Чего ожидать от обновленного состава ЦИК Украины

Изменения состава украинской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) украинцы ожидали с нетерпением, ведь срок полномочий 12 из 15 членов комиссии истек еще 1 июня 2014 года. Тогда правовой коллизии удалось избежать благодаря соответствующим поправкам в законодательство, которые продлили полномочия этих членов комиссии до избрания замены. Однако, в итоге, состав ЦИК не обновлялся четыре года и три месяца, объясняет DW бывший член комиссии и юрист Марина Ставнийчук. Она уверена: "Такая ситуация подрывала легитимность ЦИК в глазах (украинского. - Ред.) общества и западных партнеров Киева".

Риск того, что старый состав ЦИК будет организовывать выборы и в 2019 году, до последнего момента оставался чрезвычайно высоким, рассказывает председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. "Еще несколько дней назад была вполне вероятна перспектива того, что победителя будущих президентских выборов будет объявлять Михаил Охендовский", - отмечает эксперт, вспоминая теперь уже бывшего председателя ЦИК, избранного в комиссию по квоте "Партии регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича.

Компромиссное решение по составу комиссии

В последние месяцы ротацию состава комиссии блокировал тот факт, что в представленном президентом Петром Порошенко и согласованном с парламентскими фракциями списке оказалось 14 кандидатур, в то время как вакансий было лишь 13. Полномочия еще двух членов ЦИК истекали лишь в 2021 году. При этом никто из политических игроков не хотел лишаться своих представителей в уже сформированном списке из 14 человек. "В политической плоскости ситуация с ротацией состава комиссии зашла в тупик", - отмечает Кошель.

Бывший глава ЦИК Украины Михаил Охендовский

Выход из него был найден в минувший вторник, когда Верховная рада увеличила количество членов ЦИК с 15 до 17 человек, сделав ненужным поиск "лишнего" в президентском представлении. Уже в четверг все предложенные Порошенко кандидатуры были утверждены парламентом на своих должностях.

В результате в состав комиссии попали шесть новых членов от фракции "Блок Петра Порошенко", трое - от "Народного фронта" бывшего премьера Арсения Яценюка и по одному от фракций "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Самопомич" львовского мэра Андрея Садового , "Радикальной партии" Олега Ляшко, а также депутатских объединений "Возрождение" и "Воля народа". Еще одна должность таким образом осталась вакантной и, по словам представительницы президента в Верховной раде Ирины Луценко, будет квотой "Оппозиционного блока", который пока не имеет своего представительства в комиссии.

За что критикуют новый состав ЦИК

Опрошенные DW эксперты отмечают, что никакой целесообразности, кроме как политической, в расширении состава ЦИК нет. Так, по словам Ставнийчук, увеличение числа членов комиссии может лишь создать дополнительные неудобства, ведь вся нормативно-правовая база, на основе которой функционирует ЦИК, рассчитана на старое количество членов.

Алексей Кошель

По словам Кошеля, есть вопросы, касающиеся того, насколько прохождение законопроекта через парламент соответствует нормам закона о регламенте Верховной рады.

Народный депутат и председатель подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко в беседе с DW признает - ротация членов комиссии состоялась "не идеальным способом". Но этот шаг дал возможность решить текущий политический кризис и заменить старый состав комиссии, потерял общественную и моральную легитимность, уверен Черненко.

Квоты вместо профессионализма

Несмотря на то, что эксперты соглашаются с необходимостью ротации старого состава ЦИК, они имеют претензии не только к способу, которым это было сделано, но и к принципу, по которому были избраны новые члены комиссии. По словам Ставнийчук, принцип политической целесообразности перевесил и здесь, ведь парламентские партии в новом составе комиссии представлены непропорционально. "Абсолютное преимущество, прежде всего, у политической силы действующего президента, а также у ее партнеров по большинству в парламенте", - отмечает юрист.

Кошель добавляет - в Комитете избирателей Украины и других общественных организациях призывали партии отказаться от принципа квот и предложить на утверждение парламента специалистов по избирательному праву. Однако к этому призыву, по словам Кошеля, прислушались только в "Самопомочи", по квоте которой в ЦИК попал эксперт общественной организации "Реанимационный пакет реформ" Евгений Радченко.

Правда, Кошель не спешит критиковать новый состав комиссии. По его словам, биографии недавно утвержденных членов ЦИК свидетельствуют о наличии у них достаточного профессионального уровня, а предыдущее предложение президента Порошенко содержало намного более проблемные с точки зрения профессиональных качеств кандидатуры. "Этот состав точно лучше предыдущего президентского представления и, судя по всему, точно не будет хуже предыдущего состав ЦИК", - отмечает Кошель.

Негативно о принципе избрания новых членов комиссии по квотам говорит и Черненко. "Хотя мы стали заложниками этого принципа, я верю, что с момента принятия присяги он должен быть забытым новым составом ЦИК", - говорит народный депутат. Впрочем, по его словам, опасения относительно политической зависимости новых членов комиссии преувеличены. "В 2004 у Кучмы в ЦИК было больше представителей, которых считали подконтрольными ему, чем у Порошенко есть сейчас, но и тогда комиссию не удалось переломить через колено", - вспоминает Черненко.

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