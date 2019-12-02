Чего ждать от саммита НАТО: российская угроза, китайский вопрос и финансы

Едва ли Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, встретившийся на днях в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, ожидал от него извинений за высказывание о "смерти мозга" альянса. В начале ноября французский лидер поставил альянсу этот диагноз из-за неэффективности пятой статьи устава НАТО о взаимной защите.

Но Столтенберг, по всей видимости, не был готов к тому, что Макрон еще усилит критику. Президент Франции заявил, что даже рад тому, что его высказывание появилось на первых полосах большинства СМИ незадолго до юбилейного саммита НАТО. Это мероприятие, открывшееся 3 декабря в Лондоне, изначально должно было стать торжественной двухдневной встречей по поводу 70-й годовщины создания альянса.

" Возможно, нам нужен был сигнал к пробуждению", - дерзко сказал Макрон, стоя рядом с главой НАТО. Он порекомендовал создать внутри альянса специальную экпертную группу для стратегических дискуссий. Ранее с подобным предложением выступала Германия. Ожидается, что лидеры стран-участников организации одобрят концепцию и подготовят доклад к саммиту НАТО, который пройдет в 2021 году.

Шоковая терапия Макрона - не лучший способ укрепить НАТО

Впрочем, ряд экспертов скептически относятся к высказыванию Макрона, считая, что шоковая терапия - не самый эффективный способ добиться превращения альянса в эффективную военную силу.

"Президент Макрон не пытается начать разговор, - говорит директор Carnegie Europe Томас Валасек. - Он уже знает, какие именно ответы он хотел бы получить: перезагрузка отношений с Россией и ослабление роли США в европейской безопасности. Но с такой позицией он обречен оставаться в меньшинстве". Эксперт уверен: если бы Макрон действительно хотел изменить политику НАТО, ему следовало "не бросать камни в огород, а терпеливо создавать коалиции в поддержку точки зрения Франции".

Йенс Столтенберг и Эммануэль Макрон в Париже

Особенно спорным Валасек называет мнение Макрона о том, что самую большую угрозу для стран НАТО представляет терроризм, а не Россия, и что настало время сближения с Москвой. "Раздор, который открыто сеет президент страны, входящей в НАТО, подрывает действие сдерживающих механизмов альянса", - считает собеседник DW.

Как бывший посол Словакии в НАТО, он не готов понизить уровень исходящей от Кремля угрозы так же быстро, как Макрон. "Все в НАТО хотели бы улучшения отношений с Россией, - убежден Валасек. - Но большинство пришло к выводу, что Москва больше заинтересована в подрыве НАТО и европейской безопасности, потому что беспорядки сыграют на руку Москве".

На саммите НАТО обсудят китайский вопрос

Ожидается, что на саммите в Лондоне лидеры стран-участниц одобрят первый в истории доклад НАТО о вызовах, связанных с быстрым ростом и милитаризацией Китая. Старший научный сотрудник Королевского института международных отношений Бельгии "Эгмонт" Александр Маттелаер уверен, что необходимо следить не только за тем, что происходит в Китае, но и за отношениями между Китаем и США. Эксперт считает, что их влияние на Европу и НАТО может быть огромным.

Маттелаер повторяет слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что мир вновь находится на пороге холодной войны, а прогресса в переговорах для сглаживания политического конфликта по-прежнему нет.

Если бы США пошли на конфронтацию с Китаем, это стало бы катастрофой для всего НАТО, уверен Маттелаер. Из чего будут складываться оборонительные силы альянса, если США будут заняты в другом регионе? "Возможно, это действительно должны быть европейские войска, - говорит эксперт. - Именно этого Пентагон и пытается добиться на протяжении многих лет".

Попытка успокоить Трампа

На саммите в Лондоне не забудут и о претензиях президента США Дональда Трампа. Каждая встреча альянса становится для него поводом для критики союзников - в особенности, Германии, - за недостаточные расходы на оборону. Но в преддверии саммита в Лондоне НАТО анонсировала ряд конструктивных изменений, которые коснутся, в первую очередь, финансовых вопросов. Недавно Столтенберг представил новую формулу взносов в общий бюджет организации. Согласно обновленной системе, доля США сократится на более чем 100 млн долларов (90 миллионов евро). Взносы Германии, наоборот, вырастут до 16,35 процента от общего бюджета НАТО. Теперь Вашингтон и Берлин будут платить равные взносы. Остальные страны-участницы альянса, за исключением Франции, также согласились увеличить свои доли в бюджете НАТО.

Недавно генсек альянса заявил о продолжающемся росте оборонных расходов европейских союзников после сокращений бюджета, принятых в 2014 году. "Мир, в котором мы живем, стал более непредсказуемым, и нам нужно больше инвестировать в общую безопасность", - подчеркнул Столтенберг.

Впрочем, сегодня его главная тревога - это непредсказуемость партнеров по НАТО.

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