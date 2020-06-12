Цифровые диссиденты: Facеbook и Youtube будут самиздатом XXI века в РФ?

Российский сегмент Сети превращается в последнее свободное место встречи гражданского общества. Это один из выводов онлайн-дискуссии "Инакомыслие и активизм в Рунете", проведенной из Берлина. Детали - у DW.
Можно только догадываться, с кого берет пример в своем творчестве саратовский коммунист Николай Бондаренко. Но и трясущаяся камера, и неформальное приветствие "Друзья, всем привет!", и близкие целевой аудитории речевые обороты типа "Что за бред!" выдают почерк профессионала - количество подписчиков на его Youtube-канале "Дневник депутат" перевалило за миллион. Благодаря блогерству по итогам 2019 года Бондаренко увеличил свой доход в десять раз, продав старомодный бизнес по производству уксуса и перенаправив денежные потоки на производство видеоконтента.
Этот далекий от либеральных ценностей волжский блогер удостоился упоминания в рамках онлайн-дискуссии "Инакомыслие и активизм в Рунете" - в качестве образца стремительно формирующегося в России цифрового гражданского общества. Дискуссию в четверг, 11 июня, провел берлинский фонд "Центр либеральной современности". Немецких организаторов волновал вопрос, в состоянии ли интернет стать хоть каким-то противовесом государственной пропагандистской машине и может ли бурная гражданская активность в Сети перейти с экранов компьютеров и смартфонов в осязаемую реальность.
Аресты и суды в центре внимания либеральной общественности
По словам Петра Верзилова, художника-акциониста и издателя основанной в 2014 году "Медиазоны", новости правоохранительных и судебных органов занимают одно из центральных мест в повестке дня критически мыслящих россиян. Контроль государственных органов за публикациями в интернете в России, по оценке Верзилова, несравненно слабее, чем в Китае или Иране.
Он утверждает, что не сталкивается с цензурой, что высокие стандарты качества журналистики - небольшая, но все же защита от возможных исков, и что независимый от государства собственник - лучшая гарантия от попыток манипулировать редакцией. Именно смена собственника была ключевым элементом действий российских властей по изменению редакционной политики независимых от государства СМИ - от НТВ до lenta.ru и "Ведомостей".
В этом отношении "Медиазона" относительно защищена, проект существует примерно наполовину на гранты иностранных фондов и наполовину - благодаря ежемесячным пожертвованиям порядка пяти тысяч человек. А по охвату аудитории Верзилов причисляет "Медиазону" к ведущим независимым СМИ - наряду с "Медузой", "Дождем" и "Новой газетой".
Телевидение - ключевое СМИ в России
И все же, несмотря на взрывной рост российской интернет-аудитории, главным источником политической информации для россиян остается телевидение, утверждает социолог из "Левада-центра" Денис Волков. Единственное исключение - молодежь в возрасте до 24 лет, которая, впрочем, политикой особо и не интересуется, а если что-то и узнает, то от старших членов семьи - которые, в свою очередь, смотрят телевизор.
И это несмотря на то, что за последние десять лет интернет-аудитория в России выросла вдвое. Но сам по себе рост, указал Волков, не означает увеличения числа критически мыслящих сограждан, и далеко не все пользователи социальных сетей читают политические новости. Однако, по словам социолога, чем образованнее пользователи, тем выше интерес к независимой информации. И в этом отношении та же "Медиазона" пользуется большим влиянием среди представителей интеллектуальной элиты, считает Волков.
Что касается взрывного роста социальных сетей, то тут он особо выделил две платформы - Youtube и Instagram. Причем, добавил Денис Волков, по охвату видеоблоги на Youtube сравнимы с радио. И на них появляются особые общественно-политические фигуры - не только Навальный или Дудь, но и тот самый саратовский коммунист Бондаренко.
Вопрос немецких организаторов дискуссии о том, как вывести цифровой активизм в реальную жизнь, он предложил переформулировать следующим образом: как привести в интернет всех тех гражданских активистов, которым не хватает охвата, предоставляемого цифровыми платформами.
Интернет-СМИ не как "четвертая власть", а как сообщество диссидентов
Директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский призвал не воспринимать российские интернет-СМИ сквозь принятую в демократическом обществе призму "четвертой власти", которая оказывает хоть какое-то воздействие на политическую жизнь страны.
По его мнению, в сегодняшней России уместнее рассматривать цифровое гражданское общество как сообщество инакомыслящих (диссидентов) со своим, причем весьма эффективным, медиа-пространством - от независимых СМИ до русских редакций иностранных медиакорпораций, а также проектов наподобие "Медиазоны" или ОВД-инфо.
Но, полагает Лукашевский, в отличие от советских времен, когда между информационным пространством государственной пропаганды и миром инакомыслящих пролегала четкая граница, сегодня у власти и диссидентов нет четких информационных ниш.
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