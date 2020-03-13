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ЦСКА

Тренер "Спартака" о дерби с ЦСКА, "Динамо" и "Локомотивом", футболе и жизни в России. #НаВолне 13.03.2020

В конце 2019 года главным тренером футбольного клуба "Спартак" был назначен Доменико Тедеско. Ранее он был наставником именитого клуба "Шальке" (Гельзенкирхен, ФРГ). В интервью DW Тедеско говорил не только о футболе.
Fans des russischen Erstligisten Spartak Moskau brennen bengalische Feuer ab am 01.08.2010 während des Derbys Spartak Moskau gegen ZSKA Moskau Fahnen auf der Tribüne im Luschniki-Stadion in Moskau, Russland. Foto: Anton Denisov |

Двое фанатов ЦСКА остаются под стражей в Венгрии 08.11.2019

Агрессивные фанаты ЦСКА атаковали полицейских. Сколько всего российских болельщиков было задержано накануне матча в Будапеште, неизвестно.

23.10.2018, Italien, Rom: ROME, ITALY - OCTOBER 23, 2018: Paramedics and firefighters help injured people outside the Repubblica underground station; some 30 people including CSKA Moscow fans from Russia have been injured in an escalator accident at the Repubblica underground station; Rome is hosting a UEFA Champions League Group Stage football match between CSKA Moscow and Roma. Vera Shcherbakova/TASS Foto: Vera Shcherbakova/TASS/dpa |

Следствие не видит вины фанатов ЦСКА в аварии эскалатора в Риме 13.09.2019

Прокуратура Рима ведет расследование по обвинениям в мошенничестве и непредумышленном нанесении телесных повреждений.
3020855 02/03/2017 CSKA head Mikhail Baryshev at a press conference dedicated to the Third CISM Winter Military World Games to be held in Sochi on February 22-28. Evgeny Biyatov/Sputnik |

В Москве задержан экс-начальник ЦСКА 23.11.2018

Михаила Барышева подозревают в трех эпизодах получения взяток в связи с проведением Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.
23.10.2018, Italien, Rome: Rettungskräfte evakuieren eine Person, die bei dem Einsturz einer Rolltreppe an der U-Bahnstation Repubblica verwundet wurde. Berichten zu Folge, gehören zu den Verletzten auch Fußball-Fans, die auf dem Weg zu dem Champions-League-Spiel von ZSKA Moskau und Roma waren. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Болельщики ЦСКА готовят коллективный иск к властям Рима 24.10.2018

Фанаты ЦСКА недовольны тем, что власти Италии возлагают ответственность за аварию на эскалаторе в римском метро на самих болельщиков. В результате инцидента получили травмы 16 россиян.
23.10.2018, Italien, Rom: ROME, ITALY - OCTOBER 23, 2018: Paramedics and firefighters help injured people outside the Repubblica underground station; some 30 people including CSKA Moscow fans from Russia have been injured in an escalator accident at the Repubblica underground station; Rome is hosting a UEFA Champions League Group Stage football match between CSKA Moscow and Roma. Vera Shcherbakova/TASS Foto: Vera Shcherbakova/TASS/dpa |

Фанаты ЦСКА пострадали в Риме из-за аварии эскалатора 23.10.2018

По данным издания La Repubblica, инцидент произошел по вине российских фанатов, которые прыгали на перегруженном эскалаторе. Госпитализировали 15 россиян, пятеро - уже выписаны.
v.l. Toni Kroos (Deutschland), Julian Draxler (Deutschland). GES/ Fussball/ Weltmeisterschaft 2018 Russland: Ankunft der deutschen Nationalmannschaft in Russland, Moskau, 12.06.2018 GES/ Soccer/Football/ Worldcup 2018 Russia: Landing of the german national team in Russia, Moscow, June 12, 2018 | Verwendung weltweit

Сборная Германии по футболу прибыла в Москву на ЧМ-2018 12.06.2018

По прибытии в Россию немецкие футболисты отправились в подмосковные Ватутинки, где находится их штаб-квартира. На расположенной неподалеку тренировочной базе ЦСКА они будут готовиться к первому матчу ЧМ.

HANDOUT - Das am 06.11.2017 zur Verfügung gestellte Handout von adidas zeigt die Spieler (l-r) Toni Kroos, Mesut Özil und Mats Hummels, die das neue Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 2018 tragen. Kurz vor den beiden letzten Länderspielen des Jahres hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das Heimtrikot der Nationalmannschaft für die Fußball-WM 2018 im Internet vorgestellt. Die Titelverteidigung im kommenden Sommer in Russland soll in Jerseys gelingen, die stark an das Trikot des vorletzten WM-Sieges im Jahr 1990 in Rom erinnern. Allerdings ist der gezackte Brustring diesmal nicht in Schwarz-Rot-Gold, sondern in Grautönen gehalten und grafisch gespiegelt. (zu dpa-Meldung: «Grau-Weißer Retro-Look: WM-Shirt für 2018 erinnert an Triumph von Rom» vom 06.11.2017) (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: adidas/dpa) Foto: adidas/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Штаб-квартира сборной ФРГ на ЧМ-2018 будет в Ватутинках 15.12.2017

Сборная Германии будет жить в Vatutinki Hotel Spa Complex, а тренироваться - на расположенной поблизости базе ЦСКА. В Москву она прилетит 12 июня.
Fußball: Champions League, Bayern München - Paris St. Germain, Gruppenphase, Gruppe B, 6. Spieltag am 05.12.2017 in der Allianz Arena in München (Bayern). Corentin Tolisso (M) von München jubelt über sein Tor zum 3:1. Foto: Sven Hoppe/dpa | Verwendung weltweit

"Бавария" обыграла ПСЖ, но не стала лидером группы в Лиге чемпионов 05.12.2017

Мюнхенская "Бавария" на своем поле победила французский "Пари Сен-Жермен" - 3:1. Московский ЦСКА в гостях проиграл английскому "Манчестер Юнайтед" - 1:2.
18.10.2017, xjhx, Fussball Champions League, FC Bayern Muenchen - Celtic Glasgow, emspor, v.l. Torjubel, Goal celebration, celebrate the goal zum 3:0 durch Mats Hummels (FCB - FC Bayern Muenchen) Muenchen *** 18 10 2017 xJHx Football Champions League FC Bavaria Munich Celtic Glasgow emspor v l goal celebration Goal Celebration Celebrate The Goal to 3 0 through Mats Hummels FCB FC Bavaria Munich Munich

"Бавария" разгромила "Селтик" в Лиге чемпионов 18.10.2017

Мюнхенский гранд обыграл в домашнем матче шотландский "Селтик" со счетом 3:0. ЦСКА уступил в Москве швейцарскому "Базелю" - 0:2.
13.09.2017+++ Soccer Football - Champions League - RB Leipzig vs AS Monaco - Red Bull Arena, Leipzig, Germany - September 13, 2017 Monaco's Youri Tielemans scores their first goal REUTERS/Fabrizio Bensch

Российские клубы стартовали в Лиге чемпионов без поражений 13.09.2017

В первый игровой день группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА на выезде одержал волевую победу над "Бенфикой", а московский "Спартак" сыграл вничью со словенским "Марибором".

epa05554020 Russian Sports Minister and president of the Russian Football Union Vitaly Mutko (L) arrives to deliver his speech during the conference for Russian Soccer Union presidential vote in Moscow, Russia, 24 September 2016. Vitaly Mutko was re-elected to the position of the Russian Football Union president. EPA/MAXIM SHIPENKOV +++(c) dpa - Bildfunk+++

Мутко переизбран главой Российского футбольного союза 24.09.2016

Два из четырех кандидатов на пост президента РФС отказались от участия в выборах перед голосованием. Министра спорта России поддержали 65 процентов делегатов конференции РФС.
14.9.2016+++ Football Soccer - Legia Warszawa v Borussia Dortmund - UEFA Champions League group stage - Group F - Polish Army Stadium, Warsaw, Poland - 14/09/16 Borussia Dortmund's Sokratis Papastathopoulos scores a goal. +++ (C) Reuters/K. Pempel

Лига чемпионов: "Боруссия" разгромила "Легию" 14.09.2016

Немецкие клубы по-разному стартовали в Лиге чемпионов. Дортмундская "Боруссия" забила шесть мячей "Легии", "Байер" не смог удержать победу в матче с ЦСКА, а "Боруссия" (Мёнхенгладбах) крупно проиграла "Манчестер Сити".
MOSCOW REGION, RUSSIA. JULY 28, 2015. CSKA's head coach Leonid Slutsky seen in the 2015/16 Season UEFA Champions League 3rd qualifying round, 1st leg football match against AC Sparta Prague at the Arena Khimki Stadium. Mikhail Japaridze/TASS

Леонид Слуцкий возглавил сборную России по футболу 07.08.2015

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий возглавил национальную футбольную сборную России. Контракт с наставником подписан до конца отборочных игр к Евро-2016.
Bayern Munich's Thomas Mueller (R) and Mario Goetze react after Mueller scored a goal during their Champions League Group E soccer match against CSKA Moscow in Munich December 10, 2014. REUTERS/Michael Dalder (GERMANY - Tags: SPORT SOCCER)

Все немецкие клубы вышли в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 10.12.2014

Четыре немецкие клуба - "Бавария" (Мюнхен), "Шальке 04" (Гельзенкирхен), "Боруссия" (Дормунд), "Байер" (Леверкузен) - вышли в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Der Eishockey-Trainer Viktor Tichonow während der sowjetischen Eishockey-Meisterschaften im September 1985 in Moskau mit seinem Team des Sportclubs der Armee. Tichonow war bis 2004 Trainer der russischen Nationalmannschaft. Er gewann etliche Weltmeisterschaften mit der sowjetischen Eishockey-Nationalmannschaft. Viktor Wasiljewitsch Tichonow wurde am 04.06.1930 in Moskau geboren. +++(c) dpa - Report+++

В Москве скончался легендарный хоккеист и тренер Виктор Тихонов 24.11.2014

Тихонов умер на 85-году жизни в результате продолжительной болезни. О его смерти сообщили в пресс-службе московского хоккейного клуба ЦСКА.
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