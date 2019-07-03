Чего ожидать России от Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

В Европейском Союзе с 1 декабря - новое руководство. 27 ноября евродепутаты утвердили следующий состав Еврокомиссии под руководством немки Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

"Геополитическая" Еврокомиссия и РФ

В последние несколько месяцев, будучи уже кандидатом на самый влиятельный пост в ЕС, фон дер Ляйен нечасто упоминала Россию. У нее другие приоритеты. Прежде всего, это защита климата и окружающей среды, для чего немка планирует представить "новый зеленый курс". Он должен поставить ЕС на путь к климатической нейтральности до 2050 года. Второй приоритет - дигитализация, в ходе которой Евросоюз хочет не потерять или же восстановить свое технологическое лидерство.

Третий же приоритет касается внешней политики. Прежнюю Еврокомиссию ее руководитель Жан-Клод Юнкер назвал "политической" - он считал, что еврокомиссары должны быть не просто высокопоставленными чиновниками, но прежде всего политиками. Его преемница фон дер Ляйен пошла дальше, заявив, что ее комиссия будет "геополитической". Ее цель состоит в том, чтобы повысить геополитическую роль ЕС.

Для этого фон дер Ляйен хочет ускорить принятие решений на уровне ЕС во внешней политике, а также увеличить бюджет для программ вне территории Евросоюза. Кроме того, новая Еврокомиссия должна будет регулярно обсуждать внешнюю политику - каждую неделю на ее заседаниях верховный представитель по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель будет представлять соответствующий отчет.

Жозеп Боррель

Все эти планы пока звучат очень технически, но очевидно, что для усиления своей геополитической роли Евросоюзу придется активнее конкурировать и с США, и с Китаем, и с Россией. Также фон дер Ляйен поставила цель за пять лет ее работы во главе Еврокомиссии сделать реальные шаги к оборонному союзу ЕС. В остальном же, с началом работы фон дер Ляйен и ее подчиненных политика Брюсселя в отношении РФ не подвергнется коренным изменениям.

Кем является Россия для ЕС?

Отвечать за отношения с РФ будет именно Боррель. Еще будучи главой МИД Испании, он старался поддерживать хорошие связи Мадрида с Москвой. И при этом он назвал Россию "старым врагом" Евросоюза. От этих слов он не отказался и на обязательных для назначения каждого еврокомиссара слушаниях в Европарламенте.

Рассказал он и о том, как планирует сдерживать "старого врага". "Лучший путь противостоять российскому экспансионизму или же, если желаете, российской угрозе - это помочь Украине, повысить ее стойкость и способность проводить реформы", - заявил политик. Кроме того, Боррель обещает увеличить финансирование рабочей группы в ЕС, занимающейся противостоянием внешней дезинформации, в частности и с территории РФ.

Кадри Симсон

Поддерживает Боррель и санкции в отношении России. Более того, будущий глава дипломатии ЕС выступил за то, чтобы отойти от принципа единогласия при введении или продлении санкции и принимать такие решения квалифицированным большинством в Совете ЕС. В целом Боррель отличается от многих своих западноевропейских коллег тем, что не боится лишний раз упоминать Россию.

Газовые переговоры и "Северный поток - 2"

До сих пор ЕС на трехсторонних газовых переговорах с Россией и Украиной представлял зампредседателя Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович. В то же время комиссаром по энергетике является Мигель Ариас Каньете. Его с начала декабря заменит эстонка Кадри Симсон. А Шефчович к энергетике больше отношения иметь не будет и займет пост заместителя фон дер Ляйен по отношениям с другими институциями ЕС. Впрочем, многие задачи в новой Еврокомиссии пока еще не распределены, и не исключено, что Шефчович захочет сам завершить переговоры, которые он ведет уже полтора года.

Кроме газовых переговоров, на повестке дня следующей Еврокомиссии будет много горячих энергетических тем, касающихся России. Возможно, самой важной из них в ближайшее время станет введение в эксплуатацию "Северного потока - 2" - если этот трубопровод достроят. В этом году Евросоюз распространил жесткие правила, внедряющие конкуренцию на газовом рынке ЕС, на газопроводы из третьих стран. Симсон считает, что "Северный поток - 2" не соответствует энергетической политике ЕС. Но при этом на слушаниях в Европарламенте она уклонилась от вопросов, готова ли она в полной мере применить новые европейские правила к этому проекту, несмотря на протесты России.

Немаловажным был и ее ответ касательно решения Суда ЕС по поводу газопровода OPAL, ведущего от "Северного потока" по территории Германии до границы с Чехией. "Очень важно, чтобы в контексте газа мы принимали всерьез аспект солидарности... Говоря о будущей структуре рынка газа, это главный столп, на котором мы должны основываться", - отметила Симсон. Как известно, суд в Люксембурге отменил разрешение "Газпрому" использовать на полную мощность OPAL, мотивировав это соображениями солидарности.

Особое отношение венгерского комиссара к Украине

Среди соседних с ЕС стран приоритетом для себя фон дер Ляйен регулярно называет лишь государства Западных Балкан, имеющие признанную перспективу членства в объединении. "Наши двери остаются открытыми", - заверила руководитель следующей Еврокомиссии, выступая в Европарламенте.

Какой курс она планирует в отношении восточных соседей, стало известно лишь из ее письма с заданиями для будущего еврокомиссара по соседству и расширению. В нем фон дер Ляйен написала, что ожидает углубления отношений со странами "Восточного партнерства", а именно Украиной, Грузией, Молдавией, Беларусью, Азербайджаном и Арменией. Первые три страны подписали с ЕС соглашения об ассоциации. Еврокомиссар должен будет ускорить их реализацию, а также искать возможности углубить с ними "секторальное сотрудничество там, где это уместно".

Этот пост фон дер Ляйен решила отдать венгру Оливеру Вархеи. На своих слушаниях в Европарламенте он пообещал всегда уделять Украине "особое внимание", аргументировав это ключевым геополитическим значением страны для ЕС.

Смотрите также:

Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика Когда политика в генах Став главой Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен вернется в Брюссель - город, где она в 1958 году родилась и до 13 лет жила. Ее отец, видный немецкий политик, бывший премьер-министр Нижней Саксонии Эрнст Альбрехт, работал тогда в европейских структурах. После школы Урсула выучилась на врача-гинеколога и работала в клинике, а в политику пришла, когда ей было уже за 40.

Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика С родителями и братьями На этом фото 1976 года Урсула запечатлена с отцом, матерью и братьями. Трудолюбия и усердия в учебе требовали от своих детей Хайди и Эрнст Альбрехт. И поблажек в этом отношении не делали никому. Отец приложил немало усилий и к тому, чтобы его дети научились разбираться в политике.

Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика Отец - потомок барона Отец Урсулы фон дер Ляйен - Эрнст Альбрехт - был потомком бременского промышленника Людвига Кнопа, который в 18-летнем возрасте приехал в Россию и которому русский царь Александр Второй пожаловал титул барона за заслуги перед империей. Предок Урсулы в XIX веке вывел ткацкое производство в России на качественно иной уровень, обеспечив предприятия качественными станками.

Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика Семейное музицирование Урсула фон дер Ляйен всегда училась на "отлично" и умела быстро осваивать новые амплуа. С раннего детства у нее было множество увлечений. Фон дер Ляйен в совершенстве владеет английским и французским, любит верховую звезду, прогулки на велосипеде, а также с ранних лет увлекается музыкой. Совместное музицирование в семье Альбрехт, как на этом снимке 1976 года, было традицией.

Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика Самый главный мужчина Во время учебы в университете Урсула встретила главного мужчину своей жизни - профессора, врача и бизнесмена Хайко фон дер Ляйена. В 1986 году (Урсуле было 27 лет, а Хайко - 31 год) они поженились. За первые десять лет супружеской жизни в семье родилось семеро детей, и на время Урсуле пришлось бросить работу и посвятить себя семье. На этом фото 2013 года супруги запечатлены на балу в Берлине.

Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика Веселая компания Как признается Урсула фон дер Ляйен в интервью журналистам, она, как и ее родители, всегда хотела иметь много детей. Семью без детей она просто не представляет. Этот снимок сделан в марте 2003 года, когда Урсула была министром земли Нижняя Саксония по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здоровья. В компании мужа Хайко, сыновей и дочерей она запечатлена в саду своего дома под Ганновером.

Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика Семеро по лавкам Первенца фон дер Ляйен родила, когда ей было 28 лет. Через два года на свет появилась дочь Софи (на фото). Последний раз матерью новая глава Еврокомиссии стала 20 лет назад, когда родилась ее дочь Грация. Первый свой министерский пост (тогда - на уровне федеральной земли Нижняя Саксония) Урсула фон дер Ляйен заняла, когда младшему ребенку было четыре года.

Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика В родных пенатах Урсула фон дер Ляйен всегда любила проводить свободное время вместе с детьми и мужем. Многие немецкие политики предпочитают отправляться в отпуск на морское побережье или в горы. А Урсула с удовольствием остается дома, хотя дети уже стали совсем большие: младшей дочери - уже 20 лет. Автор: Наталия Королева

