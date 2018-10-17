 ЦИК РФ блокировал инициативу о ″пенсионном″ референдуме | Новости из Германии о России | DW | 17.10.2018

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Россия

ЦИК РФ блокировал инициативу о "пенсионном" референдуме

Центризбирком отказал объединенной инициативной группе в регистрации для проведения референдума по вопросам повышения пенсионного возраста.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ отказала в регистрации объединенной инициативной группы по проведению "пенсионного" референдума. "Срок подачи ходатайства в ЦИК России истек в период с 10 по 15 октября", - сообщило ведомство в среду, 17 октября.

При этом к моменту истечения данного срока в Центризбирком не поступило предусмотренного законом "О референдуме РФ" и оформленного в соответствии с ним "ходатайства ни от одной инициативной группы", указало далее ведомство. Таким образом ЦИК "прекратил процедуры по реализации референдума" по всем пяти ранее одобренным вопросам о повышении пенсионного возраста в России.

Контекст

Обращение представителей четырех инициативных групп, выбравших формулировку вопроса пятой группы, не может быть рассмотрено как ходатайство о регистрации, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина. Для регистрации федеральной группы необходима регистрация подгрупп в 43 регионах РФ, указала она.

Референдум можно инициировать вновь

Между тем глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста можно инициировать вновь. "Сегодня мы приняли постановление, с этой инициативой закончено. Если только это будут обжаловать в суде, тогда надо будет дождаться решения суда. Если никто не будет обжаловать, то в любой момент",  - заявила она.

Ранее ЦИК одобрил пять похожих между собой формулировок вопросов референдума против повышения пенсионного возраста. 8 октября один из инициаторов референдума о повышении пенсионного возраста Илья Свиридов заявил о подаче в ЦИК документов для регистрации федеральной инициативной группы.

В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет. Поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и до 60 - для женщин будет проводиться ежегодно на 1 год в течение переходного периода с 2019 по 2023 годы. Чтобы выйти на пенсию досрочно, трудовой стаж для мужчин составит 42 года, а для женщин - 37 лет.

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