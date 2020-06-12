Цифровые диссиденты: Facеbook и Youtube будут самиздатом XXI века в РФ?

Можно только догадываться, с кого берет пример в своем творчестве саратовский коммунист Николай Бондаренко. Но и трясущаяся камера, и неформальное приветствие "Друзья, всем привет!", и близкие целевой аудитории речевые обороты типа "Что за бред!" выдают почерк профессионала - количество подписчиков на его Youtube-канале "Дневник депутат" перевалило за миллион. Благодаря блогерству по итогам 2019 года Бондаренко увеличил свой доход в десять раз, продав старомодный бизнес по производству уксуса и перенаправив денежные потоки на производство видеоконтента.

Этот далекий от либеральных ценностей волжский блогер удостоился упоминания в рамках онлайн-дискуссии "Инакомыслие и активизм в Рунете" - в качестве образца стремительно формирующегося в России цифрового гражданского общества. Дискуссию в четверг, 11 июня, провел берлинский фонд "Центр либеральной современности". Немецких организаторов волновал вопрос, в состоянии ли интернет стать хоть каким-то противовесом государственной пропагандистской машине и может ли бурная гражданская активность в Сети перейти с экранов компьютеров и смартфонов в осязаемую реальность.

Аресты и суды в центре внимания либеральной общественности

По словам Петра Верзилова, художника-акциониста и издателя основанной в 2014 году "Медиазоны", новости правоохранительных и судебных органов занимают одно из центральных мест в повестке дня критически мыслящих россиян. Контроль государственных органов за публикациями в интернете в России, по оценке Верзилова, несравненно слабее, чем в Китае или Иране.

Петр Верзилов

Он утверждает, что не сталкивается с цензурой, что высокие стандарты качества журналистики - небольшая, но все же защита от возможных исков, и что независимый от государства собственник - лучшая гарантия от попыток манипулировать редакцией. Именно смена собственника была ключевым элементом действий российских властей по изменению редакционной политики независимых от государства СМИ - от НТВ до lenta.ru и "Ведомостей".

В этом отношении "Медиазона" относительно защищена, проект существует примерно наполовину на гранты иностранных фондов и наполовину - благодаря ежемесячным пожертвованиям порядка пяти тысяч человек. А по охвату аудитории Верзилов причисляет "Медиазону" к ведущим независимым СМИ - наряду с "Медузой", "Дождем" и "Новой газетой".

Телевидение - ключевое СМИ в России

И все же, несмотря на взрывной рост российской интернет-аудитории, главным источником политической информации для россиян остается телевидение, утверждает социолог из "Левада-центра" Денис Волков. Единственное исключение - молодежь в возрасте до 24 лет, которая, впрочем, политикой особо и не интересуется, а если что-то и узнает, то от старших членов семьи - которые, в свою очередь, смотрят телевизор.

Денис Волков

И это несмотря на то, что за последние десять лет интернет-аудитория в России выросла вдвое. Но сам по себе рост, указал Волков, не означает увеличения числа критически мыслящих сограждан, и далеко не все пользователи социальных сетей читают политические новости. Однако, по словам социолога, чем образованнее пользователи, тем выше интерес к независимой информации. И в этом отношении та же "Медиазона" пользуется большим влиянием среди представителей интеллектуальной элиты, считает Волков.

Что касается взрывного роста социальных сетей, то тут он особо выделил две платформы - Youtube и Instagram. Причем, добавил Денис Волков, по охвату видеоблоги на Youtube сравнимы с радио. И на них появляются особые общественно-политические фигуры - не только Навальный или Дудь, но и тот самый саратовский коммунист Бондаренко.

Вопрос немецких организаторов дискуссии о том, как вывести цифровой активизм в реальную жизнь, он предложил переформулировать следующим образом: как привести в интернет всех тех гражданских активистов, которым не хватает охвата, предоставляемого цифровыми платформами.

Интернет-СМИ не как "четвертая власть", а как сообщество диссидентов

Директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский призвал не воспринимать российские интернет-СМИ сквозь принятую в демократическом обществе призму "четвертой власти", которая оказывает хоть какое-то воздействие на политическую жизнь страны.

По его мнению, в сегодняшней России уместнее рассматривать цифровое гражданское общество как сообщество инакомыслящих (диссидентов) со своим, причем весьма эффективным, медиа-пространством - от независимых СМИ до русских редакций иностранных медиакорпораций, а также проектов наподобие "Медиазоны" или ОВД-инфо.

Но, полагает Лукашевский, в отличие от советских времен, когда между информационным пространством государственной пропаганды и миром инакомыслящих пролегала четкая граница, сегодня у власти и диссидентов нет четких информационных ниш.

Смотрите также:

Мессенджеры: не только WhatsApp Не летаем, но чатимся! Писатели-фантасты мечтали, что в 21 веке мы будем летать по Галактике, но по факту одно из "бытовых" достижений новой эпохи - возможность в любой момент связаться с кем угодно где бы то ни было. Для этого мудрое человечество придумало мессенджеры. И их появилось огромное количество. Какие-то нам известны, какие-то нет. Посмотрим на них вместе!

Мессенджеры: не только WhatsApp WhatsApp: гегемон и гигант Один из самых популярных мессенджеров в мире - WhatsApp (его название, вероятно, игра слов от английского "What’s up?" - "Что такое?"). Компания, которая создала мессенджер, была основана в 2009 году. За эти годы WhatsApp добился огромного прогресса - его общая аудитория по всему миру превышает миллиард пользователей. В 2014 году WhatsApp был приобретен другим гигантом - Facebook.

Мессенджеры: не только WhatsApp WeChat: китайский фурор По охвату аудитории WeChat - тоже один из самых популярных мессенджеров, однако большинство его пользователей находятся в Китае. Среди интересных особенностей этого сервиса - возможность общения со случайно подобранным собеседником (идеально для знакомств или просто для болтовни ни о чем). А еще WeChat - успешная и удобная платежная система. Правда, только для китайцев.

Мессенджеры: не только WhatsApp Snapchat: молодежь США в восторге Абсолютный фурор в США - приложение Snapchat, позволяющее делиться фото, видео, добавлять текст и рисунки. Одна из интересных особенностей мессенджера - весь контент доступен ограниченное количество времени, после чего все фотографии, видео и прочие драгоценности исчезают навсегда. С особой охотой его использует молодежь.

Мессенджеры: не только WhatsApp Telegram: свобода слова и не только Мессенджер Павла Дурова в последнее время очень часто попадает в заголовки СМИ. Тем не менее Telegram (основан в 2013 году) - не только форпост свободы слова (по крайней мере, как считают его владельцы) - он еще и удобен по ряду параметров. Там можно вести свои каналы, создавать огромные группы (до 10 тысяч человек), загружать авторские стикеры, есть удобная веб-версия и масса полезных ботов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Allo: роботы угрожают общению! Мессенджер от Google со встроенным автоматическим помощником - можно искать информацию, не выходя из беседы. А еще здесь существует функция "умного ответа" - во-первых, Allo предлагает варианты ответа на последнее сообщение собеседника, а во-вторых, мессенджер (якобы!) анализирует ваши сообщения, чтобы предлагать более подходящие ответы в дальнейшем. Скоро будем общаться только при помощи роботов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Viber: популярный, но обычный Весьма популярный в России мессенджер, однако какими-либо уникальными особенностями Viber не обладает - разве что внедренной системой денежных переводов через одного из крупнейших мировых операторов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Threema: альтернатива за 3 евро Швейцарский Threema многими рассматривается как альтернатива WhatsApp - в первую очередь, как сервис, который занимается безопасностью переписки. К примеру, можно просканировать код на телефоне друга - и тогда ему будет присвоен самый высокий уровень верификации. Threema - мессенджер популярный, однако настоящему росту мешает его "небесплатность" - жители Германии должны заплатить за него 3 евро.

Мессенджеры: не только WhatsApp Line: легенда из Японии В принципе, это довольно обычный мессенджер, который заслуживает внимания как самый популярный сервис мгновенных сообщений в Японии. Интересна легенда о создании Line: говорят, что одной из причин стала авария на АЭС "Фукусима-1". С многими находившимися в районе бедствия нельзя было связаться из-за перебоев в связи, хотя интернет работал. Это якобы и вдохновило создателей Line.

Мессенджеры: не только WhatsApp Signal: Сноуден, возможно, рекомендует Еще один малоизвестный мессенджер, которым якобы пользуется (или пользовался раньше) Эдвард Сноуден. Создатели Signal клянутся, что безопасность переписки - максимальная. Среди функций Signal - возможность настройки автоудаления старых сообщений и запрет на скриншоты. А еще у этого мессенджера открытый код, то есть любой специалист может убедиться, что переписка защищена.

Мессенджеры: не только WhatsApp Facebook и прочие Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы? Автор: Григорий Аросев

