Запрет на ношение паранджи во Франции: год спустя

Год назад во Франции вступил в силу закон о запрете ношения одежды, скрывающей всю фигуру и лицо. С его помощью правительство хотело расширить права и защитить достоинство мусульманок. Однако, похоже, вышло наоборот.