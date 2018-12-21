Цифровое телевидение: как его вводили в Германии и России

Россия собирается полностью перейти на цифровое телевидение в 2019 году. По графику правительства, 3 июня аналоговый сигнал будет отключен. Правда, еще в декабре чиновники жаловались на то, что далеко не все готовы к переходу и говорили о том, что свыше миллиона домохозяйств в результате могут лишиться доступа к телевидению. Однако власти России сохраняют оптимизм, утверждая, что сделают все, чтобы переход прошел "гладко".

Переход на "цифру" в России может совпасть по времени с тем же процессом в Германии: здесь в начале 2019 года тоже окончательно исчезнет аналоговое ТВ. DW разобралась в том, как в ФРГ шел процесс ввода цифрового сигнала и чем он отличается от того, что было в РФ.

Первые разговоры о цифровом ТВ начались еще в 1996 году

Цифровое телевидение впервые стало появляться в Германии в 1996 году, а первые планы по переходу на "цифру" оформились к 2003 году. Подготовка к полному отказу от аналогового вещания идет в Германии с 2005 года. Данные о том, сколько домохозяйств в ФРГ уже перешли на цифровое вещание или имеют техническую возможность принимать цифровой сигнал, публиковали ежегодно земельные ведомства по СМИ. Доля "цифры" росла с 2 процентов в 2001 году и достигла 50 процентов в 2012 году. В том же 2012 году в Германии отключили аналоговое спутниковое ТВ.

Цифровое вещание впервые стало появляться в Германии в 1996 году

Однако к "передовикам" цифровизации Германия не относилась, скорее к европейским "середнячкам": Ирландия, Финляндия и Италия, например, к 2014 году уже полностью успели перейти на цифровое вещание.

Тем не менее, по данным исследовательского объединения AGF Videoforschung, доля домохозяйств, готовых принимать цифровой сигнал по кабельным сетям, превысила к 1 декабря 2018 года в Германии 99 процентов. Что касается спутниковых тарелок и антенн наземного цифрового вещания, то там показатель уже давно составляет 100 процентов.

Россия: государственный план перехода на "цифру"

В России переход на цифровое телевещание начался с 2009 года, когда власти приняли Федеральную целевую программу развития телерадиовещания. Москва решила за государственный счет форсировать развитие одного способа передачи цифрового сигнала, а именно наземного цифрового вещания. Оно в Германии, к слову, тоже есть, но занимает скромную нишу - около 5 процентов зрителей смотрят ТВ с помощью антенн, способных принимать сигнал в стандарте DVB-T2.

В России, по данным Росстата, охват наземного цифрового вещания рос с 6 процентов территории в 2010 году до 97,4 - в 2017-м. К концу 2018 года этот показатель вырос до 98,5 процентов: фактически Россия теперь полностью покрыта сигналом цифрового эфирного телевещания. Созданную инфраструктуру, учитывая число объектов сети вещания и территорию охвата, Минкомсвязи неслучайно называет самым крупным проектом цифровизации телевидения в мире. Правда, сам размах проекта и внушительная статистика мало что говорят о готовности населения принимать цифровой сигнал.

10 процентов населения России еще не имеют технической возможности смотреть ТВ в "цифре"

Германия: переход на цифровое ТВ определял рынок

Важное отличие Германии от России: государство практически не вмешивалось в процесс перехода на цифровое вещание. "Все процессы перехода в основном определял рынок", - написано в отчете земельного ведомства по СМИ Северного Рейна-Вестфалии о ходе цифровизации телевещания в Германии. Земельные ведомства по СМИ, кстати, тоже являются не государственными, а общественно-правовыми надзорными органами по наблюдению за работой частных телерадиокомпаний.

И все же власти кое-где вмешивались в переход на цифровое телевещание: в Баварии, Бремене и Саксонии отключение законодательно определяется сроком - 31 декабря 2018 года. В остальных регионах, чтобы избежать проблем или возможных отключений сигнала у значительного количества зрителей, действовал другой принцип. Никаких конкретных дат, вместо этого - фазовое отключение: с разными сроками для разных регионов и отдельных провайдеров. С осени 2017 года работает специальная рабочая группа, которая координировала проекты по отключению аналогового сигнала. Группа координировала рекламные кампании и помогала решать чисто технические вопросы.

Стандарт, который прожил недолго: цифровое наземное вещание DVB-T

Идея, по словам авторов доклада земельного ведомства по СМИ, заключалась в том, чтобы избежать "дня Х" и, следовательно, ажиотажа вокруг приобретения новой техники или оснащения старой дополнительными приборами для приема цифрового сигнала. Для того чтобы подстраховать себя дополнительно, отдельные земли и отдельные провайдеры отключали аналоговый сигнал только на ограниченных территориях.

Пилотные проекты в 2017 и 2018 годах прошли успешно, и окончательная фаза перехода на цифровое телевидение тоже обещает пройти без сложностей. Несколько сот тысяч домохозяйств все еще принимают аналоговый сигнал, и им рекомендуют не оттягивать с покупкой ресивера или современного телевизора. Цена ресивера для приема цифрового сигнала примерно сопоставима с ценами в России и начинается от 13 евро - в пересчете менее тысячи рублей. Пожалуй, единственным неудобством для тех, кто уже пользуется цифровым сигналом, после отключения аналоговой картинки станет то, что им придется запустить автоматический поиск всех каналов заново.

Россия: пилотный проект в Твери и проблемы регионалов

В России тоже есть свой пилотный проект - 3 декабря на цифровой сигнал полностью перешла Тверская область. Проблемы при переходе возникли: как сказал в интервью "Российской газете" директор "Российской телевизионной и радиовещательной сети" (РТРС) Андрей Романченко, был всплеск звонков на "горячую линию". В Минкомсвязи назвали несколько положительных выводов из теста в Твери и заверили, что накопленный опыт пригодится в других регионах во время отключения аналогового сигнала. Минкомсвязи признало, что в какой-то момент дешевые приставки для цифрового ТВ быстро раскупили и потребовались оперативные поставки в регион. Малоимущим пообещали компенсации за покупку приставок, но легко подсчитать, что выделенных денег для компенсаций, говорится о 6 миллионах рублей, хватит только на несколько тысяч жителей области.

Приемники цифрового радиосигнала - все еще не так часто встречающаяся вещь в немецких домах

Глобальная проблема, однако, остается даже после решения вопроса с приставкой или современным телевизором: переход на цифровое вещание оставляет за бортом большинство региональных телеканалов. Для них не предусмотрен переход на цифровое вещание, они продолжат вещать в аналоговом ТВ.

Но есть обоснованный страх, что зритель не станет ради региональных вещателей оставаться и "уйдет из аналога", указал гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких в интервью DW. Многие региональные ТВ-вещатели, по его словам, активно переходят в кабельное ТВ или активно используют ОТТ (видео в интернете по запросу), но это не решает полностью проблему охвата аудитории. Широких ожидает, что зрители, особенно из малоимущих слоев населения, получив от государства бесплатные 20 каналов в хорошем качестве, могут отказаться от услуг платного кабельного ТВ.

Положение дел в России перед переходом на "цифру"

По данным опроса, проведенного Минкомсвязи, о переходе на "цифру" половина россиян еще не знает. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин недавно признал, что 10 процентов населения страны еще не имеют технической возможности смотреть ТВ в "цифре". Это несколько миллионов зрителей. Уровень развития кабельных сетей тоже не настолько высок, чтобы россияне могли при желании уйти "в кабель": по данным Росстата, имеющимся только за 2017 год, чуть выше 43 процентов населения имеют доступ к кабельному ТВ.

Имеющиеся проблемы власти в России не отрицают, но, возможно, преуменьшают, публично выражая надежду, что зрители, благодаря стартовавшей в декабре 2018 года масштабной информационной кампании, успеют подготовиться и купить в оставшееся до отключения аналогового сигнала время либо современные телевизоры, либо приставки для цифрового ТВ. Для большинства россиян это будет означать быструю смену привычек и переход на земное цифровое вещание с кабельного и спутникового. Исключительно эфирное телевидение (аналоговый и цифровой сигнал) сегодня принимают только 30 процентов россиян. По данным Минкомсвязи, свыше 70 процентов пользуются платным ТВ, из них 35 процентов приходится на "кабель", 25 - на спутниковые тарелки, свыше 10 процентов - на IPTV (интернет-телевидение).

Как принимают сигнал ТВ в Германии

В Германии сейчас вещают свыше 400 телеканалов, 20 из них общественно-правовые, остальные - частные, из них 90 являются платными. Больше половины немцев сегодня пользуются телевизорами, в которые встроена технология Smart TV. Правда, не все пользуются самой технологией: только 62 процентов таких телевизоров подключены к интернету. Тренды в Германии мало чем отличаются от общемировых: телевизор все чаще уступает смартфону. Когда дело доходит до просмотра видео, классическое линейное телевещание все больше теснит видео по запросу (VoD, OTT). Только два ведущих поставщика видео по запросу - Netflix и Amazon Video - обслуживают уже около 40 процентов немецких домохозяйств.

К переходу на цифровое вещание немцы выбрали, в целом, две модели приема цифрового сигнала. Кабельное и спутниковое ТВ, по последним данным, используется в домохозяйствах примерно в равных долях - по 45 процентов. Остальные пользуются IPTV или наземным цифровым вещанием (по 5 процентов домохозяйств).

К слову, последним переход на цифровое вещание принес больше всего неудобств. Так вышло, что сначала в Германии действовал стандарт антенн DVB-T, которому, однако, в 2017 году, пришел на смену DVB-T2. Пользователям устаревшего формата пришлось покупать новые антенны или переходить на другие форматы приема цифрового сигнала.

С радио не все так быстро

А вот радиовещание еще некоторое время будет аналоговым. Deutschlandradio, первой из общественно-правовых радиостанций, отключила ЧМ-вещание (радиовещание на основе метода частотной модуляции. - Ред.) в двух малонаселенных немецких регионах только этой осенью.

Пока только 17 процентов домохозяйств, согласно отчету о переходе на цифровое радиовещание, имеют возможность принимать сигнал в стандарте DAB+. И всего лишь 40 процентов новых автомобилей оснащены приемниками, способными принимать цифровой радиосигнал. Так что внедрение нового формата затянется на несколько лет.

В России, впрочем, ситуация еще более туманная. Москва в начале 2018 года рассматривала вариант строительства сетей, поддерживающих стандарте DAB+, но решение пока так и не принято.

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