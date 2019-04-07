ЦИК Украины назвал место проведения теледебатов

Центральная избирательная комиссия Украины подтвердила, что официальные теледебаты кандидатов в президенты должны пройти 19 апреля в студии Общественного телевидения. ЦИК не видит оснований для внесения изменений в свое постановление о месте дебатов, заявила его председатель Татьяна Слипачук во вторник, 9 апреля. По ее словам, ни один из штабов кандидатов не обращался в ЦИК ни письменно, ни устно.

Слипачук отметила, что дебаты проводятся за счет государственных средств, и ни ЦИК, ни кандидаты не могут менять норму закона.

Глава НОТУ подтвердил дебаты на Общественном телевидении

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что дебаты пройдут на Общественном телевидении с 20.00 до 21.00 19 апреля. Он выразил сомнения в технической и логистической возможности провести в тот же день дебаты и на стадионе НСК "Олимпийский".

По Закону о выборах президента Украины теледебаты претендентов, оплачиваемые за счет государственного бюджета, должны проводиться в последнюю пятницу перед днем голосования.

Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести теледебаты на главном стадионе Украины 19 апреля. Порошенко согласился прийти на стадион, но на 14 апреля. Глава государства считает, что по закону дебаты должны проходить в телестудии НОТУ.

Второй тур выборов президента Украины

7 апреля ЦИК Украины объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. За Владимира Зеленского отдали голоса 30,24 % избирателей. Петр Порошенко получил поддержку 15,95 % проголосовавших.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Его официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

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