Чего ждут от Зеленского немецкие инвесторы?

Не позднее 3 июня Владимир Зеленский, победивший на президентских выборах в Украине, официально приступит к исполнению обязанностей главы государства. Если судить по итогам второго тура - более 73 процентов за Зеленского - украинцы возлагают на него большие надежды и разочарованы Петром Порошенко.

А что думают представители немецких фирм, имеющих коммерческие интересы в Украине? Как они оценивают итоги работы Порошенко на посту президента и чего ожидают от бывшего комика и шоумена, избранного его преемником?

Немецкие коммерсанты соблюдают нейтралитет

Перед первым туром и в промежутке между первым и вторым немецкие коммерсанты занимали подчеркнуто нейтральную позицию, умалчивали, на чьей стороне их симпатии.

Александер Маркус

Главное, чтобы рамочные условия для зарубежных инвесторов в Украине становились лучше, говорил, например, в середине апреля корреспонденту DW председатель германо-украинской торгово-промышленной палаты в Киеве Александер Маркус (Alexander Markus), чтобы было меньше бюрократии и больше правовой безопасности.

Но в отличие от рядовых украинцев, явно разочарованных Петром Порошенко, немецкие коммерсанты и их представители, скорее, позитивно оценивают итоги его пребывания на посту президента. Так, Восточный комитет немецкой экономики, представляющий интересы фирм из Германии, ведущих дела в странах Восточной Европы, обращает внимание на экономические индикаторы, свидетельствующие о том, что народное хозяйство Украины идет на поправку после резкого спада в 2014 и 2015 годах, и на начавшийся с 2016 года рост двусторонней торговли.

Экономика Украины идет в рост

В 2018 году в Украине, указывает Восточный комитет, зафиксирован рост ВВП в 3,5 процента. На текущий и будущий годы Международный валютный фонд прогнозирует рост соответственно в 2,7 и 3 процента. Объем германо-украинской торговли еще не достиг докризисного уровня, но три последних года уверенно растет - и импорт из Украины, и экспорт из Германии.

Немецкая фирма Bader Ukraine во Львовской области

Специальная группа советников при немецком министерстве экономики, консультирующих правительство Украины, в свою очередь, указывает на достигнутую в стране макроэкономическую и финансовую стабильность, на сокращение государственной задолженности и рост валютных резервов, на очищение банковской сферы и реформы в энергетической, на снижение темпов инфляции.

Вот и в Восточном комитете считают, что главная задача Зеленского - обеспечить в Украине стабильность, в том числе, политическую, поскольку в страну с неустойчивой политической ситуацией, пояснили корреспонденту DW, немецких инвесторов калачом не заманишь.

Что зависит от президента Украины?

Поэтому "сокрушительную" победу Зеленского представители бизнеса Германии оценивают сдержанно. И Александер Маркус от избранного президента особенно ничего не ожидает. "Парламентские выборы в октябре, скорее всего, будут иметь большее воздействие на экономику, чем исход президентской кампании", - дипломатично заявил он теперь корреспонденту DW. - "Ведь, согласно конституции, главные полномочия президента - это внешняя и оборонная политика, правоохранительные органы, спецслужбы, а также назначение руководителей областных администраций".

Аграрная продукция - важная статья украинского экспорта в Германию

В этой связи Маркус выразил "большое сожаление" по поводу отставки председателя Львовской областной администрации Олега Синютки, которого называет "успешным региональным начальником". "Он всегда был надежным партнером для немецкого бизнеса", - с сожалением указал глава германо-украинской торгово-промышленной палаты.

Что же касается Зеленского, то Маркус считает его главными задачами продолжение процесса децентрализации, укрепление правовой безопасности, судебную реформу, а еще - ограничение полномочий спецслужб в экономических делах. Такие меры, по словам Маркуса, "стали бы для украинской экономики колоссальным шагом вперед".

"Зеленский - это гадание на кофейной гуще"

То, что следующим президентом Украины снова будет политик, ориентированный на сближение с Западом, радует Клауса Кеслера (Klaus Kessler).

Клаус Кеслер

Он - экономический и правовой эксперт, партнер крупной юридической конторы Rödl & Partner, имеющей свои филиалы в Киеве и Харькове, к числу клиентов которой относятся многие немецкие фирмы в Украине. Но и Петр Порошенко на посту президента его устраивал. "Порошенко начал целый ряд хороших реформ", - сказал Кеслер в интервью DW. - "Как начатое им будет продолжать Зеленский - это гадание на кофейной гуще, он пока не представил четкой программы".

В период президентства Порошенко приняты очень важные и правильные законы, заточенные под европейские стандарты, будь то торговое или публичное право, налоговые нормы, пояснил Кеслер. Что следует сделать Зеленскому, так это "воплотить на практике уже разработанные теории".

Эхо советского менталитета

Проблему Кеслер видит в чиновниках, которые не умеют или не хотят применять новые законы. Бюрократия в Украине, по его оценкам, еще несет на себе советский отпечаток, работает по старинке, блокирует новые начинания.

Решение Кеслер видит в сломе существующих кадровых структур, в замене чиновников на ключевых постах новыми людьми, "с новыми идеями и пропитанными западным духом, получившими соответствующее образование на Западе и не имеющими советской закалки, советского менталитета".

И оплачивать их следует соответствующим образом. "Нельзя платить человеку 500 долларов или евро и ожидать от него хорошей работы и готовности брать на себя ответственность за 200 подчиненных", - убежден собеседник DW.

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