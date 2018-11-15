Чайные рекомендации будущим мамам

Вопреки широко распространенному мнению о том, что беременным следует есть и пить "за двоих", опытные врачи и акушеры советуют обратное. По мнению гинеколога Кристиана Винделена (Christian Windelen) из Кельна, полтора-два литра жидкости в день вполне достаточно. Пить лучше кипяченую воду, ягодные, фруктовые соки и напитки, различные чаи.

Но чай чаю рознь, поэтому к выбору целебного напитка нужно относиться очень внимательно. Подробным изучением применения трав в целях профилактики и лечения различных заболеваний занимается особое направление медицины - фитотерапия. К сожалению, основательно изучить действие травяных напитков на организм беременных довольно сложно из этических соображений, поясняет немецкий гинеколог.

Травяные чаи - тоже лекарство

Однако, опираясь на многолетние наблюдения, врачи рекомендуют определенные виды трав в период беременности. Причем применять травяные настои можно и нужно в качестве лекарственного средства, подчеркивает Кристиан Винделен. А вот черным или зеленым чаем увлекаться не следует. Причина кроется в теине, так называемом чайном кофеине. При чрезмерном употреблении он, как и кофеин, может спровоцировать замедление внутриутробного развития плода.

В период беременности - не более трех чашек в день

Учитывая результаты новейших исследований о пользе и вреде кофеина для беременных, врекомендациях Немецкого общества питания (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) предлагается ограничиться тремя чашками бодрящего напитка (черный, зеленый чай или кофе) в день. Своим пациенткам Кристиан Винделен советует в период беременности заменить черный чай на травяные настои, способные оказывать похожее бодрящее действие - например, ройбос.

На протяжении многих лет акушерка Мартина Хёфель (Martina Höfel) из Миндена консультирует будущих матерей. Ее фаворит - травяной настой из листьев малины и ежевики. Чай оказывает мягкое стимулирующее действие на стенки матки. Его лучше пить теплям, не горячим, начиная с 37-й недели беременности, и не более трех чашек в день.

Увлекаться не стоит и такими любимыми в Германии травяными чаями, как мятный, из гибискуса или корня имбиря. Все они могут способствовать преждевременному сокращению матки, поясняет Мартина Хёфель. Полностью исключить следует напитки из растений, обладающих ярко выраженными абортивными свойствами. К ним относятся вербена, розмарин, петрушка, календула, душица, шалфей. Отказаться лучше и от таких широко применяемых в народной медицине трав, как зверобой, кукурузные рыльца, хмель и корень солодки, - эти целебные растения могут непредсказуемо повлиять на организм будущей матери и развитие плода.

Лучший рецепт - разнообразие

Консультант Союза объединений по вопросам здорового питания UGB в Берлине Линда фон Глан (Linda von Glahn) считает, что секрет правильного употребления травяных напитков во время беременности прост: их нужно чаще чередовать. Рецепт вовсе не новый, но эффективный. На выбор экотрофолог и эксперт по вопросам детского питания и питания во время беременности предлагает ряд известных и бесспорно полезных растений.

К ним относятся, например, фенхель, ромашка, лаванда и мелисса, благотворно влияющие на работу желудочно-кишечного тракта. Ромашка и лаванда обладают бактерицидными и противовоспалительными свойствами, помогают расслабиться. После чашки такого чая удается легче и быстрее уснуть.

Отвар шиповника - напиток полезный для будущих мам

Отвар из плодов шиповника, как и различные фруктовые чаи, богат содержанием витаминов и минеральных веществ. Свежезаваренные настои из фруктов и ягод укрепляют иммунитет. Но абсолютный фаворит экотрофолога Линды фон Глан - чай ройбос (ройбуш). Напиток из листьев африканского кустарника содержит внушительное количество антиоксидантов и различные минералы. Он способен ослаблять действие гормона стресса кортизола и позитивно влиять на работу гормона счастья серотонина. Это настоящий эликсир хорошего настроения, подчеркивает Линда фон Глан. Берлинский эксперт еще раз напоминает: настои и чаи из трав - лекарственные средства, которые следует употреблять в меру и лучше после консультации с экспертом.

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