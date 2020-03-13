Тренер "Спартака" о дерби с ЦСКА, "Динамо" и "Локомотивом", футболе и жизни в России. #НаВолне

В конце 2019 года главным тренером футбольного клуба "Спартак" был назначен Доменико Тедеско. Ранее он был наставником именитого клуба "Шальке" (Гельзенкирхен, ФРГ). В интервью DW Тедеско говорил не только о футболе.