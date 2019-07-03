Чего ожидать России от Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

Новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен начинает работать с декабря. Какой курс еврокомиссары будут проводить в отношениях с Россией?
В Европейском Союзе с 1 декабря - новое руководство. 27 ноября евродепутаты утвердили следующий состав Еврокомиссии под руководством немки Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).
"Геополитическая" Еврокомиссия и РФ
В последние несколько месяцев, будучи уже кандидатом на самый влиятельный пост в ЕС, фон дер Ляйен нечасто упоминала Россию. У нее другие приоритеты. Прежде всего, это защита климата и окружающей среды, для чего немка планирует представить "новый зеленый курс". Он должен поставить ЕС на путь к климатической нейтральности до 2050 года. Второй приоритет - дигитализация, в ходе которой Евросоюз хочет не потерять или же восстановить свое технологическое лидерство.
Третий же приоритет касается внешней политики. Прежнюю Еврокомиссию ее руководитель Жан-Клод Юнкер назвал "политической" - он считал, что еврокомиссары должны быть не просто высокопоставленными чиновниками, но прежде всего политиками. Его преемница фон дер Ляйен пошла дальше, заявив, что ее комиссия будет "геополитической". Ее цель состоит в том, чтобы повысить геополитическую роль ЕС.
Для этого фон дер Ляйен хочет ускорить принятие решений на уровне ЕС во внешней политике, а также увеличить бюджет для программ вне территории Евросоюза. Кроме того, новая Еврокомиссия должна будет регулярно обсуждать внешнюю политику - каждую неделю на ее заседаниях верховный представитель по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель будет представлять соответствующий отчет.
Все эти планы пока звучат очень технически, но очевидно, что для усиления своей геополитической роли Евросоюзу придется активнее конкурировать и с США, и с Китаем, и с Россией. Также фон дер Ляйен поставила цель за пять лет ее работы во главе Еврокомиссии сделать реальные шаги к оборонному союзу ЕС. В остальном же, с началом работы фон дер Ляйен и ее подчиненных политика Брюсселя в отношении РФ не подвергнется коренным изменениям.
Кем является Россия для ЕС?
Отвечать за отношения с РФ будет именно Боррель. Еще будучи главой МИД Испании, он старался поддерживать хорошие связи Мадрида с Москвой. И при этом он назвал Россию "старым врагом" Евросоюза. От этих слов он не отказался и на обязательных для назначения каждого еврокомиссара слушаниях в Европарламенте.
Рассказал он и о том, как планирует сдерживать "старого врага". "Лучший путь противостоять российскому экспансионизму или же, если желаете, российской угрозе - это помочь Украине, повысить ее стойкость и способность проводить реформы", - заявил политик. Кроме того, Боррель обещает увеличить финансирование рабочей группы в ЕС, занимающейся противостоянием внешней дезинформации, в частности и с территории РФ.
Поддерживает Боррель и санкции в отношении России. Более того, будущий глава дипломатии ЕС выступил за то, чтобы отойти от принципа единогласия при введении или продлении санкции и принимать такие решения квалифицированным большинством в Совете ЕС. В целом Боррель отличается от многих своих западноевропейских коллег тем, что не боится лишний раз упоминать Россию.
Газовые переговоры и "Северный поток - 2"
До сих пор ЕС на трехсторонних газовых переговорах с Россией и Украиной представлял зампредседателя Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович. В то же время комиссаром по энергетике является Мигель Ариас Каньете. Его с начала декабря заменит эстонка Кадри Симсон. А Шефчович к энергетике больше отношения иметь не будет и займет пост заместителя фон дер Ляйен по отношениям с другими институциями ЕС. Впрочем, многие задачи в новой Еврокомиссии пока еще не распределены, и не исключено, что Шефчович захочет сам завершить переговоры, которые он ведет уже полтора года.
Кроме газовых переговоров, на повестке дня следующей Еврокомиссии будет много горячих энергетических тем, касающихся России. Возможно, самой важной из них в ближайшее время станет введение в эксплуатацию "Северного потока - 2" - если этот трубопровод достроят. В этом году Евросоюз распространил жесткие правила, внедряющие конкуренцию на газовом рынке ЕС, на газопроводы из третьих стран. Симсон считает, что "Северный поток - 2" не соответствует энергетической политике ЕС. Но при этом на слушаниях в Европарламенте она уклонилась от вопросов, готова ли она в полной мере применить новые европейские правила к этому проекту, несмотря на протесты России.
Немаловажным был и ее ответ касательно решения Суда ЕС по поводу газопровода OPAL, ведущего от "Северного потока" по территории Германии до границы с Чехией. "Очень важно, чтобы в контексте газа мы принимали всерьез аспект солидарности... Говоря о будущей структуре рынка газа, это главный столп, на котором мы должны основываться", - отметила Симсон. Как известно, суд в Люксембурге отменил разрешение "Газпрому" использовать на полную мощность OPAL, мотивировав это соображениями солидарности.
Особое отношение венгерского комиссара к Украине
Среди соседних с ЕС стран приоритетом для себя фон дер Ляйен регулярно называет лишь государства Западных Балкан, имеющие признанную перспективу членства в объединении. "Наши двери остаются открытыми", - заверила руководитель следующей Еврокомиссии, выступая в Европарламенте.
Какой курс она планирует в отношении восточных соседей, стало известно лишь из ее письма с заданиями для будущего еврокомиссара по соседству и расширению. В нем фон дер Ляйен написала, что ожидает углубления отношений со странами "Восточного партнерства", а именно Украиной, Грузией, Молдавией, Беларусью, Азербайджаном и Арменией. Первые три страны подписали с ЕС соглашения об ассоциации. Еврокомиссар должен будет ускорить их реализацию, а также искать возможности углубить с ними "секторальное сотрудничество там, где это уместно".
Этот пост фон дер Ляйен решила отдать венгру Оливеру Вархеи. На своих слушаниях в Европарламенте он пообещал всегда уделять Украине "особое внимание", аргументировав это ключевым геополитическим значением страны для ЕС.
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