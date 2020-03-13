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В конце 2019 года главным тренером футбольного клуба "Спартак" был назначен Доменико Тедеско. Ранее он был наставником именитого клуба "Шальке" (Гельзенкирхен, ФРГ). В интервью DW Тедеско говорил не только о футболе.
Агрессивные фанаты ЦСКА атаковали полицейских. Сколько всего российских болельщиков было задержано накануне матча в Будапеште, неизвестно.
Прокуратура Рима ведет расследование по обвинениям в мошенничестве и непредумышленном нанесении телесных повреждений.
Михаила Барышева подозревают в трех эпизодах получения взяток в связи с проведением Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.
Фанаты ЦСКА недовольны тем, что власти Италии возлагают ответственность за аварию на эскалаторе в римском метро на самих болельщиков. В результате инцидента получили травмы 16 россиян.
По данным издания La Repubblica, инцидент произошел по вине российских фанатов, которые прыгали на перегруженном эскалаторе. Госпитализировали 15 россиян, пятеро - уже выписаны.
По прибытии в Россию немецкие футболисты отправились в подмосковные Ватутинки, где находится их штаб-квартира. На расположенной неподалеку тренировочной базе ЦСКА они будут готовиться к первому матчу ЧМ.
Сборная Германии будет жить в Vatutinki Hotel Spa Complex, а тренироваться - на расположенной поблизости базе ЦСКА. В Москву она прилетит 12 июня.
Мюнхенская "Бавария" на своем поле победила французский "Пари Сен-Жермен" - 3:1. Московский ЦСКА в гостях проиграл английскому "Манчестер Юнайтед" - 1:2.
Мюнхенский гранд обыграл в домашнем матче шотландский "Селтик" со счетом 3:0. ЦСКА уступил в Москве швейцарскому "Базелю" - 0:2.
В первый игровой день группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА на выезде одержал волевую победу над "Бенфикой", а московский "Спартак" сыграл вничью со словенским "Марибором".
Два из четырех кандидатов на пост президента РФС отказались от участия в выборах перед голосованием. Министра спорта России поддержали 65 процентов делегатов конференции РФС.
Немецкие клубы по-разному стартовали в Лиге чемпионов. Дортмундская "Боруссия" забила шесть мячей "Легии", "Байер" не смог удержать победу в матче с ЦСКА, а "Боруссия" (Мёнхенгладбах) крупно проиграла "Манчестер Сити".
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий возглавил национальную футбольную сборную России. Контракт с наставником подписан до конца отборочных игр к Евро-2016.
Четыре немецкие клуба - "Бавария" (Мюнхен), "Шальке 04" (Гельзенкирхен), "Боруссия" (Дормунд), "Байер" (Леверкузен) - вышли в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Тихонов умер на 85-году жизни в результате продолжительной болезни. О его смерти сообщили в пресс-службе московского хоккейного клуба ЦСКА.
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