ЦИК проверит законность "умного голосования" Навального

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ собирается оценить законность "умного голосования" - тактики, которой рекомендует придерживаться на выборах в Мосгордуму 8 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

"Будем изучать. Все всегда в деталях кроется, нельзя дать однозначную оценку, не владея конкретной ситуацией", - цитирует слова Гришиной агентство "Интерфакс".

Команда Навального пришлет рекомендации

Политик призывает голосовать за того кандидата, которого не поддерживает партия "Единая Россия" и у которого есть максимальные шансы на победу.

Команда Навального советует сторонникам "умного голосования" зарегистрироваться и сообщить свой избирательный округ. После этого она пришлет рекомендации относительно того, за кого лучше голосовать с учетом анализа данных предвыборных соцопросов.

Между тем, как уточняет "Интерфакс", результаты опросов общественного мнения запрещено публиковать, начиная с 3 сентября - за пять дней до выборов.

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов рассказал DW, что выбрав подобную стратегию, команда Навального находит слабое звено в вертикали власти и "старается причинить наибольший вред" "Единой России", используя имеющуюся процедуру.

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