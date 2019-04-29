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Власти Шри-Ланки опасаются, что исламисты могут использовать женщин для нападений на буддистские храмы. В стране запрещено ношение любой одежды, скрывающей лицо.
Первая палата нидерландского парламента запретила носить в общественных местах одежду, скрывающую лицо. Закон может вступить в силу в начале 2019 года, но пока неясно, как его будут применять.
Законы, запрещающие носить закрывающие лицо головные уборы, есть в 8 странах Евросоюза, сообщает фонд "Открытое общество". Еще в целом ряде государств подобные запреты обсуждаются.
Бельгийские мусульманки безуспешно попытались оспорить введение в стране запрета на ношение одежды, полностью или частично закрывающей лицо.
В готовящемся законопроекте предписание женщине закрыть лицо названо унизительным и ущемляющим права личности.
81 процент опрошенных жителей ФРГ считает, что паранджу и никаб следует запретить в общественных местах. 51 процент выступает за полный запрет паранджи, свидетельствует опрос ARD-Deutschland Trend.
В ФРГ не утихают споры по поводу частичного запрета мусульманской одежды, закрывающей лицо. Но речь не только о парандже. Чем отличаются разные виды женской одежды мусульманок - в галерее DW.
Германии не нужен запрет на паранджу. Ношение этой одежды - только симптом, речь же в большей степени идет о праве женщин на самоопределение, считает Мартин Муно.
Зампредседателя Профсоюза служащих полиции ФРГ скептически отнесся к предложению о частичном запрете паранджи. Он считает, что для безопасности в стране нужно больше полицейских.
Женщина, лицо которой полностью закрыто, вряд ли имеет шанс интегрироваться в Германии, заявила канцлер ФРГ. Меркель подчеркнула, что в решении этого вопроса глава МВД может рассчитывать на ее поддержку.
Пазарджик стал первым городом Болгарии, где ввели запрет на ношение чадры и паранджи. Из-за этого многие мусульманки перестали выходить из дома. DW разбиралась в сложившейся ситуации.
В трех французских городах запретили ношение на пляжах закрытого купальника для мусульманок. Штраф за нарушение запрета – 38 евро.
Закон, запрещающий закрывать лицо в общественных местах, был принят во Франции в 2011 году. Его оппоненты считают, что этот закон еще больше разделил французское общество.
Год назад во Франции вступил в силу закон о запрете ношения одежды, скрывающей всю фигуру и лицо. С его помощью правительство хотело расширить права и защитить достоинство мусульманок. Однако, похоже, вышло наоборот.
Законопроект, запрещающий скрывать лицо чадрой в общественных местах, утвердил Национальный совет парламента Швейцарии. Решение принято по инициативе правой Швейцарской народной партии вопреки мнению правительства.
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