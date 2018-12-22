 Цукерберг рассказал о планах России по вмешательству в выборы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.10.2019

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Мир

Цукерберг рассказал о планах России по вмешательству в выборы

Компания Facebook получила сигналы, что Россия, Китай и Иран намерены активно вмешиваться в зарубежные выборы в 2020 году. Однако соцсеть обладает эффективными механизмами противодействия.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг предупредил, что, по его данным, Россия, Иран и Китай продолжат попытки вмешательства в выборы в других странах в 2020 году. Это заявление он сделал в интервью NBC, опубликованном в понедельник, 21 октября. "Мы продолжаем наблюдать за развитием их тактики", - заявил Цукерберг, упомянув о сигналах, которые говорят о том, что эти страны "намерены принять активное участие в предстоящих выборах".

Контекст

В шести случаях твиттер будет ограничивать распространение твитов политических деятелей. При этом удалять подобное содержание руководство твиттера не планирует. (16.10.2019)

На фоне вероятного вмешательства в выборы в США в 2020 году Facebook не исключает появления модераторов на своей платформе, заявил технический директор компании. (29.09.2019)

В то же время, по словам главы Facebook, соцсеть укрепила механизмы защиты от такого вмешательства. "Мы сыграли определенную роль в защите от вмешательства во все крупные выборы мира, начиная с 2016 года, - во Франции, Германии, в целом по ЕС, в Индии, Мексике и Бразилии", - заявил Цукерберг. Он предупредил о том, что системы защиты соцсети "намного более продвинуты, чем в прошлом".

В конце сентября технический директор Facebook Майк Шрепфер заявил, что компания ожидает вмешательства иностранных субъектов в выборы президента США в 2020 году при помощи этой соцсети. При этом Шрепфер уверен, что методы влияния на выборы через Facebook будут иными, чем в 2016 году. Он отметил, что его задача состоит в защите пользователей от распространения ненависти и пропаганды при помощи искусственного интеллекта.

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    Автор: Элла Володина


Контекст

Мировые лидеры в сети Facebook

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Ссылки в интернете

Интервью Цукерберга

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Имеют ли наследники умершего право доступа к его аккаунтам в соцсетях?  

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