От глинтвейна до драников: чек-лист для рождественской ярмарки

Рождественский рынок. Что делать?

Рождественский чек-лист

Каждый рождественский рынок в Германии прекрасен по-своему, но на всех этих рынках есть вещи, их объединяющие. Одна из них - глинтвейн, с которого мы решили начать наш список того, что должен попробовать, купить или сделать каждый их посетитель - если не за один раз, то хотя бы в течение четырех предпраздничных недель.