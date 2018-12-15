От глинтвейна до драников: чек-лист для рождественской ярмарки

Что нельзя пропустить и что нужно обязательно сделать во время похода на рождественские рынки в Германии?
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Рождество на старых почтовых открытках
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В Германии работает девять рождественских почтамтов и отделений. На письма отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, а также Кристкинд, Святой Николай и помощники.
Современные рождественские календари мало чем напоминают своих предшественников 17-го века. Но они по-прежнему каждый год дарят радость и приносят в дом атмосферу праздника.
Традиционная немецкая кухня к празднику. Кулинарное рождественское досье DW.
Эту гигантскую рождественскую свечу можно увидеть в небольшом гессенском городе Шлиц.
В Германии начался сезон продажи рождественских елок - их можно купить прямо в питомниках, в магазинах или на специальных елочных базарах.
Две типично немецкие традиции, архитектурная и праздничная, в одном месте - фахверк и рождественский календарь под одной крышей в уютном городишке на Мозеле.
Этих северных оленей из Гарца можно взять напрокат круглый год, но больше всего работы у них - перед Рождеством.
Путеводитель по оригинальным рождественским рынкам Берлина и Кельна для тех, кому надоел классический глинтвейн и жареные каштаны.
Такую картину можно было наблюдать на улицах Гамбурга в прошедшее воскресенье.