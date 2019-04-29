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Чадра

Egyptian women wearing Niqab line up outside a polling station to vote in the second round of a referendum on a disputed constitution drafted by Islamist supporters of President Mohammed Morsi in Giza, Egypt, Saturday, Dec. 22, 2012. Copyright: picture-alliance/AP Photo/A. Nabil

В Шри-Ланке женщинам запретили носить никаб 29.04.2019

Власти Шри-Ланки опасаются, что исламисты могут использовать женщин для нападений на буддистские храмы. В стране запрещено ношение любой одежды, скрывающей лицо.
A woman wearing a burqa walks past the Palace of Justice in The Hague on December 1, 2014. The Dutch cabinet approved on May 22, 2015 a partial ban on wearing the face-covering Islamic veil, including in schools, hospitals and on public transport. AFP PHOTO / ANP PHOTO / FILER JERRY LAMPEN netherlands out (Photo credit should read JERRY LAMPEN/AFP/Getty Images)

В Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах 26.06.2018

Первая палата нидерландского парламента запретила носить в общественных местах одежду, скрывающую лицо. Закон может вступить в силу в начале 2019 года, но пока неясно, как его будут применять.
FILE - In this June 19, 2009 file photo, two women, one wearing the niqab, a veil worn by the most conservative Muslim that exposes only a woman's eyes, right, walk side by side, in the Belsunce district of downtown Marseille. 71 Prozent der Deutschen sind laut einer aktuellen Umfrage fuer ein Burka-Verbot. In Frankreich unterstuetzten sogar 82 Prozent der Befragten die Pläne der dortigen Regierung, die Verschleierung des Gesichts in der Oeffentlichkeit zu unterbinden, heisst es in einer am Donnerstag veroeffentlichten Studie des US-Meinungsforschungsinstituts Pew Research. In Grossbritannien und Spanien traeten jeweils rund 60 Prozent der Befragten fuer ein Verbot von Burkas und vergleichbaren Gewaendern ein, in den USA hingegen finde sich dafuer keine Mehrheit. (AP Photo/Claude Paris, file)

В странах ЕС растет число запретов на ношение религиозной одежды 25.04.2018

Законы, запрещающие носить закрывающие лицо головные уборы, есть в 8 странах Евросоюза, сообщает фонд "Открытое общество". Еще в целом ряде государств подобные запреты обсуждаются.
Bildergalerie Frauen mit Gesichtsschleier aus unterschiedlichen Ländern und Gründen A veiled Palestinian bride is pictured on January 28, 2014, during a mass wedding ceremony in the West bank city of Jericho. Nearly 600 Palestinians were married in the West Bank and the Gaza Strip Tuesday in a mass wedding funded by the Western-backed Palestinian Authority. AFP PHOTO / MENAHEM KAHANA (Photo credit should read MENAHEM KAHANA/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/M.Kahana

ЕСПЧ подтвердил запрет паранджи и никаба в Бельгии 11.07.2017

Бельгийские мусульманки безуспешно попытались оспорить введение в стране запрета на ношение одежды, полностью или частично закрывающей лицо.
Ausschnitt: Eine verschleierte Frau kommt am 13.01.2013 in Berlin zu einem Treffen der Salafisten und geht an einer Polizistin vorbei. Nachdem den Salafisten Räumlichkeiten für ein bundesweites Treffen in Kreuzberg gekündigt wurden, haben sie sich in einem Veranstaltungzentrum in Neukölln getroffen. Bei der Veranstaltung sollen mehrere führende Salafisten sprechen. Foto: Florian Schuh/dpa

Правительство ФРГ запретит госслужащим носить паранджу и чадру 22.10.2016

В готовящемся законопроекте предписание женщине закрыть лицо названо унизительным и ущемляющим права личности.
ARCHIV - Vollverschleierte Frauen am 28.06.2014 auf einer Kundgebung des radikalen Salafistenpredigers Pierre Vogel in Offenbach am Main (Hessen). Foto: Boris Roessler/dpa (zu dpa «Die Suche nach dem besseren Leben - warum Frauen zum IS gehen» vom 02.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/B. Roessler

Опрос: Большинство немцев - за запрет паранджи 26.08.2016

81 процент опрошенных жителей ФРГ считает, что паранджу и никаб следует запретить в общественных местах. 51 процент выступает за полный запрет паранджи, свидетельствует опрос ARD-Deutschland Trend.
--- DW-Grafik: Peter Steinmetz

Фотогалерея: Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? 25.08.2016

В ФРГ не утихают споры по поводу частичного запрета мусульманской одежды, закрывающей лицо. Но речь не только о парандже. Чем отличаются разные виды женской одежды мусульманок - в галерее DW.
Виды мусульманской женской одежды и головных уборов

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? 25.08.2016

В ФРГ не утихают споры по поводу частичного запрета мусульманской одежды, закрывающей лицо. Но речь не только о парандже. Чем отличаются разные виды женской одежды мусульманок - в галерее DW.
ARCHIV - Vollverschleierte Frauen am 28.06.2014 auf einer Kundgebung des radikalen Salafistenpredigers Pierre Vogel in Offenbach am Main (Hessen). Foto: Boris Roessler/dpa (zu dpa CDU-Vize Klöckner fordert Burka-Verbot vom 01.12.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/B. Roessler

Комментарий: Почему запрет паранджи - неверное решение 20.08.2016

Германии не нужен запрет на паранджу. Ношение этой одежды - только симптом, речь же в большей степени идет о праве женщин на самоопределение, считает Мартин Муно.
DEUTSCHLAND, BAD GODESBERG - JUNI 23: Der Bonner Stadtteil Bad Godesdberg, einst Diplomatenviertel und bis heute Standort schöner Villen, hat mittlerweile eine große Zahl ausländischer Mitbewohner. Strassenszene, Muslima mit Burka, im Zentrum. | (c) picture-alliance/Ulrich Baumgarten

Профсоюз полицейских ФРГ критикует предложение о частичном запрете паранджи 20.08.2016

Зампредседателя Профсоюза служащих полиции ФРГ скептически отнесся к предложению о частичном запрете паранджи. Он считает, что для безопасности в стране нужно больше полицейских.
Eine verschleierte Frau kommt am 13.01.2013 in Berlin zu einem Treffen der Salafisten und geht an einer Polizistin vorbei. Nachdem den Salafisten Räumlichkeiten für ein bundesweites Treffen in Kreuzberg gekündigt wurden, haben sie sich in einem Veranstaltungzentrum in Neukölln getroffen. Bei der Veranstaltung sollen mehrere führende Salafisten sprechen. Foto: Florian Schuh/dpa | picture-alliance/dpa/F.Schuh

Меркель: Ношение паранджи мешает интеграции 18.08.2016

Женщина, лицо которой полностью закрыто, вряд ли имеет шанс интегрироваться в Германии, заявила канцлер ФРГ. Меркель подчеркнула, что в решении этого вопроса глава МВД может рассчитывать на ее поддержку.
Mabrouka in Niqab, Paris 30. März 2012 Copyright: DW/Joanna Impey ***Bitte nur in Zusammenhang von einem Bericht über das Burka-Verbot verwenden***

Без чадры из дома ни ногой: как действует запрет в Болгарии 18.08.2016

Пазарджик стал первым городом Болгарии, где ввели запрет на ношение чадры и паранджи. Из-за этого многие мусульманки перестали выходить из дома. DW разбиралась в сложившейся ситуации.

На каннских пляжах запретили буркини (18.08.2016) 18.08.2016

В трех французских городах запретили ношение на пляжах закрытого купальника для мусульманок. Штраф за нарушение запрета – 38 евро.
ARCHIV - Eine Demonstrantin trägt bei einer Demonstration gegen das Verbot einer vollverschleierung in Den Haag eine Burka (Archivfoto von 30.11.2006). Die junge Französin saß mit muslimischem Schleier hinterm Steuer. Weil der aber nur einen schmalen Sehschlitz hatte, stoppte sie die Polizei in Nantes und verpasste ihr ein Bußgeld. Nach dem lautstarken Protest der Muslimin droht nun ihrem Ehemann die Ausweisung. EPA/EVERT-JAN DANIELS +++(c) dpa - Bildfunk+++

5 лет запрету на ношение чадры во Франции: успех или провал? 11.04.2016

Закон, запрещающий закрывать лицо в общественных местах, был принят во Франции в 2011 году. Его оппоненты считают, что этот закон еще больше разделил французское общество.
Mabrouka in Niqab, Paris 30. März 2012 Copyright: DW/Joanna Impey ***Bitte nur in Zusammenhang von einem Bericht über das Burka-Verbot verwenden***

Запрет на ношение паранджи во Франции: год спустя 11.04.2012

Год назад во Франции вступил в силу закон о запрете ношения одежды, скрывающей всю фигуру и лицо. С его помощью правительство хотело расширить права и защитить достоинство мусульманок. Однако, похоже, вышло наоборот.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Frauen in Ganzkörperschleiern (Archivfoto vom 09.04.2005). Muslimische Frauen in Ganzkörperschleiern sollen in Frankreich nicht mehr Bus und Bahn fahren fahren dürfen. Eine parteiübergreifende Parlamentskommission empfahl am Dienstag (26.01.2010) nach sechsmonatiger Arbeit ein vollständiges Verschleierungsverbot in öffentlichen Einrichtungen. Auch der Zutritt zu Schulen, Krankenhäusern und Behörden wäre Burka- und Niqab-Trägerinnen damit untersagt. In Frankreich wird seit Monaten über ein mögliches Verbot von solchen Schleiern gestritten, die nur schmale Sehschlitze für die Augen offen lassen (Niqab) oder diese sogar noch mit einem Gitterschleier verdecken (Burka). Foto: Khaled El-Fiqi (zu dpa 0366 und 0514 vom 26.01.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Нижняя палата парламента Швейцарии запретила ношение чадры 28.09.2011

Законопроект, запрещающий скрывать лицо чадрой в общественных местах, утвердил Национальный совет парламента Швейцарии. Решение принято по инициативе правой Швейцарской народной партии вопреки мнению правительства.
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