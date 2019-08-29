Чего ждать от украинского правительства - самого молодого в Европе

Когда старожилы правительства Германии уже начали партийную карьеру, работали на госслужбе или даже в бундестаге, новый украинский премьер-министр еще не родился. 35-летний Алексей Гончарук ровно на 30 лет моложе канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и на четыре - "юного дарования" правительства ФРГ, 39-летнего министра здравоохранения Йенса Шпана (Jens Spahn). Именно 39 лет - средний возраст нового украинского правительства, это почти на 14 лет меньше, чем у немецких коллег.

Украинские министры на 20 лет моложе испанских и португальских

Проанализировав состав правительств десятков европейских стран, DW пришла к выводу, что новое правительство Украины - самое молодое на континенте. Похожий по среднему возрасту - около 40 лет - состав действующего правительства Армении. При этом украинские министры в среднем на шесть-десять лет моложе своих коллег из стран Балтии, Финляндии и Беларуси и на 20 лет - из Испании или Португалии.

Глава украинского правительства Алексей Гончарук

Во Франции средний возраст министров - 56 лет. Это вдвое больше, чем исполнилось самому молодому украинскому высокопоставленному чиновнику - вице-премьеру, министру цифровой трансформации Михаилу Федорову (родился в январе 1991 года). Вместе с ровесником, главой литовского министерства экономики и инноваций Виргиниюсом Синкявичюсом, 28-летний Федоров является самым молодым министром в Европе.

Не имея ни политического, ни управленческого опыта, Федорову придется не только управлять министерством - для начала его надо будет создать. При этом самое серьезное, чем до сих пор руководил в своей жизни Федоров, - цифровое направление предвыборной кампании Владимира Зеленского. Еще молодой министр занимался рекламой в соцсетях и был "студенческим мэром" Запорожья.

32-летний министр инфраструктуры Владислав Криклий еще несколько лет назад развивал платформу по продаже билетов в кино. Зато глава министерства образования и науки Анна Новосад к 29 годам уже успела поработать на госслужбе - с 2017 года она возглавляла в Минобразования директорат стратегического планирования и европейской интеграции. Таким образом Новосад - одна из наиболее опытных госслужащих в нынешнем правительстве.

Новые лица в украинской политике - запрос общества?

Немецкий политолог, доцент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Андре Хертель (Andre Härtel) в беседе с DW констатировал, что такое радикальное омоложение власти соответствует запросу украинского общества и дает шансы на новую динамику реформ.

Андре Хертель

При этом Хертель смотрит на кадровую революцию в правительстве довольно скептически. "В команде Зеленского все делается преимущественно для внешнего эффекта. Значение имеет не столько то, что знают или умеют новоутвержденные члены правительства, какой у них опыт, а прежде всего эффектное омоложение власти, новые лица", - поясняет политолог.

По убеждению Хертеля, в составе правительства важно было иметь по крайней мере нескольких опытных "государственных мужей" со значительным административным опытом. "Существует достаточно высокий риск, что анонсированные быстрые реформы будут внедряться непрофессионально", - предостерегает политолог.

Новые министры всем обязаны Зеленскому

Немецкий эксперт отмечает, что своими портфелями нынешние министры обязаны не собственной политической карьере, а исключительно популярности президента Владимира Зеленского. "Собственно, и сам премьер Гончарук предстает прежде всего слугой президента, не имея личной харизмы, позиции и будучи готовым придерживаться предписаний главы государства", - указывает Хертель.

Президент Украины Владимир Зеленский

И добавляет, что Гончарук, как и его предшественник Владимир Гройсман, имеет шанс впоследствии выйти из тени президента, если сумеет сформировать из молодых чиновников самодостаточную команду и построить систему эффективных политических коммуникаций.

Коллега Хертеля из "Киево-Могилянской академии" Алексей Гарань, комментируя на днях в интервью "Укринформу" состав нового украинского правительства, одобрительно отозвался о технократах - таких как министр финансов Оксана Маркарова, а также министр экономики Тимофей Милованов, который до недавнего времени возглавлял Киевскую школу экономики.

"Вопрос только в том, удастся ли Милованову успешно работать в таких бюрократических структурах как министерство и правительство. Мы помним, что после Майдана на этой должности был Павел Шеремета, но бюрократическая машина быстро "съела" его", - напомнил Гарань. Шеремета был министром экономического развития Украины с конца февраля по начало сентября 2014 года.

Эйфория пройдет - часть министров уйдет

Андре Хертель прогнозирует, что эйфория в рядах президентской партии "Слуга народа" вскоре может остаться в прошлом, и "эта масса неизвестных людей, эта партия без идеологии и с поверхностными структурами" может столкнуться с первыми трудностями уже в конце нынешнего года.

Такой прогноз совпадает и с ожиданиями киевского социолога Ирины Бекешкиной. "Уже осенью, ближе к зиме люди получат первые платежки за газ. Даже если цену несколько снизят, они все равно вспомнят Юлию Владимировну (Тимошенко. - Ред.), которая обещала уменьшить цену вдвое", - отметила в августе Бекешкина в интервью "Новому времени ".

Хертель предполагает, что, несмотря на достаточно высокий уровень образования и профессиональной квалификации новых чиновников, некоторые из них вскоре уйдут в отставку, не сумев к своим экспертным знаниям добавить умение налаживать эффективные политические коммуникации.

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