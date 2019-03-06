 Цукерберг намерен в корне изменить алгоритмы Facebook | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.03.2019

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Мир

Цукерберг намерен в корне изменить алгоритмы Facebook

Компания Facebook собирается ввести для ряда служб сквозное шифрование данных по примеру мессенджера WhatsApp. Об этом Марк Цукерберг сообщил в статье, опубликованной на его странице в соцсети.

Основатель Facebook Марк Цукерберг (фото из архива)

Основатель Facebook Марк Цукерберг (фото из архива)

В статье "Видение будущего соцсетей с фокусом на защите личной сферы", опубликованной в Facebook в среду, 6 марта, основатель компании Марк Цукерберг заявил о том, что собирается сделать защиту личных данных пользователей приоритетом.

 "Вот уже более 15 лет Facebook и Instagram помогают людям поддерживать связь с друзьями, коммьюнити и группами по интересам по принципу цифрового аналога городской площади, - указал Цукерберг. - Однако люди все чаще хотят общаться по принципу цифрового аналога их личной гостиной". Учитывая эту тенденцию, компания собирается изменить принципы работы с данными пользователей.

Сквозное кодирование данных по образцу WhatsApp

Контекст

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Признавая, что Facebook в последние годы имел репутацию компании, не сильно заботящейся о личной сфере пользователей, Цукерберг заявил, что в будущем планирует превратить соцсеть в платформу, предоставляющую целый ряд услуг, защищенных надежными настройками приватности. В частности, речь шла об интернет-звонках, видеочатах, бизнес-коммуникации и совершении платежей.

Добиться этого, по словам Цукерберга, поможет сквозная кодировка данных по принципу, уже использующемуся в мессенджере WhatsApp.

Кроме того, Цукерберг обещает, что Facebook не будет хранить сообщения или истории пользователей "дольше, чем это необходимо, или дольше, чем люди этого хотят". Чтобы избежать доступа посторонних к данным пользователей, конфиденциальная информация не будет храниться в странах, где часто нарушаются такие права человека, как право на личную сферу и свободу слова, подчеркнул Цукерберг.

Дело Cambridge Analytica

В 2014 году компания Facebook подверглась резкой критике за небрежное обращение с личными данными пользователей.

Незадолго до выборов президента США данные миллионов человек, установивших приложение MyPersonality, были незаконно переданы фирме Cambridge Analytica, занимающейся глубинным анализом данных интернет-пользователей. Представители Facebook знали о случившемся с конца 2016 года, однако не проинформировали об этом юзеров.

Сегодня социальной сетью Facebook регулярно пользуются порядка 1,5 млрд человек.

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    Автор: Элла Володина


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Статья Марка Цукерберга "A Privacy-Focused Vision for Social Networking"

Статья Марка Цукерберга "A Privacy-Focused Vision for Social Networking"

Аудио- и видеофайлы по теме

Зависимость от соцсетей - болезнь?  

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