Посетителей ожидают конфеты, печенье, коврижки, пряники, кексы и другие муки выбора. Все это можно и нужно пробовать на месте, а также брать с собой. В наш чек-лист мы в обязательном порядке включили рождественские кексы из Дрездена - Dresdner Christstollen. Ни один уважающий себя такой немецкий базар без них не обходится.

  • Рождественские пряники

    Рождественский рынок. Что делать?

    8. Пряники ✓

    Пряников в Германии делают много. Среди самых известных - имбирные из Нюрнберга (Nürnberger Lebkuchen) и ахенские пряники (Aachener Printen). Продают их, конечно же, повсюду, а не только в этих городах.

  • Кельн

    Рождественский рынок. Что делать?

    9. Фотографии ✓

    Пряники и кексы рано или поздно будут съедены, но на долгую цифровую память о посещении рождественского рынка нужно обязательно делать много фотографий разных жанров и ракурсов, включая эффектные селфи. Оперативно выкладывайте их в социальные сети и отмечайте каждый лайк глотком глинтвейна.

  • Гамбург

    Рождественский рынок. Что делать?

    10. Французские блинчики ✓

    Рождественские рынки в Германии давно стали рынками кулинарно-космополитическими. Самым распространенным доказательством этого тезиса можно считать французские тонкие блинчики - Crêpes, особо полюбившиеся немцам. Есть много вариантов начинки на выбор - шоколадный крем, тертый сыр, взбитые сливки, кусочки банана, но самый распространенный вариант - креп, посыпанный сахарной пудрой и корицей.

  • Бельгийские вафли

    Рождественский рынок. Что делать?

    11. Бельгийские вафли ✓

    Соседи французских блинчиков - горячие бельгийские вафли. В особой рекламе они тоже не нуждаются. С пылу, с жару… остывать не успевают!

  • Дюссельдорф

    Рождественский рынок. Что делать?

    12. Лосось на открытом огне ✓

    Способ приготовления этого блюда - Flammlachs, полюбившегося посетителям немецких базаров и рынков, позаимствован в Финляндии. Филе лосося прикрепляют к сосновым дощечкам и готовят на открытом огне - вкусно и зрелищно.

  • Немецкая журналистка Нина Руге - посол ЮНИСЕФ

    Рождественский рынок. Что делать?

    13. Благотворительность ✓

    Рождество - время благотворительности. На некоторых рынках в предпраздничные недели работают стенды разных организаций, оказывающих помощь нуждающимся. Например, ЮНИСЕФ выпускает специальные рождественские открытки, выручка от продажи которых идет на детские проекты в разных странах мира. Не проходите мимо.

  • Бремен

    Рождественский рынок. Что делать?

    14. Подарки ✓

    На рождественских рынках продают много разных вещей - от вполне полезных и пригодных в домашнем хозяйстве до забавных безделушек. Не забудьте о подарках для родных и близких. Кстати, чаще всего немцы на Рождество дарят книги, игрушки, одежду и аксессуары, косметику и парфюмерию, подарочные сертификаты, деликатесы и алкоголь, диски с фильмами и музыкой, билеты на концерты, а также часы и украшения.

  • Дюссельдорф

    Рождественский рынок. Что делать?

    15. Аттракционы ✓

    Детей на рождественских рынках поджидают карусели. Взрослым в некоторых городах тоже есть на чем прокатиться. Например, такое колесо обозрения в Дюссельдорфе - хороший повод сделать паузу между предпраздничным шопингом и поеданием всяких вкусностей, а также обдумать план дальнейших действий.

  • Берлин

    Рождественский рынок. Что делать?

    16. Жареные каштаны ✓

    Какой рождественский рынок без жареных каштанов - Maronen? Берем пакетик и продолжаем прогулку.

  • Нюрнберг

    Рождественский рынок. Что делать?

    17. Жареный миндаль ✓

    Тот, кто не любит каштаны, может в качестве альтернативы купить немного жареного миндаля (Gebrannte Mandeln). Правда, некоторые злословники утверждают, что эта сладость очень нравится зубным врачам… Она стабильно обеспечивает их работой, так что грызите их осторожно.

  • Магдебург

    Рождественский рынок. Что делать?

    18. Засахаренные яблоки ✓

    При всем богатстве выбора, пройти мимо засахаренных яблок (Kandierte Äpfel) на рождественских рынках бывает трудно не только самым юным посетителям. Впрочем, зачем себе отказывать в удовольствии?

  • Берлин

    Рождественский рынок. Что делать?

    19. Каток ✓

    В последние годы популярность в Германии стали набирать рождественские катки. Так как погода в декабре обычно держится теплая, лед на них искусственный, но радость от катания - настоящая. Во многих местах они работают еще некоторое время после Рождества - до Нового года. Замерзли немного?

  • Гамбург

    Рождественский рынок. Что делать?

    20. Пунш ✓

    Начали с глинтвейна - закончим пуншем. Немецкий Punsch готовят из смеси различных соков со специями, добавляя в него вино или ликер, например, яичный. На Рождество также принято готовить горящий пунш - Feuerzangenbowle. На здоровье!

    Автор: Максим Нелюбин


  • Вернигероде

    Рождественский рынок. Что делать?

    Рождественский чек-лист

    Каждый рождественский рынок в Германии прекрасен по-своему, но на всех этих рынках есть вещи, их объединяющие. Одна из них - глинтвейн, с которого мы решили начать наш список того, что должен попробовать, купить или сделать каждый их посетитель - если не за один раз, то хотя бы в течение четырех предпраздничных недель.

  • Глинтвейн

    Рождественский рынок. Что делать?

    1. Глинтвейн ✓

    Глинтвейн (Glühwein) - традиционный алкогольный напиток зимнего времени. Готовится на основе нагретого до 70-80 градусов красного вина, в которое добавляются сахар и пряности. В последние годы популярным стал также глинтвейн на основе белого вина. По желанию в кружку или стакан могут подлить немного шнапса. Prost!

  • Гамбург

    Рождественский рынок. Что делать?

    2. Колбаски ✓

    Жареные колбаски (Bratwurst) продают в Германии круглый год. Рождественские рынки - не исключение. Особыми деликатесами считаются колбаски нюрнбергские и тюрингские. Guten Appetit!

  • Майнц

    Рождественский рынок. Что делать?

    3. Драники ✓

    Reibekuchen - немецкие картофельные оладьи, то есть драники или деруны. Вносят более чем весомый вклад в общий счет калорий, потребляемых в предпраздничные недели, но без них посещение рождественского базара представить себе трудно. Классический спутник немецких драников - яблочное пюре, но можно выбрать более дорогой вариант - копченый лосось.

  • Ротенбург-об-дер-Таубер

    Рождественский рынок. Что делать?

    4. Свечки ✓

    Во время коротких перебежек между питейно-гастрономическими киосками позаботьтесь о сувенирах и вещицах для создания праздничной атмосферы дома. Рождество - время покупать свечки. Выбор на базарах огромный, а выглядят они, как настоящие произведения искусства - так, что зажигать их даже не хочется.

  • Дрезден

    Рождественский рынок. Что делать?

    5. Елочные игрушки ✓

    Во многих немецких семьях елочные игрушки переходят от поколения к поколению, но это никак не снижает спроса на новые украшения. На рождественских базарах в Германии свою продукцию предлагают небольшие художественные и ремесленные мастерские, что объясняет их огромное разнообразие.

  • Аннаберг-Буххольц

    Рождественский рынок. Что делать?

    6. Музыка ✓

    Рождественские песни и мелодии очень способствуют праздничному настроению. Постарайтесь попасть на рынок во время одного из концертов под открытым небом. Расписание можно узнать прямо на месте или в интернете, где у каждого более-менее крупного рынка есть свой сайт.

  • Рождественский кекс из Дрездена

    Рождественский рынок. Что делать?

    7. Кексы ✓

    Рождественские рынки - сладкий рай. Посетителей ожидают конфеты, печенье, коврижки, пряники, кексы и другие муки выбора. Все это можно и нужно пробовать на месте, а также брать с собой. В наш чек-лист мы в обязательном порядке включили рождественские кексы из Дрездена - Dresdner Christstollen. Ни один уважающий себя такой немецкий базар без них не обходится.

  • Рождественские пряники

    Рождественский рынок. Что делать?

    8. Пряники ✓

    Пряников в Германии делают много. Среди самых известных - имбирные из Нюрнберга (Nürnberger Lebkuchen) и ахенские пряники (Aachener Printen). Продают их, конечно же, повсюду, а не только в этих городах.

  • Кельн

    Рождественский рынок. Что делать?

    9. Фотографии ✓

    Пряники и кексы рано или поздно будут съедены, но на долгую цифровую память о посещении рождественского рынка нужно обязательно делать много фотографий разных жанров и ракурсов, включая эффектные селфи. Оперативно выкладывайте их в социальные сети и отмечайте каждый лайк глотком глинтвейна.

  • Гамбург

    Рождественский рынок. Что делать?

    10. Французские блинчики ✓

    Рождественские рынки в Германии давно стали рынками кулинарно-космополитическими. Самым распространенным доказательством этого тезиса можно считать французские тонкие блинчики - Crêpes, особо полюбившиеся немцам. Есть много вариантов начинки на выбор - шоколадный крем, тертый сыр, взбитые сливки, кусочки банана, но самый распространенный вариант - креп, посыпанный сахарной пудрой и корицей.

  • Бельгийские вафли

    Рождественский рынок. Что делать?

    11. Бельгийские вафли ✓

    Соседи французских блинчиков - горячие бельгийские вафли. В особой рекламе они тоже не нуждаются. С пылу, с жару… остывать не успевают!

  • Дюссельдорф

    Рождественский рынок. Что делать?

    12. Лосось на открытом огне ✓

    Способ приготовления этого блюда - Flammlachs, полюбившегося посетителям немецких базаров и рынков, позаимствован в Финляндии. Филе лосося прикрепляют к сосновым дощечкам и готовят на открытом огне - вкусно и зрелищно.

  • Немецкая журналистка Нина Руге - посол ЮНИСЕФ

    Рождественский рынок. Что делать?

    13. Благотворительность ✓

    Рождество - время благотворительности. На некоторых рынках в предпраздничные недели работают стенды разных организаций, оказывающих помощь нуждающимся. Например, ЮНИСЕФ выпускает специальные рождественские открытки, выручка от продажи которых идет на детские проекты в разных странах мира. Не проходите мимо.

  • Бремен

    Рождественский рынок. Что делать?

    14. Подарки ✓

    На рождественских рынках продают много разных вещей - от вполне полезных и пригодных в домашнем хозяйстве до забавных безделушек. Не забудьте о подарках для родных и близких. Кстати, чаще всего немцы на Рождество дарят книги, игрушки, одежду и аксессуары, косметику и парфюмерию, подарочные сертификаты, деликатесы и алкоголь, диски с фильмами и музыкой, билеты на концерты, а также часы и украшения.

  • Дюссельдорф

    Рождественский рынок. Что делать?

    15. Аттракционы ✓

    Детей на рождественских рынках поджидают карусели. Взрослым в некоторых городах тоже есть на чем прокатиться. Например, такое колесо обозрения в Дюссельдорфе - хороший повод сделать паузу между предпраздничным шопингом и поеданием всяких вкусностей, а также обдумать план дальнейших действий.

  • Берлин

    Рождественский рынок. Что делать?

    16. Жареные каштаны ✓

    Какой рождественский рынок без жареных каштанов - Maronen? Берем пакетик и продолжаем прогулку.

  • Нюрнберг

    Рождественский рынок. Что делать?

    17. Жареный миндаль ✓

    Тот, кто не любит каштаны, может в качестве альтернативы купить немного жареного миндаля (Gebrannte Mandeln). Правда, некоторые злословники утверждают, что эта сладость очень нравится зубным врачам… Она стабильно обеспечивает их работой, так что грызите их осторожно.

  • Магдебург

    Рождественский рынок. Что делать?

    18. Засахаренные яблоки ✓

    При всем богатстве выбора, пройти мимо засахаренных яблок (Kandierte Äpfel) на рождественских рынках бывает трудно не только самым юным посетителям. Впрочем, зачем себе отказывать в удовольствии?

  • Берлин

    Рождественский рынок. Что делать?

    19. Каток ✓

    В последние годы популярность в Германии стали набирать рождественские катки. Так как погода в декабре обычно держится теплая, лед на них искусственный, но радость от катания - настоящая. Во многих местах они работают еще некоторое время после Рождества - до Нового года. Замерзли немного?

  • Гамбург

    Рождественский рынок. Что делать?

    20. Пунш ✓

    Начали с глинтвейна - закончим пуншем. Немецкий Punsch готовят из смеси различных соков со специями, добавляя в него вино или ликер, например, яичный. На Рождество также принято готовить горящий пунш - Feuerzangenbowle. На здоровье!

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 
Рождество на старых почтовых открытках

  • Англия, 1843 год

    Старые рождественские открытки

    Первая в мире печатная рождественская открытка. 1843 год, Англия

  • Рождественская почтовая открытка, 1899 год

    Старые рождественские открытки

    1899 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1900 год

    Старые рождественские открытки

    1900 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1900 год

    Старые рождественские открытки

    1900 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1900 год

    Старые рождественские открытки

    1900 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1905 год

    Старые рождественские открытки

    1905 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1906 год

    Старые рождественские открытки

    1906 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1910 год

    Старые рождественские открытки

    1910 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1910 год

    Старые рождественские открытки

    1910 год , Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1910 год

    Старые рождественские открытки

    1910 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1910 год

    Старые рождественские открытки

    1910 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1911 год

    Старые рождественские открытки

    1911 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1915 год

    Старые рождественские открытки

    1915 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1915 год

    Старые рождественские открытки

    1915 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1916 год

    Старые рождественские открытки

    1916 год, Германия. Да наполнится твое сердце рождественским духом и радостью сегодня и во веки веков

  • Рождественская почтовая открытка, 1916 год

    Старые рождественские открытки

    1916 год, Германия. Солдаты в лазарете во время Первой мировой войны (1914-1918)

  • Рождественская почтовая открытка, 1924 год

    Старые рождественские открытки

    1924 год, Германия. Рождественское приветствие из Рудных гор

  • Рождественская почтовая открытка, 1926 год

    Старые рождественские открытки

    1926 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1934 год

    Старые рождественские открытки

    1934 год, Германия

  • Рождественская почтовая открытка, 1937 год

    Старые рождественские открытки

    1937 год, Германия

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Рождество на старых почтовых открытках

Первые в мире печатные рождественские открытки выпустили 175 лет назад - в 1843 году в Англии. В Германии они начали широко распространяться в начале XX столетия.  

Популярные рождественские рынки в Германии

За четыре недели до праздника в Германии вновь открылись рождественские базары, всего по стране - более двух с половиной тысяч. Представляем некоторые из них.  

Рождественские почтамты в Германии, или Куда писать немецкому Деду Морозу

В Германии работает девять рождественских почтамтов и отделений. На письма отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, а также Кристкинд, Святой Николай и помощники.  

История рождественского календаря

Современные рождественские календари мало чем напоминают своих предшественников 17-го века. Но они по-прежнему каждый год дарят радость и приносят в дом атмосферу праздника.  

Рождественский календарь: от глинтвейна до фаршированного гуся

Традиционная немецкая кухня к празднику. Кулинарное рождественское досье DW.  

Самая большая в мире рождественская свеча

Эту гигантскую рождественскую свечу можно увидеть в небольшом гессенском городе Шлиц.  

Сколько стоят рождественские елки

В Германии начался сезон продажи рождественских елок - их можно купить прямо в питомниках, в магазинах или на специальных елочных базарах.  

Фахверковое Рождество, или Рождественский фахверк

Две типично немецкие традиции, архитектурная и праздничная, в одном месте - фахверк и рождественский календарь под одной крышей в уютном городишке на Мозеле.  

Гарц - родина северных оленей в Германии

Этих северных оленей из Гарца можно взять напрокат круглый год, но больше всего работы у них - перед Рождеством.  

Самые необычные рождественские базары Германии

Путеводитель по оригинальным рождественским рынкам Берлина и Кельна для тех, кому надоел классический глинтвейн и жареные каштаны.  

Какие цели преследуют рождественские байкеры

Такую картину можно было наблюдать на улицах Гамбурга в прошедшее воскресенье.  

Как работают воры-карманники в Германии

Приемы карманников стары как мир, хотя их профессия не относится к числу древнейших. Особую бдительность следует проявлять в людных местах, например, на рождественских рынках.  

Рождественский рынок. Что делать?  

Старые рождественские открытки  

Аудио- и видеофайлы по теме

Выпить и закусить на каждом углу  

Эмоциональный шопинг или магазин на диване?  

Что дарят немцы на Рождество  

Также по теме

Christmas Garden Berlin 2018

Самые необычные рождественские базары Германии 07.12.2018

Путеводитель по оригинальным рождественским рынкам Берлина и Кельна для тех, кому надоел классический глинтвейн и жареные каштаны.

BdT Weihnachtsmarkt - Freiburg

Как не стать жертвой карманников - не только на рождественских базарах 29.11.2018

Особую бдительность следует проявлять в людных местах - например, на вокзалах, а сейчас в Германии - также на многочисленных рождественских рынках.

Weihnachtsmarkt in Hamburg

Выпить и закусить на каждом углу (видео) 14.12.2018

До самого Рождества во многих городах Германии открыты рождественские ярмарки. Чем можно полакомиться в Нюрнберге или Берлине? Смотрите наш видеосюжет!

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера