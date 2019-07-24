 ЦИК рассмотрит жалобы Соболь и Гудкова | Новости из Германии о России | DW | 06.08.2019

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Россия

ЦИК рассмотрит жалобы Соболь и Гудкова

6 августа рабочая группа ЦИК рассмотрит жалобы Любови Соболь и Дмитрия Гудкова, которых ранее не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму. Главред "Эха Москвы" Венедиктов заявил, что ЦИК готов на уступки.

Задержание Любови Соболь на акции оппозиции

Задержание Любови Соболь на акции оппозиции

Во вторник, 6 августа, рабочая группа Центральной избирательной комиссии рассмотрит жалобы Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и еще трех кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации. Информация об этом в понедельник, 5 августа, опубликована на сайте ЦИК. Заседание рабочей группы начнется в 14 часов по московскому времени. Гудков на нем присутствовать не сможет - он отбывает наказание в 30 суток ареста.

Контекст

Оппозиционные политики в Москве уже несколько дней участвуют в уличных акциях протеста против недопуска к выборам в Мосгордуму. Карикатурист Сергей Елкин о том, как устроены российские выборы. (16.07.2019)

До выборов в Мосгордуму не допустили Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину, Ивана Жданова. (16.07.2019)

Ранее в понедельник главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, занимающий должность главы Общественного штаба наблюдателей за выборами в Мосгордуму, встретился с главной ЦИК Эллой Памфиловой и после встречи заявил, что ЦИК готов к определенным уступкам в отношении независимых кандидатов. В частности, "если откроются возможности регистрации" кандидатов, то ЦИК зарегистрирует их самостоятельно, а не будет возвращать дела на уровень Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

По словам Венедиктова, ЦИК "в случае необходимости" согласится и на повторную графологическую экспертизу подписей, которую проведут новые эксперты, не связанные с МГИК. "Если подытожить, то можно сказать, что мы вместе с ЦИКом двигаемся в сторону интересов избирателей", - заявил Венедиктов.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации подавляющему большинству независимых кандидатов в Мосгордуму. Наиболее распространенная причина отказа - большое количество недействительных подписей в поддержку кандидатов, которое превышает максимально допустимый уровень брака в 10 процентов. У юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь эксперты МГИК обнаружили 15 процентов брака, а бывший депутат Госдумы Гудков, по словам представителей МГИК, не смог собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

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    Автор: Евгений Жуков


Контекст

Москвичи в борьбе за честные выборы

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